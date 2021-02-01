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Toyota Lexus

Toyota - Lexus


01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема для информирования клиентов через смартфон о месторасположении и состоянии автомобиля. Внедрение функций Toyota
06.06.2014 Представлен автомобиль с защитой от пьяного водителя

х запчастей (Automotive Parts Manufacturers Association) представила доработанную версию кроссовера Lexus RX350, оснащенную новейшими технологиями. Концептуальная новинка была продемонстрирован
05.09.2011 Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos

ила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управления. «СП Бизнес Кар» является владельцем сети официальных дилерских центров Toyota и Lexus в России. Как компании, владеющей дилерскими центрами не только в Москве, но и в регионах, «СП Бизнес Кар» необходимы единые стандарты и единая технологическая платформа бюджетного управл
29.03.2007 Голографическая реклама нового Lexus

  Даже видавшие виды ньюйоркцы были удивлены рекламой нового Lexus - в большом стеклянном павильоне создается голографическое изображение новой Cheoptics360. Видео под катом  
08.04.2003 Nokia телефонизировала Lexus

Nokia и торговая марка Lexus объявили о доступности интегрированной телефонной системы Lexus на базе мобильника Nokia 6310i. Система будет устанавливаться по желанию покупателя в автомобилях Lexus SC 43

Публикаций - 72, упоминаний - 81

Toyota и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11791 8
Microsoft Corporation 24642 6
8237 4
Apple Inc 12111 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
HP Inc. 5689 3
Sony 6548 3
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Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
PM Expert 113 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
Цифра ГК 2433 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 2
Ростелеком 9715 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Alibaba Group 422 1
Genesys 208 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
EA - Electronic Arts 1286 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Микротест 278 1
Verysell - Верисел 317 1
Oracle Corporation 6698 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Dell EMC 5032 1
LG Electronics 3616 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2552 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 41
Volkswagen Audi Group 208 14
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 13
Ford 412 12
BMW Group 447 9
Volvo Cars 253 9
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 9
Volkswagen Group - VW 282 8
Mazda Motor Corporation 71 7
Hyundai Motor Company 384 6
Renault Groupe 159 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 6
Honda - Acura 18 6
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 5
Honda Motor Company 234 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 5
Tata Motors - Jaguar Cars 123 4
Tesla Motors 397 3
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 3
Subaru - Субару Мотор 51 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 3
Stellantis PSA - Opel 33 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 3
Bentley Motors 71 3
Skoda - Škoda Auto 50 3
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 9 3
Бизнес кар СП 20 3
Kawasaki Heavy Industries 15 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 2
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 2
Saab AB - Saab Automobile AB 41 2
Uber 331 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Lifan 6 1
Adidas - Адидас 160 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 553 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 10
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 8
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АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 6
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Шадаев Максут 1012 1
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Рылов Александр 13 1
Давыдов Владимир 12 1
Бяков Юрий 42 1
Почтеннов Павел 6 1
Коновалов Борис 14 1
Ермолаев Артем 378 1
Селютин Александр 60 1
Бобровников Борис 103 1
Демин Александр 7 1
Корнеев Сергей 84 1
Соколов Олег 51 1
Аветисян Армен 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 12
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США - Калифорния 4631 5
Россия - ДФО - Магаданская область 422 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 884 4
Россия - УФО - Тюменская область 1148 4
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 4
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Европа 21780 3
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1384 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1230 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 849 2
Сингапур - Республика 1852 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 2
Южная Корея - Сеул 364 2
Казахстан - Республика 5539 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 2
Финляндия - Финляндская Республика 3605 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 2
США - Невада 209 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Россия - УФО - Курганская область 500 2
Россия - СФО - Омская область 673 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 37
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5125 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 4
Английский язык 6639 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 810 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 564 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 3
Энергетика - Energy - Energetically 5094 3
Транспорт - Мотоцикл 93 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2384 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2656 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 2
MIT Technology Review 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 1
The Register - The Register Hardware 1558 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
РБК Daily 91 1
AP - Associated Press 2004 1
The Verge - Издание 556 1
The Information 60 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
Известия ИД 628 1
Bloomberg 1290 1
NYT - The New York Times 1054 1
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