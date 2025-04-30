«Контур» поможет школьникам и студентам Сибири найти себя в ИТ

Новосибирский центром развития профессионального образования, или НЦРПО, и компания «СКБ Контур» заключили соглашение. Партнерство направлено на объединение усилий по профессиональной ориентации школьников в ИТ-кластере.

Платформа «Билет в будущее» объединяет работодателей Новосибирской области и будущих выпускников. Здесь организации могут размещать приглашения на мастер-классы, экскурсии на предприятия и встречи в школах с презентацией своей деятельности. Теперь на платформе появится и «Гид по IT» — бесплатный социальный проект «СКБ Контур» для школьников 8–11 классов, выпускников колледжей и вузов. Он помогает разобраться в многообразии ИТ-профессий и понять, какие из них могут подойти конкретному человеку.

В «Гид» собраны 43 описания самых востребованных направлений в ИТ — от программирования до маркетинга, HR и продаж. Все материалы подготовлены специалистами отрасли и адаптированы для широкой аудитории — от старшеклассников до выпускников вузов. Чтобы определить, к какому направлению в ИТ у пользователя наибольшая предрасположенность, сервис предлагает пройти тестирование. Оно выявляет профессионально важные личностные качества и показывает, где они будут наиболее востребованы. На основе результатов «Гид» подсказывает, какие профессии стоит рассмотреть в первую очередь для дальнейшего обучения.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур», сказал: «Сегодня не только ИТ-компании нуждаются в ИТ-специалистах, цифровые компетенции нужны для поддержки любого бизнеса. ИТ — это не только профессии, связанные с разработкой, но и техническая поддержка сервисов, маркетинг, продажа ИТ-продуктов, UX-дизайн. «Гид по IT» помогает сориентироваться во всем этом многообразии и выбрать профессию, которая подойдет человеку с учетом его персональных склонностей. С момента запуска сервисом воспользовались уже более 30 тысяч человек — это школьники из более чем 25 городов России. А благодаря подписанному соглашению, новые возможности теперь открыты и для ребят из новосибирских школ».

Олеся Осокина, директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования, сказала: «В целях обеспечения реализации Единой модели профориентации был создан единый федеральный цифровой профориентационный портал «Билет в будущее». Более 70 тыс. школьников 6 — 11 классов Новосибирской области приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 г. Количество партнеров проекта ежегодно растет, активно вовлекаются предприятия региона. Новосибирский центр развития профессионального образования как региональный оператор проекта «Билет в будущее» всегда открыт к совместному взаимодействию, развитию и укреплению партнёрских взаимоотношений в организации мероприятий профориентационной направленности».

Партнерство «СКБ Контур» и НЦРПО направлено на объединение возможностей платформы «Билет в будущее» и сервиса «Гид по IT». Оно станет вкладом в развитие профориентации молодежи Сибири.