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В самом юном городе Приангарья улучшили качество связи LTE

В самом молодом городе Иркутской области – Саянске – улучшено качество связи LTE. «Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру в трех районах в черте города, что помогло расширить покрытие мобильной сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора развернули на базовых станциях в Саянске дополнительный низкочастотный слой. Он позволяет поддерживать устойчивый мобильный сигнал 4G как на значительных пространствах на улице, так и внутри закрытых помещений. Абоненты оператора могут без потери качества соединения пользоваться цифровыми сервисами в торговых центрах, образовательных учреждениях и в жилых домах.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям Олимпийского микрорайона Саянска, на производственных и административных площадках Ново-Зиминской ТЭЦ и в районе территории Агропромышленного комплекса 2-й квартал. Благодаря улучшению покрытия и емкости сети скорость передачи данных здесь выросла и составляет около 60 Мбит/с.

Жители Саянска активно пользуются интернетом 4G, ежемесячно через свои мобильные устройства они «прокачивают» более 50 тыс. ГБ данных. На телефонные разговоры горожане тратят более 16 тыс. часов каждый месяц.

«Развитие мобильной сети позволяет обеспечить растущие потребности абонентов в качественной связи стандарта LTE. Мы расширяем территорию, где можно без ограничений смотреть потоковые видео на смартфоне, пересылать фото и другие тяжелые файлы, общаться с помощью голосовых и видеовызовов. Наши инженеры использовали имеющийся в Саянске инфраструктурный потенциал «Мегафона» и за короткие сроки улучшили качество услуг для абонентов», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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