PM Expert - ПМ Эксперт

PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», выиграла открытый конкурс компании «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) на право заключения договора на оказание сервисно-инжиниринговых услуг в рамках станд

PM Expert представила приложение для мониторинга и контроля проектов Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», предложила технологический сервис по индивидуальной разработке приложения для мобильных устройств, позволяющего в режиме реального времени отслеживать ход

PM Expert провела курсы по российским стандартам по управлению проектами и стандарту ICB IPMA (НТК СОВНЕТ) Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», обладатель широкой линейки курсов по управлению проектами, в ноябре провела открытые тренинги по национальным стандартам по управлению проектами, программ

PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», вместе со специалистами заказчика завершила первый этап сервисно-инжиниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входяще

PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго» Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», успешно завершила проект по развитию информационной системы управления проектами на базе ПО Oracle Primavera P6 для «Кубаньэнерго». Проект был инициирован

PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera Компания PM Expert стала Oracle Gold Partner и разработала новый курс, посвященный изучению базовых навыков работы в программе Oracle Primavera. Получение статуса Oracle Gold Partner дает компании возмо

PM Expert оценила опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», в ходе исследования «Информационные системы управления проектами — опыт внедрения и использования» выяснила особенности функционирования ИСУП в отечествен

Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления Компания PM Expert (группа «Армада») сообщила о том, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило серию российских национальных стандартов в области проек

PM Expert внедрила КСУП для Marussia Motors Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», завершила проект по внедрению корпоративной системы управления проектами (КСУП) для Marussia Motors. Проект, длившийся более года, включил все этапы постр

PM Expert отчиталась за 2011 г. Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», подвела итоги своей деятельности в 2011 г. В целом за 10 лет работы для коммерческих предприятий и государственных организаций было реализовано свыше 100

PM Expert провела сертифицикационный аудит КСУП в «Макрософт» Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», провела очередной сертификационный аудит корпоративной системы управления проектами. Процедуру оценки КСУП проходила компания «Макрософт», работающая на И

PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010 Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», готова представить слушателям серию курсов по управлению проектами с использованием Microsoft Project 2010. Новые тренинги позволят слушателям получить ко

PM Expert изучит опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», запустила интернет-опрос «Информационные системы управления проектами — опыт внедрения и использования», который продлится по 2 декабря. Опрос, инициирова

PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.» Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила об оказании консалтинговых услуг «Евраз Груп С.А.» на проекте «Реконструкция РБЦ рельсовой площадки Евраз ЗСМК». Проект «Реконструкция РБЦ рельсо

9 ноября пройдёт вебинар PM Expert и Mace по управлению масштабными программами проектов Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», вместе с Mace International приглашает всех желающих на бесплатный вебинар, посвященный мировому опыту управления крупнейшими программами проектов. После

PM Expert разработала новые сертификации в сфере управления проектами Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила о разработке новых сертификаций в сфере управления проектами: PMEA («Специалист по администрированию проектов») и PRIME («Эксперт в области управ

PM Expert сертифицировал КСУП компании Leta Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», провела сертификационный аудит корпоративной системы управления (КСУП) компании Leta. Компания Leta, первой заказала у PM Expert услугу по сертифик

PM Expert внедряет систему управления проектами для MaRussia Motors Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о заключении контракта с компанией MaRussia Motors, российским производителем спортивных автомобилей премиального класса, на выполнение третьего

PM Expert анонсирует программу для тестирования знаний в области управления проектами Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», представила программу PM Test, созданную для оценки профессиональных знаний в области управления проектами. Программа PM Test разработана методологами и п

PM Expert оценит эффективность КСУП в российских компаниях Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», с 11 апреля по 13 мая проводит ежегодный опрос среди российских компаний для оценки состояния и эффективности корпоративных систем управления проектами. И

PM Expert предлагает сертификацию корпоративных систем управления проектами Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», предлагает новую услугу — сертификация систем управлен

PM Expert анонсирует новый курс по управлению проектами по японскому стандарту P2M Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила о разработке учебного курса на основе японского стандарта Р2М. В тренинговой линейке по управлению проектами PM Expert в скором времени по

