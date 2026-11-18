ФГБУ «ИАЦ поддержки ГАС "Правосудие"» намерено направить до 1,32 млрд рублей на обслуживание инфраструктуры судебной системы. Закупка предусматривает организацию защищенных VPN-каналов, шифрование данных, размещение оборудования в дата-центре и защиту от DDoS-атак.



Единая инфраструктура для судов

Как выяснил CNews, для ГАС «Правосудие» закупают комплекс услуг по обеспечению работы распределенной ИТ-инфраструктуры, включая защищенные каналы связи, шифрование данных, централизованное администрирование, защиту от DDoS-атак и размещение оборудования в стороннем дата-центре.

На работы выделено 1,32 млрд руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 ноября 2026 г. Поставщика услуг выберут 20 ноября.

Для обеспечения работы Государственной автоматизированной системы «Правосудие» предусмотрели комплексное обслуживание каналов связи, шифрование передаваемых данных, централизованное администрирование сетевой инфраструктуры и размещение оборудования в стороннем дата-центре.

Для ГАС «Правосудие» потратят 1,32 миллиарда на VPN и защиту от DDoS

Исполнитель также должен обеспечить защиту от DDoS-атак мощностью до 20 Гбит/с. Требования содержатся в техническом задании ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие».

Комплексная услуга предназначена для обеспечения функционирования инфокоммуникационной и вычислительной инфраструктуры ГАС «Правосудие». Система объединяет федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и органы Судебного департамента в единое информационное пространство.

В инфраструктуру входят кассационные и апелляционные суды, верховные суды республик, краевые и областные суды, районные и гарнизонные военные суды. Кроме того, обслуживание распространяется на дополнительные объекты ФСИН, включая следственные изоляторы, исправительные и воспитательные колонии, а также ЦОД Роскомнадзора и ЦОД заказчика.

Единая сеть должна обеспечивать передачу данных, работу ведомственной телефонной сети и видеоконференцсвязи, доступ к базам данных ГАС «Правосудие» и выход в Интернет. При этом техническое задание предусматривает возможность использовать одну линию доступа для работы различных приложений. Услуга должна оказываться с 1 декабря 2026 г. по 30 июня 2027 г.

Восемь компонентов обслуживания

Техническое задание разделяет комплексную услугу на восемь компонентов. Основной из них — IP VPN, отвечающий за передачу данных между объектами автоматизации и центром обработки данных заказчика. Для этого исполнитель должен подключить объекты к виртуальной частной сети на базе собственной MPLS-инфраструктуры. Предусмотрена топология «каждый с каждым», при которой данные между двумя объектами передаются по оптимальному маршруту без использования оборудования других подключенных объектов.

Не менее 50% объектов, а также ЦОД заказчика должны подключаться по волоконно-оптическим линиям связи. Для центра обработки данных предусмотрена резервная линия, проложенная по территориально разнесенному маршруту.

Отдельный компонент S IP VPN обеспечивает передачу данных между зданием Судебного департамента в Москве на улице Гиляровского и точкой подключения М10. Компонент L2 VPN отвечает за передачу Ethernet-кадров между объектами, а INT — за предоставление доступа в Интернет, внешних IPv4-адресов и мониторинг качества соединений.

Другие компоненты связаны с эксплуатацией инфраструктуры. Компонент CA предусматривает централизованное администрирование и восстановление работоспособности подсистемы связи и передачи данных, включая ведомственную телефонию и видеоконференцсвязь. Исполнитель должен удаленно настраивать маршрутизаторы и коммутаторы, контролировать состояние оборудования, подключать новые объекты и устранять неисправности.

Шифрование и защита от DDoS

За информационную безопасность отвечает компонент SEC. Он предусматривает создание защищенного сегмента инфраструктуры и криптографическое шифрование данных между объектами системы, включая ЦОД, а также между арбитражными судами и центром обработки данных.

Для этого необходимо использовать сертифицированные средства криптографической защиты информации. Исполнитель также должен контролировать жизненный цикл ключевой информации: вести ее учет, следить за сроками действия ключей, обеспечивать безопасное хранение и уничтожение устаревших или скомпрометированных данных. При подключении новых объектов потребуется выпуск дополнительной ключевой информации.

Еще один компонент AD предназначен для защиты сетевого оборудования заказчика от распределенных атак типа «отказ в обслуживании». Техническое задание предусматривает защиту не менее 128 IPv4-адресов от DDoS-атак мощностью до 20 Гбит/с. Система должна выявлять и блокировать вредоносный трафик, включая объемные атаки и атаки с усилением, а также предусматривать возможность перенаправления трафика на специальный центр очистки (Scrubbing Center). Это необходимо для сохранения доступности публичных ресурсов ГАС «Правосудие» для обычных пользователей.

Оборудование разместят в стороннем дата-центре

В рамках компонента DC предусмотрено размещение собственного оборудования заказчика на площадке исполнителя. Речь идет об услуге colocation: заказчику предоставят серверное помещение, телекоммуникационные шкафы и необходимую инженерную инфраструктуру для функционирования его ЦОД.

Помещение должно вмещать не менее 34 телекоммуникационных шкафов. Самих шкафов для размещения оборудования необходимо предоставить не менее 33. Они должны быть оснащены системами распределения электропитания, а серверная площадка — системами охлаждения, пожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа. Авторизованным сотрудникам заказчика необходимо обеспечить круглосуточный доступ.

При необходимости исполнитель также должен переместить оборудование заказчика с московской площадки на улице Бутлерова, 7, в собственный дата-центр. На демонтаж, транспортировку, монтаж, настройку и приемо-сдаточные испытания отводится не более 10 дней с начала оказания услуги.

Требования к доступности и восстановлению

Все основные сервисы должны функционировать круглосуточно. Для компонента IP VPN доступность соединения с ЦОД заказчика должна составлять не менее 99,9% за расчетный период, для остальных объектов автоматизации — не менее 99,44%.

Качество связи необходимо контролировать в режиме реального времени с привлечением независимой экспертной организации. Она будет проверять скорость передачи данных, задержки и потери пакетов. Результаты должны отображаться на русскоязычном веб-портале в виде таблиц, диаграмм и интерактивной схемы сети. Заказчику также необходимо предоставить доступ к истории мониторинга, данные которого исполнитель обязан хранить в течение года.

Для устранения неисправностей установлены отдельные сроки. Если ремонт не требует замены оборудования, восстановить качество предоставления услуги необходимо за четыре часа. При необходимости замены оборудования на это отводится один рабочий день, а при повреждении кабельной инфраструктуры — до трех рабочих дней.

Техническая поддержка должна работать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Исполнитель обязан регистрировать обращения, информировать заказчика о причинах сбоев и сроках восстановления, а по окончании расчетных периодов предоставлять отчеты о качестве оказанных услуг.