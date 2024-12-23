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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белый Евгений



23.12.2024 В деревне Лобагай к Новому году появилась мобильная связь 1
12.12.2024 Новые возможности для жителей Новоселова обеспечил «МегаФон» 1
22.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в иркутском селе Шаманка 1
21.08.2024 «МегаФон» закрывает «белые пятна» в Братске 1
10.07.2024 «Ворота Байкала» получили расширенное покрытие 4G 1
20.06.2024 «МегаФон» прокачал 4G в Вихоревке 1
04.04.2024 «МегаФон» запустил 4G в иркутском селе с 300-летней историей 1
21.02.2024 «МегаФон» подключил к LTE Архиереевку в Иркутской области 1
22.01.2024 «МегаФон» подключил 4G для 150 жителей иркутского поселка 1
18.12.2023 Крупный санаторий Иркутской области подключили к 4G 1
07.12.2023 «Мегафон» усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары 1
23.11.2023 «Мегафон» «разогнал» интернет в районе федеральной трассы «Байкал» 1
08.11.2023 «Мегафон» расширил покрытие в минералогической мекке Иркутской области 1
04.10.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в Бугульдейке 1
11.08.2023 В самом юном городе Приангарья улучшили качество связи LTE 1
03.08.2023 «Мегафон» улучшил покрытие LTE в селе Мамоны в Иркутской области 1
27.07.2023 «Мегафон» подключил к 4G экопарк в Иркутской области 1
06.07.2023 «Мегафон» в Иркутской области возглавил новый директор 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Белый Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 11
Telegram Group 1983 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Зимин Вадим 4 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 18
Россия - РФ - Российская федерация 144213 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 17 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 102 1
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 92 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Дача - дачники 815 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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