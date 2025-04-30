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Инфосистемы джет Билет в будущее



30.04.2025 «Контур» поможет школьникам и студентам Сибири найти себя в ИТ 1
25.12.2023 «Дом.РФ» запустил курс «ТИМ-проектировщик» для старшеклассников 1
13.09.2023 В новом учебном году VK Education поможет школьникам выбрать востребованную профессию в ИТ 2
14.06.2022 VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
20.02.2019 «Инфосистемы джет» разработала образовательный портал для школьников 2
17.09.2001 IT-сектор в Германии обретет женское лицо? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Инфосистемы джет и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Ростелеком 9881 1
МегаФон 9190 1
Yandex - Яндекс 7647 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
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МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 374 1
Profilum - Профилум 5 1
maam 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 1
МКБ - Московский кредитный банк 571 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1791 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Почта России ПАО 2149 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 744 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 454 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 243 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Лента - Утконос 177 1
ЦИАН - CIAN 145 1
Superjob - Суперджоб 581 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 155 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 168 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ЗУН - Zoon 15 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
ЯКласс 68 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 489 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1829 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 215 1
Яндекс.Маркет 1001 1
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Яндекс.Едадил 21 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 841 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 119 1
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Apple - App Store 2925 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2093 1
Google Cloud Platform - GCP 322 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 524 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
ЛитРес Самиздат 19 1
Архивный фонд РФ 102 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
ЛитРес Livelib 9 1
DD Planet - Выберу.ру 17 1
Drom.ru 11 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Cosmopolitan 25 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1949 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Известия ИД 649 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 176 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 1
Россия Культура - телеканал 10 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Из рук в руки - irr.ru 67 1
Вечерняя Москва - газета 11 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 4 1
N+1 - Издание 170 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
VK Skillbox - Скилбокс 117 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Gesellschaft für Informatik - German Informatics Society - Немецкое общество информатики 1 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 47 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
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