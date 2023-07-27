Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» подключил к 4G экопарк в Иркутской области

Мобильная связь четвертого поколения впервые стала доступна абонентам «Мегафона» в экопарке «Озера на Снежной». Оператор запустил базовую станцию в популярном месте отдыха на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое телеком-оборудование позволило расширить территорию покрытия 4G «Мегафона» на туристической карте региона. Высокоскоростной интернет стал доступен пользователям как на территории экопарка, так и на близлежащем побережье.

В сезон к озерам приезжают тысячи любителей купания в теплой воде, здесь она прогревается до 25 градусов и выше. Теперь с помощью мобильного интернета отдыхающие смогут рассказать о своих впечатлениях от уникального места, где соседствуют теплые песчаные пляжи и вершины гор.

Абонентам «Мегафона» в этой локации стали доступны все привычные цифровые сервисы, например, они могут позвонить по видеосвязи во время прогулки по парку. Также здесь теперь действует современная технология голосовых вызовов VoLTE – она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Расширение покрытия сети 4G в районе “Озер на Снежной” положительно скажется на развитии внутреннего туризма и популяризации уникального места Иркутской области. Теперь гости экопарка смогут провести здесь время, не отказываясь от удобных интернет-сервисов. Отдыхающим будет проще загружать карты местности, узнавать дополнительную информацию о туристических маршрутах и экскурсиях, а местному бизнесу – внедрять в свою работу новые цифровые технологии», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция
импортонезависимость

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT заработал на Android

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще