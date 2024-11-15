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Yaskawa Electric Corporation Yaskawa Motoman Robotics Яскава Еуропа холдинг АБ

Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics - Яскава Еуропа холдинг АБ

СОБЫТИЯ

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15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
01.10.2013 Yaskawa Electric поднимает людей на ноги после инсульта 2
01.03.2013 Блэкджек и роботы 1
19.10.2012 Роботы: обзор самых интересных военных и научных разработок 1
10.07.2012 Робот-лаборант не боится ничего 1
21.08.2007 «НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе 1
31.08.1999 Siemens и Yaskawa Electric организовывают совместное предприятие 3

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Yaskawa Electric Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 41 4
GE Fanuc - Фанук 44 3
iRobot - 62 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 2
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 2
Fastbrick Robotics 3 1
Абг технологии - Abagy Robotics Systems - Абаджи Роботик Системс 1 1
Ракурс НПФ 181 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
ЧКПЗ - RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 10 1
Agility Robotics 5 1
Sony 6756 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 173 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 1
Google LLC 12810 1
Nvidia Corp 4102 1
UR - Universal Robots 9 1
Ecovacs Robotics - Ecovacs Group 18 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 33 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9076 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 48 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Ford 437 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Honda Motor Company - HND 241 1
Lockheed Martin 778 1
Toyota - Lexus 107 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 211 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13910 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 1
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 12 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 5
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