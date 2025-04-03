Получите все материалы CNews по ключевому слову
Короленко Ярослав
Короленко Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Bright Capital 14 1
|I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
|Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
|GoTech Innovation 8 1
|Phystech Ventures 14 1
|Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146895 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.