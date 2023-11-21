«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM

Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, программами и портфелями проектов на всех стадиях их реализации – от инициации до завершения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Заказчик и исполнитель видят «единую версию правды» – контролируют исполнение проекта на каждом его этапе в совместном пространстве. При этом каждый участник проекта – менеджер проекта, член команды, заказчик, спонсор – имеет личный цифровой кабинет.

Платформа Digital Q.PM включает четыре программных продукта:

«Реализация проектов» – позволяет вести календарное и сетевое планирование проекта, настраивать его жизненный цикл. Автоматизированный процесс управления проектами помогает менеджеру не пропустить обязательные шаги. Актуальный статус по проекту отображается в виде дашборда с детализацией до статуса конечных задач, что дает возможность принимать быстрые и обоснованные решения.

«Ресурсное планирование» – позволяет вести учет плановой себестоимости и трудозатрат проекта, бронировать ресурсы конкретного сотрудника или подразделения. Исключает конфликты между проектами в потребности одного и того же ресурса. Дает возможность оценить потребности организации в ресурсах в разрезе подразделений и ролей на длительный срок.

«Бюджетирование проектов» – для учета доходов и расходов, автоматического расчета графика платежей, статей и показателей. В продукте учитывается целевой, прогнозный и фактический бюджет.

«Управление коммуникациями» – обеспечивает взаимодействие совместной команды проекта через комитеты и рабочие группы с закрепленными полномочиями каждого участника команды. Позволяет настроить расписание встреч, процесс согласования протоколов, схему эскалаций, а также контролировать исполнение поручений.

Для управления задачами и ведения базы знаний можно подключить внешние системы, например, платформы из экосистемы цифровой трансформации компании «Диасофт» – Digital Q.Tasks и Digital Q.Knowledge.

Екатерина Черных, руководитель направления «Управление проектами» в «Диасофт»: «Выстроить эффективный процесс управления проектами без использования удобных инструментов невозможно. В настоящее время с учетом требований к импортозамещению на рынке наблюдается недостаток продуктов, покрывающих функционал управления проектами. Поэтому мы реализовали платформу Digital Q.PM, в основу которой заложили собственный многолетний опыт и стандарты проектного управления – PMBok, Agile, ГОСТ. И сами активно используем Digital Q.PM для управления проектами».

Платформа Digital Q.PM позволяет использовать любую проектную методологию и адаптировать под нее бизнес-процесс жизненного цикла проекта.

Использование платформы Digital Q.PM позволяет сократить ресурсы на управление проектами, повысить эффективность показателей по срокам и бюджетам проектов, а также снизить временные затраты на мониторинг и контроль по проектам.