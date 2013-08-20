PM Expert ПМ Эксперт

20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», выиграла открытый конкурс компании «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) на право заключения договора на оказание сервисно-инжиниринговых услуг в рамках станд
18.04.2013 PM Expert представила приложение для мониторинга и контроля проектов

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», предложила технологический сервис по индивидуальной разработке приложения для мобильных устройств, позволяющего в режиме реального времени отслеживать ход
26.11.2012 PM Expert провела курсы по российским стандартам по управлению проектами и стандарту ICB IPMA (НТК СОВНЕТ)

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», обладатель широкой линейки курсов по управлению проектами, в ноябре провела открытые тренинги по национальным стандартам по управлению проектами, программ
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», вместе со специалистами заказчика завершила первый этап сервисно-инжиниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входяще
09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго»

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», успешно завершила проект по развитию информационной системы управления проектами на базе ПО Oracle Primavera P6 для «Кубаньэнерго». Проект был инициирован
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera

Компания PM Expert стала Oracle Gold Partner и разработала новый курс, посвященный изучению базовых навыков работы в программе Oracle Primavera. Получение статуса Oracle Gold Partner дает компании возмо
07.03.2012 PM Expert оценила опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», в ходе исследования «Информационные системы управления проектами — опыт внедрения и использования» выяснила особенности функционирования ИСУП в отечествен
09.02.2012 Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления

Компания PM Expert (группа «Армада») сообщила о том, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило серию российских национальных стандартов в области проек
31.01.2012 PM Expert внедрила КСУП для Marussia Motors

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», завершила проект по внедрению корпоративной системы управления проектами (КСУП) для Marussia Motors. Проект, длившийся более года, включил все этапы постр
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г.

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», подвела итоги своей деятельности в 2011 г. В целом за 10 лет работы для коммерческих предприятий и государственных организаций было реализовано свыше 100

14.12.2011 PM Expert провела сертифицикационный аудит КСУП в «Макрософт»

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», провела очередной сертификационный аудит корпоративной системы управления проектами. Процедуру оценки КСУП проходила компания «Макрософт», работающая на И
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», готова представить слушателям серию курсов по управлению проектами с использованием Microsoft Project 2010. Новые тренинги позволят слушателям получить ко
11.11.2011 PM Expert изучит опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», запустила интернет-опрос «Информационные системы управления проектами — опыт внедрения и использования», который продлится по 2 декабря. Опрос, инициирова
26.10.2011 PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.»

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила об оказании консалтинговых услуг «Евраз Груп С.А.» на проекте «Реконструкция РБЦ рельсовой площадки Евраз ЗСМК». Проект «Реконструкция РБЦ рельсо
24.10.2011 9 ноября пройдёт вебинар PM Expert и Mace по управлению масштабными программами проектов

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», вместе с Mace International приглашает всех желающих на бесплатный вебинар, посвященный мировому опыту управления крупнейшими программами проектов. После

30.08.2011 PM Expert разработала новые сертификации в сфере управления проектами

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила о разработке новых сертификаций в сфере управления проектами: PMEA («Специалист по администрированию проектов») и PRIME («Эксперт в области управ
14.07.2011 PM Expert сертифицировал КСУП компании Leta

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», провела сертификационный аудит корпоративной системы управления (КСУП) компании Leta. Компания Leta, первой заказала у PM Expert услугу по сертифик
27.06.2011 PM Expert внедряет систему управления проектами для MaRussia Motors

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о заключении контракта с компанией MaRussia Motors, российским производителем спортивных автомобилей премиального класса, на выполнение третьего

18.04.2011 PM Expert анонсирует программу для тестирования знаний в области управления проектами

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», представила программу PM Test, созданную для оценки профессиональных знаний в области управления проектами. Программа PM Test разработана методологами и п
11.04.2011 PM Expert оценит эффективность КСУП в российских компаниях

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», с 11 апреля по 13 мая проводит ежегодный опрос среди российских компаний для оценки состояния и эффективности корпоративных систем управления проектами. И
07.04.2011 PM Expert предлагает сертификацию корпоративных систем управления проектами

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», предлагает новую услугу — сертификация систем управлен
16.03.2011 PM Expert анонсирует новый курс по управлению проектами по японскому стандарту P2M

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила о разработке учебного курса на основе японского стандарта Р2М. В тренинговой линейке по управлению проектами PM Expert в скором времени по
15.02.2011 Вышла новая книга PM Expert «Шаблоны документов для управления проектами»

Коллектив специалистов компании PM Expert, входящей в группу «Армада», выпустил книгу для руководителей и менеджеров проектов. Книга «Шаблоны документов для управления проектами» («БИНОМ. Лаборатория знаний», 2011) представля
20.01.2011 PM Expert разработала вторую степень сертификации специалистов проектного управления

