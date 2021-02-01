Toyota - Lexus

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема для информирования клиентов через смартфон о месторасположении и состоянии автомобиля. Внедрение функций Toyota

Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos ила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управления. «СП Бизнес Кар» является владельцем сети официальных дилерских центров Toyota и Lexus в России. Как компании, владеющей дилерскими центрами не только в Москве, но и в регионах, «СП Бизнес Кар» необходимы единые стандарты и единая технологическая платформа бюджетного управл