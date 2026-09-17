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СДЭК Диджитал CDEK Digital

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт 2
28.08.2025 «СКБ Контур» и СДЭК запускают совместные ИТ-проекты в Новосибирске ​ 1
10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор 2
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 2
22.12.2023 Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43% 1
07.12.2022 BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

СДЭК Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 631 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 259 5
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 6 3
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
СДЭК Термо 2 2
Почта России ПАО 2387 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Деловые Линии ГК 94 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13749 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8351 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2965 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7558 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 81 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1282 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5415 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4499 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 854 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2009 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 774 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6096 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1379 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 2
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 9 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 267 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 76 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
Гольдорт Леонид 8 3
Пиксаев Вячеслав 9 2
Яковлева Инна 4 2
Цацура Евгений 3 2
Новиков Артем 4 1
Короленко Ярослав 10 1
Черных Екатерина 7 1
Куликов Павел 27 1
Царев Дмитрий 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 5
Россия - СФО - Новосибирск 4916 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3226 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Казахстан - Республика 6088 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Армения - Республика 2464 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1426 1
Израиль 2869 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 1
Италия - Итальянская Республика 4517 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1621 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1806 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2507 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 458 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 386 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 1
Английский язык 7059 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 376 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 1
Энергетика - Energy - Energetically 5933 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 207 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1313 1
Ведомости 1507 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 44 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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