Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» «разогнал» интернет в пяти районах Приангарья

Жители Шелехова, Братска, Усть-Илимска, а также усольской заимки Калиновка и ангарского села Одинск получили новое качество мобильных услуг. В этих населенных пунктах «МегаФон» провел модернизацию действующих базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Шелехове, Братске, Калиновке и Одинске удалось нарастить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета за счет программы рефарминга — перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотными диапазонами.

В Усть-Илимске инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование, которое работает в среднем частотном диапазоне. Он обеспечивает уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице. Кроме того, позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Улучшение качества связи заметны не только на улицах, автодорогах, остановках общественного транспорта, но и в многоквартирных и частых домах, медицинских и образовательных учреждениях, магазинах и т.д.

«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата-трафика у жителей этих населенных пунктов. С начала года они «прокачали» на 38% больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы последовательно строим новые и модернизируем действующие объекты связи в независимости от того, большой это или маленький населенный пункт. Проведенные в Шелехове, Братске, Калиновке, Усть-Илимске и Одинске технические мероприятия позволили увеличить емкость сети на 20% и на 35% - скорость передачи данных», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

После проведенной модернизации абонентам «МегаФона» стало проще пользоваться цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы и видеоролики в высоком разрешении, читать блоги, дистанционно работать и учиться, обмениваться файлами в соцсетях и мессенджерах, оформлять электронные документы и др.

Развитие инфраструктуры в этих населенных пунктах расширило зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

Российский «убийца» Starlink готовится к тестированию в Арктике

Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть

Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153