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о запуске сертификации на степень «Эксперта-практика в области управления проектами» – РМЕР (Project Management Expert Practitioner). Первый серт
04.10.2010 PM Expert внедрила систему «Виртуальный консультант» для Yota

Под управлением компании PM Expert, входящей в группу «Армада», на сайте компании Yota создан «Виртуальный консультант» службы техподдержки. Интерактивная программа способна отвечать на наиболее популярные вопросы поль
12.10.2009 PM Expert предлагает новый блок курсов по управлению портфелями проектов

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», завершила переработку и адаптацию курсов по управлению программами и портфелями проектов к новым стандартам Института управления проектами (Project Manage
23.07.2009 PM Expert зарегистрировал собственный товарный знак

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», зарегистрировала свое название как товарный знак в Международном отделе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Согласно регистрационным док
19.06.2009 PM Expert получила лицензию ФСБ на работу с секретными сведениями

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», стала обладателем лицензии Федеральной службы безопасности России, которая дает право на осуществление работ с использованием сведений, составляющих госуд
27.05.2009 PM Expert представил новую деловую игру по управлению рисками проектов

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», расширила линейку обучающих программ по управлению проектами новой деловой игрой «Оптимальный маршрут». Эффективное управление рисками и изменениями». Одн
19.05.2009 PM Expert будет готовить к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», начинает подготовку слушателей к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту PMI PMBOK Guide 2008. Первый курс будет проведен в конце июня – начале

22.04.2009 За два года PM Expert выполнила более 15 проектов для «Тойота Мотор»

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», подвела итоги двухлетнего сотрудничества с компанией «Тойота Мотор». За 2007-2008 гг. под управлением специалистов компании было успешно реализовано более
07.04.2009 PM Expert помогает внедрять КСУП в МК «Уралмаш»

При участии компании PM Expert, входящей в группу «Армада», завершен первый этап создания корпоративной системы управления проектами в машиностроительной корпорации «Уралмаш». Необходимость в формализации процессов
20.02.2009 PM Expert и РАГС будут сотрудничать в сфере обучения управлению проектами

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», заключила соглашение о сотрудничестве в сфере обучения с Российской академией государственной службы при Президенте РФ (РАГС). На первом этапе сотрудничес
15.01.2009 PM Expert прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001-2000

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», успешно прошла сертификацию созданной системы менеджмента качества (СМК) и получила подтверждение соответствия системы требованиям международного стандарт
11.12.2008 PM Expert принял участие в крупнейшей скандинавской конференции по управлению проектами

Генеральный директор компании PM Expert, входящей в группу «Армада», Александр Кутузов, PMP, выступил с докладом на международной Конференции по управлению проектами, которая проходила 18 и 19 ноября 2008 г. в Эспо (Хельсин
25.11.2008 Акция PM Expert: тренинги по управлению проектами по новым ценам

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», объявила о проведении акции по снижению цен на учебные программы по управлению проектами – «Зима - время учиться!». Новые зимние цены будут действительны

11.11.2008 PM Expert учредил собственную сертификацию в области управления проектами

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», учредила собственный сертификат, подтверждающий соответствие требованиям компании к компетенции «Эксперт в управлении проектами» – РМЕ (Project Management
23.09.2008 PM Expert анонсирует курсы по управлению проектами основе новой версии PMI PMBOK Guide 2008

Обладание статусом PMI Global Registered Education Provider (PMI(r) Global R.E.P.) позволило компании PM Expert, входящей в группу «Армада», одной из первых в России получить предварительную версию новой редакции стандарта по управлению проектами ANSI PMI PMBOK(r) Guide 4th Edition (2008) и при
11.08.2008 PM Expert будет участвовать в разработке международного стандарта управления проектами

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ранее – Госстандарт СССР) включило управляющих партнеров компании PM Expert, входящей в группу «Армада», в состав национальной делегации России, участвующей в техническом комитете №236 по разработке международного стандарта управления проектами ISO 21500 (TC

22.07.2008 PM Expert построила КСУП для ИТ-подразделения МГТС

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», реализовала проект построения корпоративной системы управления проектами (КСУП) в Департаменте информационных технологий (ДИТ) ОАО «Московская городская т

