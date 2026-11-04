Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ

директор центра отраслевой экспертизы ИТ-холдинга Lansoft



Российские машиностроительные предприятия работают в условиях ограниченного спроса, дорогих кредитов и дефицита кадров: по данным НИУ ВШЭ за III квартал 2025 года, недостаток спроса сдерживал деятельность 46% обрабатывающих организаций, неопределённость экономической обстановки — 41%, высокие ставки — 29%. Принятие срочного заказа меняет загрузку оборудования и потребность в персонале, а внеплановый ремонт может поставить под угрозу сроки поставки. Проблема возникает, когда коммерческая, производственная, кадровая и ремонтная службы планируют работу независимо друг от друга: каждый план может быть обоснован в пределах своей функции, но их совокупность не гарантирует выполнения обязательств. О том, почему устойчивость производства всё больше зависит от согласования сроков заказов с доступностью оборудования, материалов и персонала, рассказывает Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы ИТ-холдинга Lansoft.

Сроки: как проверить выполнимость заказа до принятия обязательств

В условиях ограниченного спроса предприятия заинтересованы в сохранении загрузки и привлечении новых заказов. Однако согласие на сокращенные сроки поставки не всегда означает дополнительную прибыль.

Для выполнения срочного заказа может потребоваться изменить последовательность производственных операций, перенести выполнение других обязательств, организовать дополнительные смены или ускорить закупку материалов. Без предварительного расчета коммерческая служба рискует согласовать условия, которые приведут к росту затрат или нарушению сроков по действующим контрактам.

© jamesteohart / Фотобанк Фотодженика В условиях ограниченного спроса предприятия заинтересованы в сохранении загрузки и привлечении новых заказов

Оценивать необходимо не только возможность изготовить конкретное изделие к установленной дате, но и последствия такого решения для всего портфеля заказов.

Для проверки исполнимости заказа необходимо сопоставить план выпуска с доступностью оборудования, материалов и комплектующих, определить плановую себестоимость и рассмотреть различные варианты выполнения работ. В «Турбо Производство», входящее в состав «Турбо ERP» для машиностроения (продуктовый портфель ИТ-холдинг Lansoft), планировщик может сравнивать сценарии графика с учетом загрузки оборудования, технологических маршрутов, сроков поставки комплектующих и переналадок.

Алексей Ларичкин, руководитель отдела разработки систем управления производством, логистикой и активами «Турбо» «Для машиностроительного предприятия вопрос „успеем ли мы к сроку?“ — на самом деле вопрос о том, каким образом изменить график производства и сколько это будет стоить. В Турбо ERP исполнимость заказа проверяется по данным, которые уже есть в системе: загрузке оборудования, наличию материалов, технологическим маршрутам и срокам изготовления. Планировщик сравнивает несколько сценариев и видит зафиксированные заказы, предполагаемое время простоя оборудования и возможность перенести операции или оптимизировать использование оборудования с учетом времени переналадки. Важное условие — актуальные нормативы и маршруты: если справочники в порядке, решение о срочном заказе принимается на основе расчета, а не на совещании по ощущениям».

Результаты расчета позволяют коммерческой службе согласовать с заказчиком выполнимый срок или пересмотреть условия заказа. При этом необходимо закрепить, кто подтверждает производственный график и передает согласованную дату коммерческой службе.

Персонал: как обеспечить производственный план необходимыми специалистами

Даже при наличии оборудования и материалов предприятие не всегда располагает достаточным количеством сотрудников для выполнения производственной программы.

По данным НИУ ВШЭ, нехватку квалифицированных рабочих называли ограничением 28% обрабатывающих организаций. В машиностроении дефицит инженерно-технических кадров отмечали около 66% предприятий, следует из другого отраслевого мониторинга ВШЭ.

При этом значение имеет не только общая численность персонала. Для выполнения отдельных операций требуются сотрудники определенной квалификации. Если необходимый специалист отсутствует, формально укомплектованная смена может оказаться неспособной выполнить запланированный объем работ.

В условиях кадрового дефицита предприятия нередко компенсируют нехватку людей дополнительными сменами и сверхурочной работой. Такие меры помогают справляться с временными пиками нагрузки, но при систематическом использовании увеличивают затраты на персонал и создают дополнительные риски для качества и производительности.

Поэтому планирование персонала необходимо связывать с производственной программой, учитывая не только количество работников, но и их квалификации, графики, отпуска, фактическую доступность и ограничения рабочего времени.

В Goodt Time, комплексе бизнес-решений класса WFM (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинг Lansoft), данные о производственной нагрузке могут сопоставляться с информацией о персонале. Это позволяет рассматривать различные варианты обеспечения смен: перераспределение работников между участками, привлечение сотрудников с необходимыми компетенциями или организацию дополнительных выходов.

При выборе сценария учитываются потребность в персонале и связанные с ней затраты. Данные о фактически отработанном времени могут использоваться при расчёте себестоимости заказов.

Такой подход помогает оценивать кадровые ограничения до того, как они приведут к нарушению производственного графика. Например, если выполнение заказа требует участия наладчика определенной квалификации, его доступность должна учитываться при планировании работ, а не выясняться непосредственно перед началом смены.

Дополнительные возможности для планирования могут обеспечить ИИ-инструменты. В Goodt Time развивается агент планирования персонала, предназначенный для поддержки решений по замещению сотрудников, графикам отпусков и анализу простоев.

