Индексная книга (каталог) CNews*
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Нестеров Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 175, упоминаний - 185
Нестеров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 116
|Шадаев Максут 1210 109
|Абакумов Евгений 227 90
|Натрусов Артем 313 81
|Сотин Денис 216 66
|Урусов Виктор 157 59
|Аксенов Олег 62 56
|Аникин Дмитрий 68 56
|Клепиков Алексей 121 56
|Ульянов Николай 176 55
|Желтухин Вадим 72 53
|Евраев Михаил 266 51
|Козырев Алексей 328 50
|Прохорова Алла 66 50
|Дьяченко Валерий 96 50
|Соловьев Алексей 97 48
|Урьяс Вадим 98 48
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Воронин Павел 196 47
|Трофимова Людмила 50 47
|Слышкин Василий 129 47
|Ермолаев Артем 379 45
|Никитин Сергей 96 45
|Новикова Елена 105 43
|Кирьянова Александра 169 43
|Врацкий Андрей 175 43
|Семенихин Игорь 56 43
|Степченков Максим 65 42
|Васильев Владислав 59 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Горчаков Денис 48 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Халматов Максим 64 42
|Малышев Сергей 99 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Ямщиков Владимир 51 41
|Лебедев Антон 53 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.