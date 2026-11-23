22-летнего россиянина лишили свободы на 13 лет за поджог базовой станции. По нынешнему законодательству даже за убийство он получил бы меньше. Большую часть срока поджигатель проведет в колонии строгого режима. Ущерб от его действий составил всего лишь 550 тыс. руб., и он полностью возместил его.

Базовая станция ценнее жизни

22-летний житель Братска (Иркутской области) проведет почти полтора десятка лет своей жизни взаперти за поджог базовой станции одного из российских сотовых операторов. Как пишет «Коммерсант», общий приговор составил 13 лет лишения свободы, два года из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес Иркутский областной суд, отмечает агентство РИА «Новости».

Какому оператору принадлежит пострадавшая вышка связи и где она расположена, к моменту выхода материала не раскрывалось.

Согласно действующему российскому законодательству, молодой мужчина получил бы меньший срок, если бы совершил убийство. Ст. 105 УК РФ «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет.

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Поджигателя осудили по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, «причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий»), подчеркивает «Интерфакс». Что примечательно, в этом случае срока в 13 лет не существует – наказание составляет от 15 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Действительно ли значительный ущерб

По информации «Коммерсанта», действия жителя Братска действительно повлекли за собой ущерб, который понес оператор связи. Его сумма составила 550 тыс. руб. Важно подчеркнуть, что в Уголовном кодексе России размеры ущерба не едины для всех статей.

В большинстве случаев крупным считается ущерб от 250 тыс. руб., особо крупным – от 1 млн руб. Однако в статье, по которой осужден 22-летний поджигатель ущерб называется «значительным».

Осужденный свою вину признал лишь частично. По данным пресс-службы УФСБ Иркутской области, он полностью возместил оператору причиненный им ущерб.

По зову кошелька

Как пишет РИА «Новости», основной причиной поджога стали деньги. Осужденный искал в интернете объявления о работе и позвонил по одному из предложений. На том конце провода куратор дал ему задание в обмен на денежное вознаграждение поджечь вышку сотовой связи. «Он объяснил, что это якобы необходимо для получения страховой выплаты», – уточняет агентство.

Сообщается, что выплату поджигатель так и не получил. Ее размер не раскрывается.

20 силовиков на одного

По информации РИА «Новости», житель Братска совершил преступление 5 апреля 2026 г. Он проник на территорию вышки связи и облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджег.

Свои действия осужденный записывал на видео. Полученный ролик 22-летний мужчина отправил своему куратору.

Поджигатель был задержан в том же месяце, то есть с момента совершения преступления и до дня вынесения приговора прошло немногим более полугода.

Как именно спецслужбам удалось установить личность преступника, не сообщается. Зато известно, что на его задержание был отправлен целый отряд из представителей сразу спецслужб. «Фигурант был задержан сотрудниками полиции и УФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Борьба с вышками

Жители России уничтожают вышки операторов сотовой связи годами и по разным причинам. Пока одни следуют требованиям неизвестных кураторов в надежде заработать, другие защищают свое здоровье.

К примеру, в мае 2019 г. под Екатеринбургом произошла попытка поджога вышки сотовой связи, принадлежащей одному из российских операторов связи. Виновница хотела уничтожить ее по причине возможного вреда ее здоровью, наносимого излучением антенн, о котором она узнала из интернета. Против поджигательницы завели уголовное дело по ст. 47 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ей грозила тюрьма сроком до пяти лет.

В том же месяце житель Тверской области подпилил опору вышки сотовой связи, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку. За содеянное его хотели посадить на два года.

В сентябре 2021 г. жители небольшого башкирского села при помощи трактора снесли вышку оператора Т2. Они были уверены, что она предназначена для сетей 5G, хотя на ней были установлены базовые станции 4G, которые на момент сноса даже не функционировали. Свои действия местные жители объяснили опасениями за свое здоровье.

В октябре 2024 г. жители Башкирии открыли новый сезон охоты на вышки связи. Как сообщал CNews, жертвой стала еще одна вышка оператора Т2.