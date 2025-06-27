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«МегаФон»: молодежь Оренбуржья бьет рекорды по интернет-трафику

Молодые жители региона за год увеличили объемы использования мобильного трафика на 26%. Сейчас они в среднем прокачивают 32 ГБ в месяц. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 28 ГБ, а на пенсионеров — 10 ГБ. Цифры представили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по абонентам к предстоящему Дню молодежи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц около 300 ТБ — вес более 200 тыс. фильмов в разрешении для смартфона. Большую часть используют юноши — их доля составляет 56%. При этом по времени они находятся онлайн лишь на 3% дольше, чем девушки.

Особенно активны в Сети молодые люди из Оренбурга, Бузулука и Орска. Среди малых населенных пунктов лидируют Тоцкое Второе, Ташла и Ивановка. А самые продолжительные разговоры ведут юные абоненты из Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана. В сельской местности впереди Тоцкое Второе, Грачевка и Михайловка.

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При такой погруженности в интернет-жизнь молодые оренбуржцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку любимых брендов молодежи входят Apple, Xiaomi и Samsung, а наиболее востребованными моделями к концу учебного года стали Apple iPhone 11, Apple iPhone 13, Apple iPhone 12, Realme Note 50 и Apple iPhone XR.

«Молодые люди — одни из самых заметных интернет-пользователей в регионе. Мы учитываем их потребности, развивая инфраструктуру связи. К периоду летних каникул расширили возможности телеком-оборудования в более чем 20 локациях. Среди них как города Бузулук, Сорочинск, Соль-Илецк, так и малые населенные пункты в Новосергиевском, Шарлыкском, Переволоцком, Сорочинском, Оренбургском и других районах», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Белый.

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