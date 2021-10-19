Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шипов Савва
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 124
Шипов Савва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 26
|Чаркин Евгений 182 22
|Аксаков Анатолий 98 18
|Попов Андрей 72 17
|Лигачев Глеб 60 17
|Ягнятинский Евгений 32 17
|Натрусов Артем 121 17
|Клепиков Алексей 77 16
|Бокучава Тариэл 21 14
|Беляев Владислав 65 14
|Нагаев Олег 30 14
|Воронин Петр 35 14
|Кузьмич Всеволод 30 14
|Кучугин Илья 41 14
|Акимов Максим 167 13
|Четвернин Алексей 651 12
|Потапкин Михаил 26 12
|Чамара Денис 57 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Эпштейн Герман 27 11
|Ушацкий Андрей 100 11
|Суворов Антон 20 11
|Ушаков Анатолий 15 11
|Меньшов Кирилл 72 11
|Иванов Алексей 76 11
|Бычков Александр 39 11
|Скляр Алексей 49 10
|Паршин Максим 141 10
|Семенов Алексей 67 10
|Емельченков Сергей 83 10
|Белоусов Максим 59 10
|Гимранов Ринат 56 10
|Попов Михаил 51 10
|Волков Никита 50 10
|Шадаев Максут 384 10
|Сотин Денис 102 10
|Нестеров Алексей 79 9
|Рымар Максим 36 9
|Раков Ярослав 48 9
|Сергеев Сергей 63 9
|CNews Analytics 1991 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764279, в очереди разбора - 667966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764279, в очереди разбора - 667966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru