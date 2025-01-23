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Россия СФО Иркутская область Усть-Илимск

Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск


23.01.2025 «МегаФон» «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска 2
23.08.2024 «ТрансТелеКом» подключил к услугам связи АО «Богучанская ГЭС» в Красноярском крае 1
26.04.2024 МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска 1
13.03.2024 МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске 1
01.02.2024 МТС включила связь в аэропорту Усть-Илимска 2
21.07.2022 Softline помогла «Тимбермаш Байкал» автоматизировать процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
09.03.2017 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Нижегородской области 1
31.01.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
08.09.2016 Tele2 развернула мобильную сеть стандарта 4G в Иркутской области 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
16.09.2015 НПО «Криста» рассказало о возможностях централизованной бухгалтерии 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 2
25.06.2015 Электронный билет заработает в коммерческом транспорте Иркутска 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
25.08.2014 МФЦ Иркутской области с помощью платформы Naumen принимает звонки по 200 видам госуслуг 1
28.10.2013 Служба такси Elvis автоматизировала прием звонков и обработку заказов на базе Infinity Taxi 1
26.03.2013 Orange стал единым поставщиком телеком-услуг для Байкальского государственного университета экономики и права 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
29.10.2012 Huawei создала сеть ВКС для группы компаний «Илим» 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
07.03.2012 МТС и «Иркутскэнерго» запустили тариф «Энергетик» 1
07.10.2011 «Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 2
08.10.2010 ТФОМС по Иркутской области расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап 1
04.08.2008 Калининград с Рослесхозом свяжет интернет-конференция 1
30.04.2008 БрГУ ищет поставщиков офисного оборудования и вычислительной техники 1
07.11.2007 Доходы «Байкал-Транстелекома» за 9 месяцев увеличились на 20% 1
17.08.2007 «Байкал-Транстелеком» расширяет географию присутствия 1
16.07.2007 "Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни 1
07.12.2006 "Сибирьтелеком" увеличил долю собственности в "АТС-41" до 99,99% 1
13.11.2006 "МегаФон" запустил сети в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО 1
13.09.2006 "Илим Палп" будет контролировать лесовозы со спутника 1
27.06.2006 "АМИК Дистрибьюшн" внедрит СЭД 1
28.11.2003 "Байкалвестком" прекращает эксплуатацию сотовой сети NMT-450i в Усть-Илимске 2
05.06.2003 "Байкалвестком" с начала года увеличил число абонентов на 58% 1

Публикаций - 41, упоминаний - 46

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 8
МегаФон 8822 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 4
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 3
Huawei 3935 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 2
Ростелеком 9706 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
SAP SE 5279 1
Yandex - Яндекс 7348 1
Softline - Софтлайн 2814 1
8218 1
Криста НПО 68 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Naumen - Наумен 626 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 1
Unicon - Юникон 19 1
Huawei Technologies 399 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 1
Interpulp Services 1 1
Питерская группа связистов 434 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Ростелеком - Томсктелеком 13 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Генкей 4 1
Геонавигатор 2 1
Актион МЦФЭР 56 1
Ростелеком - Связьинвест - РусЛизингСвязь 5 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
Почта России ПАО 2113 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Евросеть 1404 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Infinity Taxi 8 1
ALF Consulting 1 1
Мострансавто 66 1
АлтайБизнес-Банк АКБ 2 1
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 1
Импэксбанк 21 1
AKA Group - AKA Petrolium - АКА минералз майнинг 1 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 21 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Тимбермаш Байкал 1 1
УЛиЛ - Управление лесосплава лесозаготовок и лесосплава 1 1
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 3 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 11
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Apple iPhone 6 4862 1
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6915 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
БГУ - Байкальский Государственный университет - БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 6 1
БрГУ - Братский государственный университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Байкальский экономический форум 13 1
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