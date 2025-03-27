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Наумов Владимир
Наумов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
|Союз кинематографистов России 11 1
|Национальная академия кинематографических искусств и наук России 2 1
|Луганцев Александр 51 11
|Меденцев Константин 98 10
|Сергеев Сергей 138 10
|Чаркин Евгений 297 10
|Натрусов Артем 284 10
|Шадаев Максут 1024 10
|Сотин Денис 205 10
|Алешкин Сергей 65 10
|Труненков Сергей 35 10
|Суровцев Владимир 18 10
|Линцова Екатерина 11 10
|Ложкин Руслан 34 9
|Демидов Сергей 127 9
|Аксаков Анатолий 155 9
|Данилов Михаил 31 9
|Паршин Максим 317 9
|Петров Михаил 138 9
|Шпак Василий 229 9
|Урусов Виктор 131 9
|Смоляков Дмитрий 10 9
|Епихин Михаил 12 9
|Иванов Алексей 136 9
|Врацкий Андрей 137 9
|Коптелов Андрей 111 9
|Белоусов Максим 108 9
|Шипов Савва 101 9
|Клепиков Алексей 117 9
|Батай Илья 55 9
|Лигачев Глеб 87 9
|Онищенко Владислав 97 9
|Бадалов Андрей 65 9
|Евраев Михаил 262 9
|Фомичев Олег 138 9
|Гимранов Ринат 122 9
|Козырев Алексей 323 9
|Ермолаев Артем 378 9
|Попов Андрей 111 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Сахаров Александр 75 9
|Волков Никита 79 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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