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) «При планировании графиков смен WFM может учитывать доступность сотрудников, их квалификацию и допуски. Система проверяет актуальность аттестаций и сертификатов и запрещает назначение на участок сотрудников без необходимых разрешений. Решение также контролирует соблюдение требований ТК РФ в части рабочих часов при вредном производстве, блокируя выход. Дополнительно отслеживается фактически отработанное время, что позволяет компании избегать переработок и оптимизировать расходы, ведь оплата сверхурочных резко увеличивает ФОТ. Все эти функции помогают избежать ошибок при распределении персонала, снижают операционные и регуляторные риски. Многие аналогичные задачи уже решает ИИ. Например, в Goodt Time он прогнозирует нагрузку, рассчитывает необходимую численность на основе исторических данных и заполняет лакуны в данных. ИИ-агенты также умеют планировать замещение и отпуска без дефицита людей, выявлять причины простоев и предлагать варианты их устранения».



Оборудование: как определить приоритет ремонтов при ограниченных ресурсах

Состояние производственного оборудования остается еще одним ограничением для выполнения планов. Финансовые ограничения заставляют промышленные предприятия пересматривать подходы к обновлению оборудования. Особенно заметна эта тенденция в горнодобывающей отрасли. По данным «ТендерПро», за январь — август 2026 года количество тендеров на ремонт горно-шахтной техники увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число тендеров на приобретение нового оборудования сократилось на 15,6%. Аналогичную тенденцию отмечает «Коммерсантъ»: в Кузбассе угледобывающие компании на фоне сокращения инвестиций всё чаще предпочитают ремонтировать действующую технику, а не приобретать новую.

Для ремонтных служб это означает необходимость поддерживать работоспособность производственных активов в условиях ограниченных бюджетов и численности ремонтных бригад. При этом последствия отказов различаются: остановка одного станка может практически не повлиять на выполнение заказов, тогда как неисправность другого способна нарушить работу целого производственного участка.

Поэтому при планировании технического обслуживания и ремонтов важно учитывать не только состояние оборудования и установленные регламенты, но и последствия возможного отказа для производства, безопасности, качества продукции и затрат.

Такой подход лежит в основе риск-ориентированного управления ТОиР. Он позволяет определять приоритетность работ с учётом критичности оборудования, не подменяя обязательные требования к техническому обслуживанию соображениями экономии.

Для решения этой задачи могут использоваться взаимосвязанные программные продукты. В ПО «Надежность» компании «Северсталь-инфоком» выполняются анализ критичности активов, исследование причин отказов и выбор стратегии обслуживания. «Турбо ТОРО» (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft) обеспечивает планирование и организацию ремонтных работ с учётом установленных приоритетов и доступных ресурсов.

Александр Чуев, к. т. н., директор дивизиона систем управления ресурсами «Турбо» «Риск-ориентированный подход в ТОиР работает только тогда, когда инженерное обоснование доходит до исполнителя. Поэтому в связке с системой управления надежностью роли разделены: она определяет критичность активов и операций и выбирает стратегию обслуживания, а Турбо ТОРО превращает это в ежедневную работу — приоритеты заказов на ремонт, ремонтные окна, потребность в запчастях, учет наработки и состояния оборудования. Главному механику это дает ответы на практические вопросы: какие работы делать обязательно, а какие можно отложить и какие запасы действительно нужны. Ценность — в замкнутом цикле: фактические данные об отказах и ремонтах возвращаются в анализ и корректируют стратегию».



Риск-ориентированный подход позволяет пересмотреть и структуру запасов запасных частей и инструмента (ЗИП). Когда критичность оборудования и ремонтных операций определена, а потребность в материалах формируется под конкретные работы, предприятие может сократить избыточный страховой запас. При этом приоритет сохраняется за позициями, отсутствие которых способно привести к остановке производства.

Таким образом, управление ремонтами влияет не только на готовность оборудования, но и на объём оборотных средств, связанных в складских запасах.

Что необходимо для согласованного планирования

Управление сроками, персоналом и ремонтами решает разные задачи, но все три направления влияют на выполнение производственной программы.

Заказ, принятый без проверки доступности ресурсов, может потребовать дополнительных смен. Недостаток специалистов нужной квалификации способен нарушить даже корректно рассчитанный график. А ремонт, не согласованный с производственной загрузкой, может привести к переносу сроков поставки.

Поэтому автоматизации отдельных функций недостаточно. Предприятию необходимо обеспечить согласованность данных и правил принятия решений между коммерческой службой, производством, подразделениями по управлению персоналом и ремонтными службами.

Для этого важны интеграция информационных систем, актуальность нормативно-справочной информации и распределение ответственности за планирование и подтверждение ресурсов.

Экономический результат такой работы зависит от исходного состояния процессов и конкретных ограничений предприятия. Оценивать его следует по измеримым показателям: соблюдению сроков заказов, затратам на персонал, простоям оборудования, расходам на ремонты и объему запасов.

Устойчивость производства определяется не только качеством каждого отдельного плана, но и способностью предприятия выполнять обязательства при изменении доступности ресурсов. Чем точнее согласованы производственные графики, кадровые возможности и ремонтные мероприятия, тем больше оснований принимать решения без дополнительных затрат и нарушения сроков.