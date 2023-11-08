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«Мегафон» расширил покрытие в минералогической мекке Иркутской области

Для жителей и гостей Слюдянки Иркутской области «Мегафон» модернизировал телеком‑инфраструктуру и расширил зону действия сети 4G в юго-западной части города. В результате проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета и качество связи для всех абонентов оператора. Также улучшения коснулись минералогического музея-усадьбы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Слюдянка – это населенный пункт в Иркутской области, расположенный на западной оконечности озера Байкал в 110 км от Иркутска, в котором проживает около 20 тыс. человек. За обилие природных ископаемых и минералов, встречающихся в окрестностях, ее называют «минералогическим раем или меккой». Помимо этого, город является крупным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали и туристическим центром Иркутской области.

Минувшим летом эти места чаще всего посещали жители Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, а также Республики Бурятия и Новосибирской области. Кроме самого глубокого озера в мире отдыхающих привлекает частный минералогический музей «Самоцветы Байкала». Коллекция минералов и горных пород вызывает интерес не только у посетителей музея, но и у ученых-минералогов разных стран.

Приток туристов, строительство новых зданий, развитие социальной инфраструктуры — все это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Поэтому инженеры «Мегафона» запустили низкочастотный диапазон в городе, расширив зону покрытия сети четвертого поколения на юго-западе населенного пункта. Дополнительный слой лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность и позволяет обеспечить стабильную передачу LTE сигнала.

«Сотовая сеть — это постоянно развивающая система, чтобы ее совершенствовать мы учитываем множество параметров, в том числе изменения в застройке и мобильной активности на территориях. Развиваются районы — следом мы запускаем и модернизируем наши телеком‑объекты. Теперь жители и гости Слюдянки смогут комфортно совершать звонки, в том числе через мессенджеры, ориентироваться по онлайн-путеводителям и навигаторам, делиться яркими впечатлениями в социальных сетях», – отметил Евгений Белый, директор «Мегафона» в Иркутской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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