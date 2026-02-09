Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Черных Екатерина


СОБЫТИЯ


09.02.2026 «Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам 1
Diasoft Special Conf 1
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 1
21.11.2023 «Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM 1
23.03.2023 Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Черных Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1055 2
СДЭК Диджитал - CDEK Digital 5 1
Jetcom - Джетком Офисная техника - Torus Terioprint 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 6 1
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 1
СДЭК Термо 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 1
Альфа-Банк 1888 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 511 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Деловые Линии ГК 82 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 207 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Принтер струйный - Inkjet printer 731 1
Графопостроитель - Плоттер - Graph Plotter 22 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1493 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 397 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Google YouTube - Видеохостинг 2913 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1165 1
Linux OS 11011 1
Microsoft Windows 16430 1
Oracle Java - язык программирования 3351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
Поленов Дмитрий 2 1
Рипплингер Сергей 1 1
Оржевская Наталия 10 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 18 1
Гольдорт Леонид 4 1
Пиксаев Вячеслав 5 1
Яковлева Инна 2 1
Цацура Евгений 2 1
Петров Илья 11 1
Глазков Александр 149 1
Сентябрев Евгений 13 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Старов Дмитрий 7 1
Ломака Сергей 5 1
Маркелов Никита 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 3
Израиль 2788 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 1
Ведомости 1292 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Diasoft Special Conf 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще