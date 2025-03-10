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«МегаФон» разогнал 4G во всех районах Иркутска

Более высокие скорости передачи данных стали доступны почти в 30 локациях Иркутска. Инженеры «МегаФона» повысили скорость и емкость сети, а также перевели частоты в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Иркутск постоянно развивается: появляется новое жилье, реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется транспортная сеть, открываются новые социальные учреждения. Высокие темпы роста города влияют и на модернизацию сети «МегаФона». «Цифровые» изменения непрерывно происходят во всех пяти районах. Только за последнее время оператор усовершенствовал 27 базовых станций, благодаря чему скорость на них увеличилась на 15%.

В зону действия сигнала вошли не только жилые дома, школы, детские сады, кафе и магазины. Модернизация в Свердловском и Октябрьском районах затронула территории, где находятся медицинские организации: больницы, поликлиники, реабилитационный центр и станция переливания крови. Пациенты без зависаний могут «сидеть» в соцсетях и форумах, звонить близким или общаться с ними в мессенджерах.

Улучшения могли заметить студенты и преподаватели. Инженеры повысили качество телеком-системы возле вузов, средне специальных учебных заведений и большого количества общежитий. Готовиться к занятиям, писать курсовые и выпускные работы, скачивать книги, включать онлайн-лекции, обмениваться конспектами теперь можно быстрее.

Кроме того, обновление оборудования провели в историческом центре города и вблизи дорог с высоким автомобильным трафиком, где всегда идет сильная нагрузка на сеть.

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Увеличенную емкость сети получили и жители многоквартирных домов и частного сектора в Ленинском районе. Больше абонентов «МегаФона» смогут одновременно выходить в интернет, включать онлайн-кинотеатры, звонить по видеосвязи.

«Наши специалисты фиксируют систематический рост мобильного трафика в Иркутске. Так, в феврале этого года он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о растущей востребованности качественного быстрого интернета. Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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