Публикаций - 119, упоминаний - 123

PM Expert и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 91
Армада - Союзинформ 34 20
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 15
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 12
Проектная практика 51 8
Microsoft Corporation 25469 7
IBM - International Business Machines Corp 9616 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1731 6
SAP SE 5511 5
Oracle Corporation 6965 5
Softline - Софтлайн 3457 4
9206 4
Крок - Croc 1901 4
Software AG & IDS Scheer 209 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 3
GamingWorks BV 5 3
Процессные Технологии 7 3
Квадриум - Quadrium 17 3
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 85 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 3
Гамма-Центр 5 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1605 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1203 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 3
Diasoft - Диасофт 1071 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 695 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 139 3
Neoflex - Неофлекс 249 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 712 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 530 3
Quorum - Кворум - 132 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 245 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 68 3
БИС - Банковские информационные системы 101 3
Инверсия - Инверсия НПФ 149 3
Макрософт 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14887 2
HP Inc. 5821 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2316 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1364 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 677 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 496 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 295 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1828 7
Центр стандартизации управления проектами 6 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 437 6
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 5
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 4
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 47 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС Старт - RTS Start 7 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 526 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
ВТБ - ВТБ24 670 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 3
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 2
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 2
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 416 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 542 2
ГПБ - Газпромбанк 1208 2
Русагро Группа Компаний 343 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 360 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 201 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Toyota - Lexus 83 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 26 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 56 1
ABN AMRO 99 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 486 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Project Management World Study 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2834 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 2
Федеральное казначейство России 1889 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 222 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 262 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1496 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 352 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 952 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 246 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 219 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 152 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 440 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 14
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1495 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3451 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 22
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3506 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7450 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1368 15
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 898 12
Стандартизация - Standardization 2268 7
Управляемость - Manageability 2008 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13207 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11624 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13149 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2116 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5963 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 913 4
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1096 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1157 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2339 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9874 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4685 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13394 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 404 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 507 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1052 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1970 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1537 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4770 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2217 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4727 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1488 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 459 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13499 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8309 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5382 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 260 12
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 121 4
Linux OS 11120 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 652 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2482 3
Apple iMac - Серия моноблоков 463 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3465 3
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 2
Microsoft Windows 16526 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 613 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 55 1
Гранд МГК - Гранд-Смета 14 1
Google Android 14917 1
Apple iOS 8390 1
Apple macOS 2306 1
Microsoft Office 4032 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5989 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 572 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5303 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 944 1
Microsoft Outlook 1436 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 873 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1554 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1573 1
Apple iPhone 6 4862 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 333 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1490 1
Microsoft Visio - MS Visio 187 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 556 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Dynamics 1190 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 58 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 128 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Кутузов Александр 40 34
Кузовкин Алексей 155 21
Павлов Александр 116 13
Бадин Андрей 8 6
Белик Дмитрий 15 6
Бадалов Азер 10 5
Полковников Алексей 6 5
Зуев Михаил 5 4
Селиванов Максим 27 4
Мостовой Юрий 5 3
Конусов Андрей 87 3
Ожаровский Александр 5 2
Горбатов Игорь 25 2
Лаврентьев Павел 9 2
Шибанов Антон 2 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Потехин Виктор 4 2
Шаройченко Дмитрий 2 2
Селезнев Андрей 2 2
Попова Евгения 9 2
Шаврин Александр 2 2
Лавров Сергей 30 2
Катрич Алексей 43 2
Милованцев Дмитрий 110 1
Ованесян Георгий 15 1
Толкачева Екатерина 43 1
Ворыхалов Антон 41 1
Павлов Сергей 17 1
Киселев Олег 36 1
Потоцкий Михаил 15 1
Дятлов Сергей 18 1
Бандурин Гаральд 15 1
Андрианов Иван 11 1
Бородовский Михаил 10 1
Земцова Татьяна 10 1
Буйдов Александр 11 1
Вагабов Эльдар 11 1
Рыбников Алексей 7 1
Сороко Антон 9 1
Надененко Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 11
Казахстан - Республика 5890 8
Беларусь - Белоруссия 6124 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 6
Европа 24753 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 5
Швеция - Королевство 3735 3
Великобритания - Лондон 2419 3
Нидерланды 3669 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 2
Норвегия - Королевство 1843 2
Финляндия - Финляндская Республика 3669 2
Канада 5019 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1704 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 622 2
Россия - Бородино 45 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - УФО - Свердловская область - Рефтинский посёлок городского типа 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1388 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3311 1
Земля - планета Солнечной системы 10726 1
Азия - Азиатский регион 5805 1
Япония 13615 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 1
Ирландия - Республика 1033 1
Дания - Королевство 1323 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 1
Европа Восточная 3127 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3241 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2556 1
Германия - Федеративная Республика 13014 1
Африка - Африканский регион 3592 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1737 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 28
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 75 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5971 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2090 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5479 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 7
Энергетика - Energy - Energetically 5579 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 325 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1742 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2738 6
Аудит - аудиторский услуги 3179 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2211 5
Рыночная капитализация - Market capitalization 545 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1384 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1723 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6300 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1223 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 701 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6332 4
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 888 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 465 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 739 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 205 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 3
iXBT.com 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 437 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 5
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 4
IDC - International Data Corporation 4954 3
Standish Group International - Standish Group 10 1
Gartner - Гартнер 3629 1
Forrester Research 830 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 579 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1128 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1320 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 133 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2156 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
