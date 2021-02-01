Toyota Lexus
|01.02.2021
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«Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services
«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема для информирования клиентов через смартфон о месторасположении и состоянии автомобиля. Внедрение функций Toyota
|06.06.2014
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Представлен автомобиль с защитой от пьяного водителя
х запчастей (Automotive Parts Manufacturers Association) представила доработанную версию кроссовера Lexus RX350, оснащенную новейшими технологиями. Концептуальная новинка была продемонстрирован
|05.09.2011
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Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos
ила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управления. «СП Бизнес Кар» является владельцем сети официальных дилерских центров Toyota и Lexus в России. Как компании, владеющей дилерскими центрами не только в Москве, но и в регионах, «СП Бизнес Кар» необходимы единые стандарты и единая технологическая платформа бюджетного управл
|29.03.2007
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Голографическая реклама нового Lexus
Даже видавшие виды ньюйоркцы были удивлены рекламой нового Lexus - в большом стеклянном павильоне создается голографическое изображение новой Cheoptics360. Видео под катом
|08.04.2003
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Nokia телефонизировала Lexus
Nokia и торговая марка Lexus объявили о доступности интегрированной телефонной системы Lexus на базе мобильника Nokia 6310i. Система будет устанавливаться по желанию покупателя в автомобилях Lexus SC 43
Toyota и организации, системы, технологии, персоны:
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|Мироненко Дмитрий 7 4
|Дюбанов Анатолий 95 3
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|Никитин Игорь 12 2
|Рудзевич Мария 36 2
|Проскурин Дмитрий 4 2
|Матвеев Денис 6 2
|Снегирев Александр 9 2
|Калашников Дмитрий 4 2
|Черхигов Рамзан 6 2
|Морозов Александр 23 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Малыхин Виталий 1 1
|Павлов Евгений 17 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Томенко Виктор 11 1
|Булаев Алексей 1 1
|Важнов Алексей 8 1
|Заединов Руслан 46 1
|Шадаев Максут 1012 1
|Генс Георгий 76 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Краснов Михаил 84 1
|Кузнецова Лариса 13 1
|Терентьев Константин 19 1
|Рылов Александр 13 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Бяков Юрий 42 1
|Почтеннов Павел 6 1
|Коновалов Борис 14 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Селютин Александр 60 1
|Бобровников Борис 103 1
|Демин Александр 7 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Соколов Олег 51 1
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|MIT Technology Review 65 1
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