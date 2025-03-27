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Устройство для реабилитации мышечных функций разработал студент НИТУ МИСИС

Первокурсник Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Владимир Наумов создал программно-аппаратный комплекс ЛИС для реабилитации мышечных функций у детей. Прибор считывает биологические показатели человека, данные передаются на компьютер, где происходит их дальнейшая обработка в игровом формате. Двигаясь, ребенок управляет персонажем на экране. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Владимир создал прототип, еще будучи школьником, в рамках научно-образовательной смены в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» (Липецкая область). Безопасность и работоспособность проверял на себе под наблюдением врачей детской больницы. Затем подал устройство на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие Вызовы». Все желающие участники и гости соревнования прошли добровольное тестирование комплекса и отметили увлекательность игры.

По словам студента, наиболее популярный метод реабилитации детей с нарушением мышечных функций – ЛФК и классические игры по развитию мелкой моторики.

«Широкую популярность в посттравматической реабилитации набирает инновационный метод – биологическая обратная связь. БОС способствует улучшению навыков самоконтроля, позволяет пациенту наглядно увидеть, как восстанавливаются мышечные функции. Лечебно-игровая система – ЛИС – помогает врачам отслеживать прогресс ребенка, получать график мышечной активности в реальном времени», – сказал Владимир Наумов.

ЛИС считывает показатели напряжения мышцы и передает в компьютерную игру. Управление персонажем происходит за счет биологической обратной связи с пациентом. Игровой момент эмоционально вовлекает детей в процесс разработки мышечных функций. Простота устройства позволяет использовать его без специализированных навыков.

Поступив в Университет МИСИС, Владимир под руководством научного консультанта – к.т.н. Максима Давыдкина, улучшил алгоритмы фильтрации сигнала датчиков ЭМГ, провел обучение модели ИИ для оптимизации работы устройства с различными физическими характеристиками. В марте студент выиграл стипендию 125 тыс. руб. на развитие проекта от благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС.

«Устройство уже хорошо работает, но я хочу внести в него еще ряд новшеств и дополнительных функций. Надеюсь, в скором времени подать заявку на патент, чтобы как можно скорее моя разработка попала в клинику и помогла детям быстрее и эффективнее пройти реабилитацию», – сказал Владимир Наумов.

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