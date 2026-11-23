Индексная книга (каталог) CNews*
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Федосеев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 21
Федосеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 521 2
|Верный - торговая сеть 332 2
|БИГ - Бизнес Инжиниринг Групп 1 1
|РВК - Российская венчурная компания 572 1
|Курьянов Сергей 162 3
|Бейдер Александр 75 3
|Ипатов Вадим 84 3
|Галимов Максим 33 3
|Потапенко Михаил 45 2
|Романов Дмитрий 71 2
|Кубликова Ирина 28 2
|Князев Николай 5 1
|Наумова Ольга 5 1
|Киселев Сергей 70 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Гриб Андрей 17 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Добровольский Алексей 5 1
|Митюнин Владимир 6 1
|Сидоренко Алексей 7 1
|Брейдер Александр 1 1
|Блудовский Дмитрий 3 1
|Пинаев Дмитрий 4 1
|Бурлаков Дмитрий 1 1
|Малахов Борис 2 1
|Гаврилова Елена 5 1
|Веселов Михаил 2 1
|Ваулин Артем 3 1
|Меликсетян Лиана 2 1
|Zelinsky Alex - Зелински Алекс 4 1
|Путин Владимир 3494 1
|Кузнецов Сергей 166 1
|Андреев Владимир 102 1
|Семенов Александр 170 1
|Молодых Владимир 30 1
|Родионов Александр 31 1
|Иванова Елена 83 1
|Forrester Research 837 2
|Gartner ECM 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8711 1
|Gartner - Гартнер 3685 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.