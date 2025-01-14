«1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей
В октябре 2024 г. был успешно пройден тест программы «1С:ERP» на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей в одной базе. Об этом на CNews FORUM рассказал Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С».
«1С:ERP» для Linux
Как рассказал в своем докладе на CNews FORUMАлексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С», в сентябре 2024 г. специалисты компании «1С» провели нагрузочное тестирование с работой 12 тыс. пользователей в программе «1С:ERP Управление предприятием» с использованием СУБД PostgreSQL от «1С» на Linux. В октябре 2024 г. тест был успешно повторен уже с 15 тыс. пользователей.
По словам Алексея Нестерова «1С:ERP Управление предприятием» активно используется для замены SAP, ERP-систем Oracle, MS AX (Axapta), MS NAV (Navision) и других зарубежных ERP решений. На сайте компании среди примеров выполненных и опубликованных проектов импортозамещения западного ПО «1С:ERP Управление предприятием», значатся компании «Нефтегаз и Энергетика» (Siemens Energy), «Татнефть», «Континентал Тайрс РУС», всего более 40 предприятий.
Для моделирования работы пользователей был использован инструмент «Тест-Центр», входящий в состав продукта «1С:Корпоративный Инструментальный Пакет». Этот инструмент автоматизации многопользовательских нагрузочных испытаний информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8» позволяет моделировать работу предприятия без участия реальных пользователей, оценивая применимость, производительность и масштабируемость информационной системы в реальных условиях.
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С», рассказал об успешном тесте «1С:ERP» на Linux
400 тыс. операций за 10 часов
Нагрузочный стенд состоял из кластера серверов на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3.27. Кластер серверов представлял собой четыре сервера по 64 ядра CPU и 256 ГБ RAM. База, на которой проводился тест, была наполнена данными за два месяца работы крупного предприятия и составила около 10 млн. документов. Сценарий моделировал реальную нагрузку на систему и воспроизводил повседневную работу основных пользователей ERP – главного диспетчера производства, локального диспетчера производства, менеджеров по закупкам и по продажам, кладовщика, бухгалтерии и т.д. Время работы теста составило 10 часов, за это время было выполнено 400 тыс. ключевых операций.
Тест выполнялся в соответствии с требованиями крупнейших компаний России, предоставленными Национальным центром компетенций по информационным системам управления холдингом (АНО «НЦК ИСУ»).
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Как отметил Алексей Нестеров, по международному индексу производительности приложений Apdex (Application Performance Index), производительность тестовой работы по значению в интервале от «0» до «1» составила 0,85.
В свою очередь, рекорд внедрения «1С:ERP» на Windows в рамках одного предприятия, по словам Алексея Нестерова, составляет около 60 тыс. пользователей в ООО «ЛокоТех-Сервис» (ранее ООО «ТМХ-Сервис»), компании, занимающейся организацией сервисного обслуживания локомотивов.
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«1С:ERP Управление предприятием» коммерчески распространяется с 31 декабря 2013 г.
Как рассказал CNews Алексей Нестеров, клиентами «1С:ERP» и решений на его основе стали более 9,6 тыс. предприятий, с помощью данного ПО планируется автоматизировать 1,15 млн рабочих мест пользователей. Общая численность персонала клиентов, использующих это ПО насчитывает порядка 9 млн. сотрудников. За прошедшие 11 лет опубликовано более 300 внедрений «1С:ERP» и решений на его основе с использованием PostgreSQL.