ИнтелТелеком Инфинити Трейд

ИнтелТелеком - Инфинити Трейд

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 200 265 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 200 265 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 200 265 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

11.03.2026 Новый уровень связи обеспечил «МегаФон» для ЖК правобережья 1
06.12.2022 CNews Analytics: обзор российских альтернатив иностранным платформам для контакт-центров 2
14.02.2017 Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi 1
05.12.2013 «Пермэнергосбыт» внедрил call-центр Infinity 2
15.11.2013 «ИнтелТелеком» автоматизировал службу такси «Инфинити» 3
31.10.2013 «Мой Банк» оптимизировал работу персонала с помощью call-центра Infinity 2
28.10.2013 Служба такси Elvis автоматизировала прием звонков и обработку заказов на базе Infinity Taxi 2
16.10.2013 «Свит Лайф Фудсервис» внедрила call-центр Infinity 1
11.10.2013 «Карат» автоматизировал работу диспетчерской службы с помощью Infinity Taxi 1
09.10.2013 ВГТРК внедрил call-центр Infinity 1
30.09.2013 Служба такси КЭБ автоматизировала работу с помощью InfinityTaxi 2
25.09.2013 Казанское отделение Пенсионного фонда РФ ввело в эксплуатацию call-центр Infinity 1
19.09.2013 В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком” 2
09.09.2013 «ИнтелТелеком» внедрил call-центр в «Анекс тур» 1
28.08.2013 Производитель пластиковых окон «Панорама» выбрал сall-центр Infinity 1
15.08.2013 «Мой Банк» оптимизировал работу с клиентами с помощью call-центра Infinity 1
05.06.2013 Внедрение Call-центра Infinity автомобильным холдингом «Атлант-М» 1
03.04.2013 Video-shoper.ru автоматизировал работу с помощью Call-центра Infinity и Terrasoft CRM 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
26.10.2012 Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
12.07.2011 БИТ выпустил новый продукт для управления взаимоотношениями с клиентами «БИТ:Управление коммерческой службой» 1
23.05.2011 БИТ и «ИнтелТелеком» создали интеграционный модуль между системой «БИТ:CRM 8» и call-центром Infinity 2
25.04.2011 «В Контакте» хотят засудить за нарушение прав на песни МакSим 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
20.10.2008 «ИнтелТелеком» построила call-центр для автодилера РРТ 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 1

SAP SE 5475 4
Microsoft Corporation 25379 4
Apple Inc 12808 3
HP Inc. 5782 3
9142 3
Крок - Croc 1822 3
Naumen - Наумен 697 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 3
Такском - Taxcom 245 3
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 2
Ростелеком 10471 2
Broadcom - VMware 2516 2
Cisco Systems 5244 2
X Corp - Twitter 2918 2
Yandex - Яндекс 8687 2
Meta Platforms - Facebook 4563 2
InfoWatch - Инфовотч 1117 2
Softline - Софтлайн 3370 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 669 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 923 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
Genesys 208 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
TietoEVRY - Tieto 139 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 101 2
Google LLC 12376 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 2
Телефонные Системы 40 2
ПрограмБанк 95 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Парадигма 162 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 24 1
WinPeak 9 1
Infinity Taxi 8 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 3
Chevrolet 41 2
Связной ГК 1385 2
Stellantis PSA - Opel 33 2
Новард УК - Novard 73 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 2
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
Разгуляй 40 1
Сладкая жизнь ГК 11 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
ГПБ - Газпромбанк 1195 1
Adidas - Адидас 169 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 539 1
Альфа-Банк 1897 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Северсталь ПАО - Severstal 571 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 354 1
Volvo Cars 260 1
Volkswagen Group - VW 302 1
Ак Барс Банк 277 1
Renault Groupe 164 1
Абсолют Банк 243 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1071 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5122 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 350 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11666 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9025 9
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 713 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12418 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 7
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 308 6
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 563 6
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 398 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6323 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 6
Автоинформатор 113 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9451 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2833 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1146 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 549 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2909 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13375 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3222 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5948 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5698 3
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 14
МТС Автосекретарь 67 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 170 3
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 58 3
Broadcom - СА Unicenter 47 2
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 2
Google Android 14876 2
Microsoft Azure 1474 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 2
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 2
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 1
Протей РВ 4 1
Terrasoft CRM 26 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
Asus VivoTab 9 1
Google Trends 23 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 6 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
DEPO Computers - Depo Switch 6 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
RapidSoft - Clientrix 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7443 1
Apple iPad 3952 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 1
Intel x86 - архитектура процессора 2004 1
Microsoft Windows 16489 1
Apple - App Store 3026 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Ромашин Максим 5 5
Осокина Полина 25 2
Илларионов Алексей 14 2
Уютов Вячеслав 5 2
Колпакова Елена 2 2
Гундорин Денис 2 2
Урусов Виктор 152 2
Левиков Антон 69 2
Макаров Станислав 117 2
Хлуденев Александр 10 1
Солонин Виталий 89 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Майорова Юлия 8 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Замашкина Наиля 23 1
Ступин Сергей 9 1
Климов Евгений 19 1
Борток Александр 3 1
Сулицкий Роман 4 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Ермолич Павел 5 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Левин Владимир 20 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Городецкий Борис 4 1
Борисова Полина 13 1
Головлев Павел 12 1
Рыбинская Елизавета 15 1
Буланкин Сергей 12 1
Карпман Ольга 9 1
Лещенко Олег 7 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Шокуров Егор 6 1
Шестаков Алексей 4 1
Мельников Юрий 11 1
Войтова Елена 9 1
Скоморохов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 4
Европа 24723 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 3
Казахстан - Республика 5866 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 2
Япония 13588 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Украина 7832 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3260 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 46 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3292 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 1
Швеция - Королевство 3721 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 1
Германия - Федеративная Республика 12979 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Франция - Французская Республика 8021 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2736 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1470 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1947 1
Великобритания - Лондон 2415 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1697 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Нидерланды 3657 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1082 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7011 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1576 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5349 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2831 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5766 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 2
Аренда 2590 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2986 2
Аудит - аудиторский услуги 3165 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 709 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3427 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Ergonomics - Эргономика 1697 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6333 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7053 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Паспорт - Паспортные данные 2749 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2734 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1435 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 324 3
Ведомости 1324 2
Euronews - телеканал 52 1
InfoWorld 55 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Forbes - Форбс 938 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 1
РИА Новости 1005 1
23ABC News 177 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 51 1
Россия Культура - телеканал 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 4
Gartner - Гартнер 3626 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 2
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 85 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
