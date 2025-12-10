Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США

Надежности Tesla дана оценка

Электромобили компании Tesla Motors являются самыми ненадежными легковыми транспортными средствами на вторичном рынке США. Об этом сообщило издание TechSpot со ссылкой на исследование Consumer Reports за 2025 г., посвященное этому вопросу.

В рейтинге самых надежных брендов подержанных авто 5-10-летнего возраста за 2025 г. Tesla разместилась на последнем, 26 месте с 31 баллом, уступив в том числе Jeep, Ram и Chrysler, который набрали 32, 35 и 36 баллов соответственно. Лидер в лице Lexus набрал 77 баллов.

Consumer Reports (CR; до 2012 г. – Consumers Union) — американская некоммерческая организация, занимающаяся независимым тестированием продукции, расследовательской журналистикой, исследованиями, ориентированными на потребителя, просветительской деятельностью и защитой прав потребителей.

Tesla Подержанные Tesla не радуют своей надежностью

В то же время авторы исследования отмечают улучшившееся качество сборки более поздних моделей Tesla. В рейтинге надежности новых авто, составленном все той же CR, Tesla с оценкой «надежность выше среднего уровня» попала в первую десятку брендов, обойдя продукцию таких именитых производителей как Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audio и Volkswagen.

Часто отзываемые авто

Несмотря на очевидный для экспертов прогресс в области надежности, новые электромобили по-прежнему часто и в больших количествах попадают под отзыв производителя из-за разного рода дефектов и неисправностей, в том числе и флагманские Model S и Cybertruck.

Так, в марте 2025 г. Tesla отозвала 46 тыс. произведенных ею электрических пикапов из-за отрывающихся панелей кузова, а в ноябре 2025 г. – почти 2,5 тыс. в связи с проблемами инвертора.

В январе 2025 г. компания отозвала более 200 тыс. машин по причине наличия ошибки в ПО авто, влияющей на работу камер заднего вида.

Как отмечает TechSpot, за последние годы Tesla суммарно отозвала несколько миллионов автомобилей. Причиной для этого становились баги в системе автономного вождения, неисправности в работе системы предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности, поломка сенсорных экранов и отказ гидроусилителя руля.

Однако в разделе ответов на часто задаваемых вопросов (FAQ) на официальном сайте Consumer Reports, утверждается, что факт отзыва автомобиля при вынесении оценки экспертами в расчет не принимается.

Кроме того, следует иметь в виду, что среди моделей Tesla, состояние которых изучалось в рамках исследования за 2025 г., Cybertruck отсутствует, зато в нем представлены Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Без налоговых льгот Tesla не столь интересна потребителю

Как отмечает TechSpot, цены на подержанные Tesla в США резко пошли на спад после завершения пандемии covid-19. Во время нее федеральные субсидировали приобретение электромобилей населением за счет особого налогового вычета. В 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) его отменил, в результате чего привлекательность электротранспорта, в том числе и Tesla, для американцев снизилась.

Кроме того, американский рынок стремительно заполняют китайские бренды, такие как BYD, предлагающие более дешевые и функциональные электромобили.

Критерии оценки надежности

В рамках проведения исследования CR опросила хозяев автомобилей (всего 140 тыс. транспортных средств), выпущенных в период с 2016 по 2021 г., и выяснила, с какими проблемами те сталкивались в период владения.

Всего было выделено 20 «проблемных мест» подержанного автомобиля. В их числе как незначительные вроде скрипа тормозов и испортившейся со временем отделки салона, так и те, устранение которых может доставить серьезные неприятности или обойтись владельцу в круглую сумму, например, поломка двигателя, трансмиссии, в случае электромобилей – выход из строя тяговых батарей.

Каждой из таких проблем был присвоен численный показатель, отражающий то, насколько серьезной она является. На основании этих данных была выведена общая оценка надежности транспортного средства.

Японцы правят бал

Лучшими с точки зрения надежности подержанными авто оказались модели японского происхождения, свидетельствуют результаты исследования CR. Первая пятерка рейтинга целиком состоит из брендов из Страны восходящего солнца: Lexus, Toyota, Mazda, Honda и Acura. Если рассматривать американские бренды, то выше всех взабрался Buick (51 балл), разделивший с седьмую и восьмую позицию с Nissan.

Среди европейских брендов, по отзывам их владельцев, лидируют BMW (53 балла), Audi (49 баллов), Volvo (48 баллов), Mercedes-Benz (47 баллов) и Volkswagen (46 баллов), занявшие шестое, девятое, 10, 11 и 13 строчки соответственно.