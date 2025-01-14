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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пирогова Ирина



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 2
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
02.05.2012 «Группа «Илим» автоматизировала договорно-правовую работу на базе SAP 1
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Пирогова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
8213 25
R-Vision - Р-Вижн 153 24
Diasoft - Диасофт 870 24
Ростелеком 9700 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 13
Сбер - СберБизнес Софт 56 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
Аусферр ИТЦ 28 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Северсталь Инфоком 63 12
Газинформсервис - ГИС 272 12
Ланит Интеграция 190 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
SAP SE 5276 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 7
МегаФон 8804 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Picvario - Пикварио 15 6
Терн ГК - Tern Group 75 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 5
МСК Групп - Даком М 61 5
Кофемания 51 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 24
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 22
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 17
Альфа-Банк 1769 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 13
ФосАгро 126 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
РЖД - Российские железные дороги 1903 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
ВТБ - Почта Банк 466 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Cotton Club - Коттон Клаб 21 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Hansa - Ханса 114 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 10
Альфа-Капитал УК 102 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 16
Федеральное казначейство России 1772 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Linux Foundation 185 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 27
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 26
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 13
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 13
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 11
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 24
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 24
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 24
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 13
НКТ - Р7-Офис 380 13
Протек - Здравсити 26 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
НКТ - Р7-графика 31 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Linux OS 9936 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 17 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
Think Cell 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Шадаев Максут 1008 26
Глухов Иван 27 26
Урусов Виктор 127 25
Суровец Дмитрий 76 24
Глазков Александр 137 24
Козырев Алексей 321 19
Кирьянова Александра 135 19
Мельникова Алиса 90 18
Нестеров Алексей 143 17
Галкин Николай 104 17
Аникин Дмитрий 44 17
Желтухин Вадим 31 17
Панченко Иван 138 15
Цыганков Дмитрий 24 14
Ермаков Валерий 124 14
Геллерман Михаил 34 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Кибалко Кирилл 34 13
Смирнов Вячеслав 41 13
Анпилов Антон 17 13
Ульянов Николай 112 12
Краснов Александр 74 12
Клявин Владимир 47 12
Махалин Тимур 16 12
Шаев Виталий 43 12
Аветисян Арутюн 37 12
Джабиев Георгий 45 12
Оберемок Надежда 30 12
Мезенцев Александр 15 12
Григоренко Вадим 40 12
Чаркин Евгений 296 12
Батай Илья 55 12
Каушанский Александр 33 12
Замаруев Владимир 40 12
Карпунин Алексей 49 12
Соловьев Виталий 36 12
Челидзе Джимшер 30 12
Россия - РФ - Российская федерация 144195 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 92 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 40 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 28
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 14
Экономический эффект 1067 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Инновация года - награда 111 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
РАН - Российская академия наук 1870 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 23
CNews AWARDS - награда 519 17
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 12
ИнфоКом 102 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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