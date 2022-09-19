В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI

«Сбер» представил собственное решение, которое основано на технологии Server-Driven UI и позволяет быстро вывести в корпоративный интернет-банкинг новые сервисы и услуги. Это решение называется Back 2 Front и позволяет выпускать продукты и доработки из веб-версии интернет-банка в мобильном приложении «Сбербизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технология Server-Driven UI обеспечивает динамичный и гибкий пользовательский интерфейс. Она основана на API, посредством которого сервер сообщает приложению, из каких компонентов и по каким правилам отображать тот или иной сервис или раздел в приложении.

В основу инновации легла технология Server-driven UI. Она дает возможность владельцам продуктов описывать по заданным внутри параметрам то, как должен выглядеть их продукт в приложении, и получать готовый результат. Решение Back 2 Front создано на основе определенных и заданных в системе разработки банка форматов ответов, а также развитой внутренней дизайн-системе «Триплекс». Все это позволяет сэкономить время на создание и вывод продуктов в интернет-банк, то есть оперативнее и чаще обеспечивать пользователей новыми функциями и возможностями.

Благодаря Back 2 Front для запуска продуктов на мобильной платформе нет необходимости в написании программного кода, что позволяет командам банка быть более гибкими в выпуске решений для клиентов и не зависеть от конкретной версии мобильного приложения.

На сегодняшний день с помощью решения Back 2 Front в мобильном приложении «Сбербизнес» внедрены функции «Просмотр списка заказов» для собственника бизнеса в отраслевом решении «Сбербизнес транспорт» и сервис «Налоги и взносы» в разделе «Мои дела». В скором времени ожидаются другие продукты, реализованные с помощью новой разработки.

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Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «В корпоративном интернет-банкинге Сбербанка сегодня представлены самые современные и высокотехнологичные решения, которые зачастую спрятаны «под капот» систем и приложений. Преимущество Back 2 Front состоит как раз в том, что это решение позволит нам обеспечить пользователей самыми актуальными продуктами, инструментами и предложениями в кратчайшие сроки. Хочется отметить, что мы впервые в Сбербанке применили эту технологию для полноценного вывода продукта в промышленную эксплуатацию без релиза мобильного приложения».

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