«СКБ Контур» и СДЭК запускают совместные ИТ-проекты в Новосибирске ​

«СКБ Контур» и СДЭК заключили стратегическое партнерство для разработки и внедрения отечественных цифровых решений в логистике и e-commerce. Компании сфокусируются на проектах, которые ускоряют импортозамещение и повышают цифровую независимость: модернизация ИТ-инфраструктуры СДЭК на базе российских стеков, автоматизация операционных процессов, применение аналитики и искусственного интеллекта, а также проекты по роботизации сортировочных узлов и складской логистики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Партнерство ориентировано на обмен опытом и практические эффекты для бизнеса: устойчивость ИТ-ландшафта к внешним рискам, снижение TCO и времени вывода продуктов, повышение предсказуемости доставки и качества клиентского сервиса. В совместной повестке — развитие отечественных решений для ЭДО и защищенного обмена данными между участниками цепочек поставок и др.

Новосибирск выбран как точка притяжения компетенций: здесь сосредоточены инженерные кадры, научные школы и инфраструктура для быстрого запуска пилотов.

Соглашение подписали директор по цифровому развитию СДЭК Артем Новиков и директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур» Ярослав Короленко.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «СДЭК — не только одна из крупнейших логистических компаний России, но и признанный лидер цифровой трансформации отрасли. Наше сотрудничество позволит ускорить проникновение современных технологий в сферу перевозок грузов. Объединяя компетенции «СКБ Контур» и СДЭК, мы ставим перед собой общую цель повысить эффективность всех процессов в логистике и других сферах совместных интересов, а также вывести цифровые решения на новый уровень развития».

Артем Новиков, директор по цифровому развитию СДЭК: «Мы выстраиваем технологический суверенитет на практике: переводим критические сервисы на отечественные компоненты, развиваем аналитику в реальном времени и автоматизацию на операционном контуре. Партнерство с «СКБ Контур» — это ускоритель для наших производственных задач: совместные команды, быстрые пилоты в Новосибирске и масштабирование решений на всю сеть. Фокус — на измеримом эффекте: точность планирования, стабильность платформы, скорость интеграций и экономия на масштабе».