ANSI PMI PMBoK Project Management Body of Knowledge Свод знаний по управлению проектами


СОБЫТИЯ


19.05.2009 PM Expert будет готовить к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту

группу «Армада», начинает подготовку слушателей к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту PMI PMBOK Guide 2008. Первый курс будет проведен в конце июня – начале июля 2009 г. одним из

23.09.2008 PM Expert анонсирует курсы по управлению проектами основе новой версии PMI PMBOK Guide 2008

в России получить предварительную версию новой редакции стандарта по управлению проектами ANSI PMI PMBOK(r) Guide 4th Edition (2008) и приступить к адаптации учебных программ на базе PMI PM
16.12.2005 PMI снижает проходной балл

ствляет корректировку результатов экзамена всех кандидатов согласно новому значению проходного балла. Результаты экзаменов тех кандидатов, которые не смогли сдать обновленный экзамен PMP по стандарту PMBOK Guide 3rd edition, будут пересчитаны в соответствии с новым значением проходного балла. В случае если в результате проверки будет установлено, что сумма баллов, набранных кандидатом на эк
30.11.2005 PMI выпустит новые стандарты управления проектами

ду планирует выпуск шести новых стандартов в этой области. Четыре стандарта являются приложениями к PMBOK Guide - регулярно обновляемому руководству к основному стандарту управления проектами.

01.06.2005 Проектное управление становится более востребованным

учшей распространенной практике управления проектами существенно увеличивает шансы на их успех. Новая редакция самого авторитетного и распространенного в мире стандарта в области управления проектами PMI PMBOK 3rd Edition ( 2004) сделала еще один шаг к распространению лучших мировых практик, и обучение менеджеров на его основе позволит существенно увеличить успех проектов компании.   Управл
31.05.2005 PMI меняет требования экзамена на степень PMP

 — расширение международного влияния PMI, — говорит Александр Павлов. — В разработке PMBOK 2000 принимали участие 30 американцев. В разработке PMBOK 2004 — 260 специа
20.08.2003 Европейским ИТ-менеджерам не хватает лидеров, российским – навыков

ьез — а организуемые по данной тематике тренинги собирают аудиторию, несопоставимо меньшую по сравнению с весомым объемом слушателей курсов, посвященных, например, стандарту управления проектами PMBOK. Какого рода подготовка необходима Вам как менеджеру проекта?
19.02.2003 Количество менеджеров-профессионалов в ИТ-секторе растет

степень PMP (Project Management Professional) и к базовому стандарту в области управление проектами ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000. Так, на 1 января 2001 года было зарегистрировано всего лишь немног
18.02.2003 Microsoft выбирает стандарты и сертификацию PMI

чник: по материалам PMI. Школа Cnews предлагает учебные программы по управлению проектами (стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000), в том числе в целях подготовки к экзамену для получения степени P
18.02.2003 Microsoft выбирает стандарты и сертификацию PMI

чник: по материалам PMI. Школа Cnews предлагает учебные программы по управлению проектами (стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000), в том числе в целях подготовки к экзамену для получения степени P
05.12.2002 Количество руководителей проектов - членов PMI скоро превысит 100 тыс.

са ждут призы. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь>>. Стандарту управления проектами ANSI PMI PMBOK, позволяющему ввести единое понимание основных методов в области управления проекта
05.12.2002 Количество руководителей проектов - членов PMI скоро превысит 100 тыс.

са ждут призы. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь>>. Стандарту управления проектами ANSI PMI PMBOK, позволяющему ввести единое понимание основных методов в области управления проекта
02.10.2002 Качество планирования: компании помнят о сроках и не помнят о рисках

из процессов планирования. Результаты, усредненные по областям знаний в соответствии со стандартом PMBOK Guide 2000, приведены на диаграмме. Количество планирования в разных областях знаний Пр
10.09.2002 Менеджер проектов - самая высокооплачиваемая должность в IТ

предлагает тренинги по повышению квалификации менеджеров IТ-проектов. Стандарт управления проектами ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000. Основы корпоративного управления проектами. Управление персоналом

02.09.2002 Внедрение стандарта управления проектами: ROI - 27,9%

шей себя мировой практики ведения проектами. Так, курсы, посвященные стандарту управления проектами ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000, в Школе ИТ CNews.ru только за июль и август прослушало 97 человек

26.08.2002 80% неудач при построении электронных торговых площадок в России связаны с "человеческим фактором"

ать его можно здесь. Курсы по теме: Пять шагов к B2B Управление персоналом в проекте. Стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000
21.08.2002 План проекта как гарантия успеха

дации в настоящее время доступны всем. С принципами составления плана проекта по стандарту ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000 с использованием MS Project 2000 знакомит тренинг, организуемый компанией "Б
01.08.2002 Формальные методы управления проектами в России используют только 5% компаний

46 000 PMP, в России около 50. С 1 марта введена новая версия экзамена на основе стандарта ANSI PMI PMBOK и введено обязательное требование для кандидатов требование – прохождение 35 часов
23.07.2002 "Проблема 2000" позади, но риски в проектах растут

ных с управлением рисками в проекте, будет посвящен курс "Управление рисками проекта. Стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000". Ближайшие курсы состоятся 25-26 июля и 30-31 июля в г. Москве. Подробн
10.07.2002 За последний год число руководителей проектов PMP в мире увеличилось на 50%

