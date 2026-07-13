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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нестеров Алексей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
16.04.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек 1
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
15.12.2025 «Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 2
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1

Публикаций - 175, упоминаний - 185

Нестеров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

9594 171
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 100
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 88
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 69
Ланит Интеграция 219 56
R-Vision - Р-Вижн 267 56
Schneider Electric 614 52
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 52
Центр2М - Center2М 67 47
Rimini Street 77 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 46
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 44
Polymedia - Полимедиа 158 43
Газинформсервис - ГИС 496 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Ситилабс 44 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Такском - Taxcom 256 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 32
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 31
Diasoft - Диасофт 1144 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 26
Ростелеком 10948 25
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 22
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 22
Microsoft Corporation 25775 22
SAP SE 5601 19
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 19
РусГидро ИТ сервис 38 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 116
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 97
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 85
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 76
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 72
ГПБ - Газпромбанк 1273 70
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 70
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 66
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 66
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 65
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 64
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 57
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 57
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 55
Ингосстрах СПАО 478 55
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 52
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 50
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 49
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 47
OKS Group 51 42
ВТБ - Почта Банк 514 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 38
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 36
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 36
Сургутнефтегаз - СНГ 288 34
Кофемания 85 31
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 30
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 30
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 29
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Альфа-Банк 1979 25
Русагро Группа Компаний 379 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 24
Фора Банк 86 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 127
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 114
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 92
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 56
Федеральное казначейство России 1949 55
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 52
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 33
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 20
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 156
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 152
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 141
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 110
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 101
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 94
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 81
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 67
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 52
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 49
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 47
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 44
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 43
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 43
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 41
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 35
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 31
1С:ERP Управление предприятием 841 82
Новые облачные технологии - МойОфис 958 65
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 58
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 56
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 43
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 43
НКТ - Р7-Офис 543 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 22
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
МТС Exolve 150 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 14
Протек - Здравсити 32 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 12
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Google Chrome - браузер 1701 10
Linux OS 11533 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Microsoft Windows 16882 9
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
1С:Корпорация 57 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
OpenAI - ChatGPT 719 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
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