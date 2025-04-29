На 16% увеличили интернет-трафик абоненты «МегаФона» в Иркутской области

Абоненты «МегаФона» активно наращивают трафик в Иркутской области. Только за I квартал 2025 г. он вырос на 16%. Чтобы справиться с растущей нагрузкой и сохранить высокое качество связи, «МегаФон» внедрил новые настройки на существующих базовых станциях, что позволило увеличить скорости передачи данных у абонентов и уменьшить перегрузки на сети за счет более эффективного распределения частот. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Приангарье одновременно функционируют сотовые сети оператора трех поколений, при этом почти все абоненты проводят большую часть времени в 4G и постоянно увеличивают интернет-трафик. За последнее время объем скачанных данных вырос на 16%.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для снижения нагрузки на сеть, за прошедший год специалисты «МегаФона» провели комплекс дополнительной настройки оборудования. Модернизация имеет накопительный эффект, но уже сейчас виден результат: благодаря введенным новшествам абоненты стали еще активнее пользоваться интернетом.

Оператор настроил сеть так, что станция «командует» смартфонам найти и переключиться в менее загруженный слой LTE, что уменьшает перегрузки и дает увеличение скорости передачи данных в смартфонах горожан. Поэтому абоненты «МегаФона» могли заметить, что на дисплеях гаджетов чаще горит значок 4G или LTE и быстрее прогружаются страницы в интернете.

Новые настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов. В Иркутской области изменения начали внедрять в 2024 г., и в начале 2025 г инженеры продолжили работу.

«МегаФон не только строит новые базовые станции и модернизирует существующие. Инженеры компании рассматривают и применяют новые возможности оптимизации, которые позволяют с небольшими затратами и в сжатые сроки провести настройки оборудования, повышающие его эффективность и производительность. Нам важно, чтобы абонентам было комфортно пользоваться нашими телеком-услугами где бы они не находились – дома, на работе или в дороге», - сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.