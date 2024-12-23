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В деревне Лобагай к Новому году появилась мобильная связь

Жители деревни Лобагай Иркутской области впервые получили устойчивую мобильную связь и интернет. «МегаФон» установил телеком-оборудование на территории малого населенного пункта, обеспечив для абонентов выход в сеть на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Лобагай расположена в Усть-Удинском районе. Здесь проживает менее 300 человек, но есть своя начальная общеобразовательная школа. Впервые местные жители получили доступ к современным цифровым возможностям и сервисам «МегаФона». Подключение позволит всегда оставаться на связи с близкими, и при необходимости обратиться за помощью в экстренные службы. Школьникам и педагогам высокоскоростной интернет упростить образовательный процесс, позволит быстро находить литературу в электронных библиотеках. Желающие уютно провести вечер посмотрят кинофильмы, послушают любимую музыку. А тем, кто работает удаленно, полученные скорости позволят передавать «тяжелые» файлы, проводить встречи.

Установка базовой станции – часть государственной программы региона «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации на 2024-2030 гг.».

«Впервые в этом году с помощью региональной программы мы смогли обеспечить качественными услугами мобильной связи и доступа в интернет небольшие села, поселки и деревни с населением до ста человек. Жители получили возможность не только свободно общаться по телефону с родными и близкими, но и пользоваться в режиме онлайн государственными и муниципальными услугами, дистанционно получать образование и медицинские консультации, пользоваться различными онлайн-сервисами», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Цифровизация

«Работа по обеспечению долгожданной связью жителей Лобагай завершает программу 2024 г., реализация которой была бы невозможна без региональных инвестиций. Уже сейчас жители деревни смогли ощутить, как в положительную сторону изменяется их жизнь, насколько оперативнее становится решение многих задач. Площадь покрытия базовой станции – вся деревня. Высота мачты составляет 30 метров, что позволит сигналу проходить без помех в дома сельчан, даже несмотря на сложный рельеф местности», ­– сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

В 2024 г. правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон». Документ предполагает решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В течение следующих пяти лет оператор сфокусируется на обеспечении связью жителей отдаленных районов и улучшении покрытия федеральных и локальных автодорог.

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