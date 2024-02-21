«МегаФон» подключил к LTE Архиереевку в Иркутской области

Высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью «МегаФона» теперь могут пользоваться жители деревни Архиереевка в Усольском районе Иркутской области. Оператор установил телеком-оборудование, которое покрывает современной связью 4G всю территорию поселения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили телеком-объект, который работает в нескольких диапазонах частот, что позволяет обеспечить достаточную емкость сети и высокие интернет-скорости, в том числе в периоды пиковых нагрузок. Деревня Архиереевка расположена на берегу реки Китой, в ней постоянно проживает чуть более 50 человек. Но с весны до поздней осени жители близлежащего Ангарска проводят здесь время на своих садовых участках. Вместе с тем через поселение проходит автобусный маршрут, которым пользуются местные жители.

Теперь сельчане, дачники и транзитные пассажиры могут пользоваться полным спектром привычных цифровых сервисов в сети «МегаФона». Средняя скорость передачи данных в Архиереевке составляет 35 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользователи могли на своих устройствах комфортно смотреть видео онлайн, слушать потоковую музыку, использовать мессенджеры, а в случае необходимости воспользоваться мобильным банкингом или госуслугами.

Вместе с высокоскоростным 4G-интернетом абонентам стала доступна современная технология звонков VoLTE, когда можно одновременно разговаривать по телефону и выходить со смартфона в интернет.

«Мы стремимся обеспечить высокую пропускную способность и надежную связь в небольших населенных пунктах, таких как Архиереевка, и дачных секторах. В летний период мобильный интернет здесь будет особенно востребован. Большое количество абонентов начнут проводить свободное время на своих участках, а некоторые даже переедут за город на время летних каникул. Развитие сети базовых станций позволяет нам расширять LTE-покрытие и обеспечивать стабильное и качественное подключение для абонентов где бы они не находились — в городе или на даче», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.