другие вопросы смогут получить слушатели курсов 1601-PMBS01 "Стандарт управления проектами ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000. Основы корпоративного управления проектами", организуемых компанией IT Expe
04.07.2002 В России только начинают учиться управлению рисками в проекте

проекта" состоится 25-26 июля и 30-31 июля в г. Москве. Возможна организация выездного корпоративного тренинга. Тренинг знакомит слушателей с принципами управления рисками проекта на основе стандарта ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000. Тренинг предназначен для менеджеров среднего звена, руководителей проектов и специалистов, участвующих в исполнении проектов. Квалифицированное управление рисками, бе
02.07.2002 Человеческий фактор - основная причина неудач в развитии IT-проектов

ия IT Expert* проводят двухдневный курс 1601-PMHR01 "Управление персоналом в проекте. Стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000", который состоится 12-13 июля. Курс проводит Владимир Пигалов - консуль
27.06.2002 Российские IT-менеджеры спешат ликвидировать свое отставание в навыках управления проектами

и дает обзор лучшей мировой практики в области управления проектами, собранной в стандарте ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000, применимом в проектах в любой предметной области (IT, финансы, строительств

Публикаций - 75, упоминаний - 140

ANSI PMI PMBoK и организации, системы, технологии, персоны:

PM Expert - ПМ Эксперт 117 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 14
Microsoft Corporation 25332 9
9111 5
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 67 5
Oracle Corporation 6902 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
HP - Hewlett-Packard 3645 4
SAP SE 5463 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
Microsoft Consulting Services 39 2
Fujitsu Professional Services 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
OpenText - Micro Focus - Serena Software 12 2
Ростелеком 10412 2
Cisco Systems 5237 2
Fujitsu 2069 2
KPMG 271 2
AT&T Inc 1698 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 2
1С-Рарус 941 2
Google LLC 12338 2
ФТО 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Atlas Software 11 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Optima Services 36 1
EA DICE 160 1
ПМСофт 60 1
Milestone 59 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
GamingWorks BV 5 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 24 1
Системы документооборота 511 1
Deltek 4 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Черус 22 1
Broadcom - VMware 2510 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
101Hotels.com 456 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1526 1
Башня Федерация 16 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 5 1
Газпром центрремонт 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3025 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1077 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Ингосстрах СПАО 454 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Boeing 1020 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Renault Groupe 164 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 516 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 206 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
BP - British Petroleum 183 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4825 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3121 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Правительство РФ - Федеральный проектный офис Правительства Российской Федерации 2 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 16
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 21
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 873 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 8
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 4
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 681 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 440 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
SCRUM - Методология совместной работы 154 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 902 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Управляемость - Manageability 1955 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 340 2
PRINCE2 - Projects In Controlled Environments - проекты в контролируемых средах 4 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1494 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 255 13
Microsoft Windows 2000 8679 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 323 4
1С:ERP Управление предприятием 735 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 660 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 97 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 484 1
Redmine 20 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 8 1
ELMA Intelligent Automation 2 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
IBM Rational Software - Rational Unified Process 12 1
Ростелеком - Феликс ИС 2 1
Atlas Software - Atlas ERP 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 1
Linux OS 11019 1
Microsoft Windows 16435 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 1
Oracle Java - язык программирования 3351 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 251 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 645 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 398 1
Stafory - робот Вера 355 1
Кутузов Александр 40 12
Павлов Александр 116 7
Попова Мария 141 3
Шаврин Александр 2 2
Москвина Анастасия 1 1
Вихарев Сергей 12 1
Даниленко Александр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Ожаровский Александр 5 1
Черных Екатерина 5 1
Потоцкий Михаил 15 1
Сулицкий Роман 4 1
Кадощук Игорь 19 1
Лаврентьев Павел 9 1
Брусенцев Михаил 10 1
Бадин Андрей 8 1
Корнев Сергей 1 1
Ярошенко Евгений 1 1
Бондаренко Анатолий 1 1
Святный Дмитрий 2 1
Чикирев Сергей 1 1
Перевезенцев Сергей 2 1
Вратенков Сергей 1 1
Марголин Андрей 1 1
Шпурик Андрей 1 1
Луцюк Павел 1 1
Воронин Константин 1 1
Veksler Carina - Векслер Карина 2 1
Микшевич Надежда 1 1
Зинчук Юрий 1 1
Синица Екатерина 2 1
Трушко Михаил 1 1
Миннахметов Ильдар 1 1
Тазеев Азат 2 1
Деревянко Максим 1 1
Пигалов Владимир 2 1
Богатов Владимир 1 1
Мещанинов Борислав 1 1
Малюка Дмитрий 2 1
Долженко Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158348 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46097 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53583 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 5
Европа 24681 4
Великобритания - Лондон 2411 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1714 3
Казахстан - Республика 5841 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Европа Восточная 3124 2
Канада 4997 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Ливия 152 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Ирландия - Республика 1029 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 1
Индия - Bharat 5730 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Франция - Французская Республика 8003 1
Россия - СФО - Новосибирск 4702 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 509 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2700 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Нидерланды 3645 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1007 1
Египет - Арабская Республика 1052 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 248 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Грузия - Тбилиси 103 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 69 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 154 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 6
Экзамены 485 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 3
Английский язык 6889 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1069 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Сон - Somnus 457 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Спорт - Гольф 96 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1366 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 371 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Silicon.com 364 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11446 2
Silicon 490 1
Ведомости 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 9
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 168 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 15
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
1С:Проект года 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Cisco Expo 23 1
