Россия СФО Иркутская область Усть-Илимск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 380 3
|Попов Алексей 336 2
|Козерод Сергей 38 2
|Бодиева Лариса 5 2
|Зимин Константин 43 2
|Эмдин Сергей 68 1
|Маркелов Константин 40 1
|Бакиев Максим 41 1
|Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
|Нагорная Елена 2 1
|Зингаревич Борис 2 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ким Руслан 2 1
|Сизов Артур 5 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Березной Андрей 34 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Ширшов Олег 9 1
|Ерощенко Сергей 2 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Сташуль Виталий 1 1
|Симановский Евгений 5 1
|Свиридова Анна 2 1
|Буйлов Александр 2 1
|Зоткин Георгий 1 1
|Васьков Артём 1 1
|Кудрова Елена 1 1
|Хабаров Ерофей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.