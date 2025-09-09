Разделы

Chevrolet

Chevrolet

УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 «Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9% 1
15.05.2024 В Англии создали электромагнитные ружья для стрельбы по электросамокатчикам 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 1
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов 1
22.01.2019 Собрали, но не покатались 1
20.12.2017 В «Яндекс.Деньгах» появился «Пакет автомобилиста» 1
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 1
07.11.2016 Взлет китайского «убийцы Apple» захлебывается 1
28.05.2015 Apple впервые явно подтвердила работу над автомобилем 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One 1
09.10.2014 Названы самые опасные голосовые помощники водителей. Apple Siri хуже всех 1
06.08.2014 General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях 1
10.07.2014 Через пять лет 24 млн автомобилей будут поддерживать iPhone 1
03.02.2014 BMW пустила SAP в автомобили 1
19.12.2013 GM померяется силами с Tesla в сегменте «народных» электромобилей 1
20.11.2013 Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях 1
21.10.2013 Tesla оснастит свои электромобили SIM-картами 1
08.08.2013 Chevrolet серьезно обновил электронику в популярных моделях 1
10.06.2013 GM сделала бесплатным запуск двигателей со смартфона 1
05.06.2013 Внедрение Call-центра Infinity автомобильным холдингом «Атлант-М» 1
28.05.2013 Московских автоугонщиков оставили без электронных инструментов 1
27.03.2013 BMW научила автомобили набирать SMS и e-mail голосом 1
01.02.2013 Honda интегрирует Accord с Apple Siri 1
27.11.2012 Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri 1
15.05.2012 Доход ИТ-директора Москвы в 2011 г. вырос в 2,8 раза 1
08.07.2011 Автомобили в Driver: San Francisco 1
28.02.2011 Продукция Apple стала самой рекламируемой в фильмах 1
23.01.2009 GM Rally в продаже 1
13.01.2009 GM Rally в печати 1
20.10.2008 «ИнтелТелеком» построила call-центр для автодилера РРТ 1
06.11.2007 Определен победитель гонки роботов-водителей 1
20.08.2007 "Полный привод 2: Hummer": В разработке 1
13.06.2007 USA Today займется мобильной рекламой 1
22.09.2006 Evolution GT на золоте 1
22.09.2006 Evolution GT на золоте 1
24.10.2000 General Motors и Women.com создадут совместный сайт 1
16.06.2000 Японские автопроизводители и General Motors будут вместе торговать машинами в Сети 1
05.06.2000 General Motors открывает новый сайт, предоставляющий скидки покупателям автомобилей 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

