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Шипов Савва


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
31.10.2019 Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии» 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 3
06.09.2019 Правительство, Минэк и Минкомсвязи: Система госзакупок в ИТ отстает от жизни на 10 лет 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 20
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
11.01.2019 В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта 1
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
09.10.2018 В России появится сервис для работы над законами «в режиме Википедии» 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1

Публикаций - 70, упоминаний - 124

Шипов Савва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
IBM 3546 13
Schneider Electric 408 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 5
Diasoft - Диасофт 354 5
Галактика - Корпорация 248 4
IBM Европа 7 4
3753 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Программный продукт ГК 92 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Такском - Taxcom 119 2
Rimini Street 38 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Центр2М - Center2М 47 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Ланит Интеграция 101 1
SAP SE 3216 1
Ланит ГК 1158 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
АТОЛ ГК 168 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Alibaba Group 298 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 40
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 27
X5 Group 599 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 17
Ингосстрах СПАО 210 16
Procter&Gamble - P&G 94 14
UBS AG 119 14
Мегаполис ТК 89 14
Черкизово ГК 73 14
Банк Зенит 131 14
Лента - Сеть розничной торговли 189 14
Coca-Cola Company 112 12
Геобанк КБ 30 11
Уралсиб Банк 390 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
Балтика - Пивоваренная компания 112 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Сургутнефтегаз - СНГ 123 10
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 9
Альфа-Банк 1126 8
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 8
Почта России ПАО 1574 8
Еврохим МХК 43 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
О’Кей - Сеть магазинов 60 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Аэрофлот 493 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Мелстон ГК 11 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Газпром нефть 382 4
Норникель - Норильский никель 178 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Правительство РФ 2206 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Счётная палата РФ 460 9
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Правительство Москвы 653 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Правительство Московской области 48 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК 3 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Президент Российской Федерации 1440 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 18
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Wiki - Вики - режим Википедии 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 3
Google Android 10751 2
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 2
АПК Минсельхоза России 2 2
ГАС СОЗД Законотворчество - Система обеспечения законодательной деятельности 3 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple iOS 5742 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Volkswagen Touareg 5 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
IBM Cloud 84 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 26
Чаркин Евгений 182 22
Аксаков Анатолий 98 18
Попов Андрей 72 17
Лигачев Глеб 60 17
Ягнятинский Евгений 32 17
Натрусов Артем 121 17
Клепиков Алексей 77 16
Бокучава Тариэл 21 14
Беляев Владислав 65 14
Нагаев Олег 30 14
Воронин Петр 35 14
Кузьмич Всеволод 30 14
Кучугин Илья 41 14
Акимов Максим 167 13
Четвернин Алексей 651 12
Потапкин Михаил 26 12
Чамара Денис 57 12
Лысенко Эдуард 209 12
Эпштейн Герман 27 11
Ушацкий Андрей 100 11
Суворов Антон 20 11
Ушаков Анатолий 15 11
Меньшов Кирилл 72 11
Иванов Алексей 76 11
Бычков Александр 39 11
Скляр Алексей 49 10
Паршин Максим 141 10
Семенов Алексей 67 10
Емельченков Сергей 83 10
Белоусов Максим 59 10
Гимранов Ринат 56 10
Попов Михаил 51 10
Волков Никита 50 10
Шадаев Максут 384 10
Сотин Денис 102 10
Нестеров Алексей 79 9
Рымар Максим 36 9
Раков Ярослав 48 9
Сергеев Сергей 63 9
Россия - Российская федерация - РФ 57483 63
Восточная Европа 1682 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 21
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Россия - Тульская область 752 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 7
Арктика 141 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Республика Алтай 686 3
Северный Кавказ 137 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - Приморский край - Приморье 605 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Пермь 740 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Светлогорск 15 1
Франция - Французская Республика 2130 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Севастополь 420 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 43
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Коррупция 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Великая Отечественная война 123 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Wikipedia - Википедия 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Парламентская газета 7 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 43
CNews AWARDS 291 24
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews Мисс ИТ России 12 3
CNews Баттл 34 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764279, в очереди разбора - 667966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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