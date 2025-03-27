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Индексная книга (каталог) CNews*
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Наумов Владимир


27.03.2025 Устройство для реабилитации мышечных функций разработал студент НИТУ МИСИС 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 2
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
17.09.2010 В Приморском филиале «Билайна» назначен новый директор по корпоративному бизнесу 1
30.10.2008 «Микротест» выполнил проект постановки управленческого учета для «Газавтоматики» 1
25.06.2003 Представлен проект спутниковой трансляции кинофильмов в региональные кинотеатры 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Наумов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 293 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 10
МегаФон 9082 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 9
UIPath 103 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 510 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 5
8346 3
Yandex - Яндекс 7527 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Schneider Electric 575 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 429 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ 30 1
Микротест 278 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 11
Zenden Group - Дом одежды 65 11
Лента - Сеть розничной торговли 2103 10
РЖД - Российские железные дороги 1927 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 10
Транснефть 303 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 10
Cersanit - Церсанит Трейд 20 10
Абсолют Банк 234 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 9
Ингосстрах СПАО 424 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 9
МКБ - Московский кредитный банк 566 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 9
Сургутнефтегаз - СНГ 269 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 9
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 7
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 6
ПСБ - Промсвязьбанк 861 6
Ренессанс Страхование 162 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
Союз кинематографистов России 11 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 14
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 4
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10198 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 2
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НКТ - Р7-Офис 394 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 9
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IBM Public Cloud 26 9
Mango Cloud Systems - Mango Office 229 1
Microsoft Azure 1415 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 109 1
Народный экран - система спутникового киновещания 2 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
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1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 104 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 355 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 170 1
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
OpenVPN 69 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 213 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 9 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Норникель - Суперника 12 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Rocket.Chat 11 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 43 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
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Меденцев Константин 98 10
Сергеев Сергей 138 10
Чаркин Евгений 297 10
Натрусов Артем 284 10
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Сотин Денис 205 10
Алешкин Сергей 65 10
Труненков Сергей 35 10
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Ушаков Анатолий 41 9
Сахаров Александр 75 9
Волков Никита 79 9
Россия - РФ - Российская федерация 146658 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 9
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 1
Украина 7643 1
Европа 21852 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край 882 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1193 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2699 1
Болгария - Республика 777 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5213 1
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HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 317 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2385 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 689 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1223 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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