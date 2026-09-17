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СДЭК Диджитал CDEK Digital
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 9
СДЭК Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 631 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
|Гольдорт Леонид 8 3
|Пиксаев Вячеслав 9 2
|Яковлева Инна 4 2
|Цацура Евгений 3 2
|Новиков Артем 4 1
|Короленко Ярослав 10 1
|Черных Екатерина 7 1
|Куликов Павел 27 1
|Царев Дмитрий 54 1
|Ведомости 1507 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.