Вышла новая книга PM Expert «Шаблоны документов для управления проектами» Коллектив специалистов компании PM Expert, входящей в группу «Армада», выпустил книгу для руководителей и менеджеров проектов. Книга «Шаблоны документов для управления проектами» («БИНОМ. Лаборатория знаний», 2011) представля

PM Expert разработала вторую степень сертификации специалистов проектного управления Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о запуске сертификации на степень «Эксперта-практика в области управления проектами» – РМЕР (Project Management Expert Practitioner). Первый серт

PM Expert внедрила систему «Виртуальный консультант» для Yota Под управлением компании PM Expert, входящей в группу «Армада», на сайте компании Yota создан «Виртуальный консультант» службы техподдержки. Интерактивная программа способна отвечать на наиболее популярные вопросы поль

PM Expert предлагает новый блок курсов по управлению портфелями проектов Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», завершила переработку и адаптацию курсов по управлению программами и портфелями проектов к новым стандартам Института управления проектами (Project Manage

PM Expert зарегистрировал собственный товарный знак Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», зарегистрировала свое название как товарный знак в Международном отделе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Согласно регистрационным док

PM Expert получила лицензию ФСБ на работу с секретными сведениями Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», стала обладателем лицензии Федеральной службы безопасности России, которая дает право на осуществление работ с использованием сведений, составляющих госуд

PM Expert представил новую деловую игру по управлению рисками проектов Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», расширила линейку обучающих программ по управлению проектами новой деловой игрой «Оптимальный маршрут». Эффективное управление рисками и изменениями». Одн

PM Expert будет готовить к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», начинает подготовку слушателей к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту PMI PMBOK Guide 2008. Первый курс будет проведен в конце июня – начале

За два года PM Expert выполнила более 15 проектов для «Тойота Мотор» Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», подвела итоги двухлетнего сотрудничества с компанией «Тойота Мотор». За 2007-2008 гг. под управлением специалистов компании было успешно реализовано более

PM Expert помогает внедрять КСУП в МК «Уралмаш» При участии компании PM Expert, входящей в группу «Армада», завершен первый этап создания корпоративной системы управления проектами в машиностроительной корпорации «Уралмаш». Необходимость в формализации процессов

PM Expert и РАГС будут сотрудничать в сфере обучения управлению проектами Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», заключила соглашение о сотрудничестве в сфере обучения с Российской академией государственной службы при Президенте РФ (РАГС). На первом этапе сотрудничес

PM Expert прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001-2000 Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», успешно прошла сертификацию созданной системы менеджмента качества (СМК) и получила подтверждение соответствия системы требованиям международного стандарт

PM Expert принял участие в крупнейшей скандинавской конференции по управлению проектами Генеральный директор компании PM Expert, входящей в группу «Армада», Александр Кутузов, PMP, выступил с докладом на международной Конференции по управлению проектами, которая проходила 18 и 19 ноября 2008 г. в Эспо (Хельсин

Акция PM Expert: тренинги по управлению проектами по новым ценам Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о проведении акции по снижению цен на учебные программы по управлению проектами – «Зима - время учиться!». Новые зимние цены будут действительны

PM Expert учредил собственную сертификацию в области управления проектами Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», учредила собственный сертификат, подтверждающий соответствие требованиям компании к компетенции «Эксперт в управлении проектами» – РМЕ (Project Management

PM Expert анонсирует курсы по управлению проектами основе новой версии PMI PMBOK Guide 2008 Обладание статусом PMI Global Registered Education Provider (PMI(r) Global R.E.P.) позволило компании PM Expert, входящей в группу «Армада», одной из первых в России получить предварительную версию новой редакции стандарта по управлению проектами ANSI PMI PMBOK(r) Guide 4th Edition (2008) и при

PM Expert будет участвовать в разработке международного стандарта управления проектами Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ранее – Госстандарт СССР) включило управляющих партнеров компании PM Expert, входящей в группу «Армада», в состав национальной делегации России, участвующей в техническом комитете №236 по разработке международного стандарта управления проектами ISO 21500 (TC