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Software AG ARIS Business Architect ARIS IT Architect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» помогла НИИАС создать процессную модель единой интеллектуальной системы управления ж/д транспортом 3
05.12.2012 РДТЕХ помогает «Газпром центрремонту» оптимизировать ИТ-архитектуру 1
05.10.2012 BPM для бизнеса: трудности перевода 1
21.06.2012 Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России? 1
26.05.2011 Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS 1
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS 1
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» 1
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 1
12.10.2009 Вышла новая версия решения для анализа бизнес-процессов Oracle BPA Suite 11g 1
10.09.2009 IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express 2
11.08.2009 IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты 1
04.08.2009 ВРМ: Как выбрать систему бизнес-моделирования в России 1
28.01.2009 IDS Scheer помогла «Кыргызтелекому» создать концепцию внедрения ССП 1
09.07.2008 IDS Scheer выпустила новую версию ARIS Platform 6
25.03.2008 IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова 1
14.01.2008 IDS Scheer представила новые решения ARIS 5
17.12.2007 ARIS поможет «Эльдорадо» управлять бизнес-процессами 2
14.06.2007 Forrester: решение ARIS - лидер рынка Enterprise Architecture 1
17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS 5

Публикаций - 20, упоминаний - 37

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 209 12
SAP SE 5601 8
Software AG 203 6
Oracle Corporation 7074 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Casewise 16 2
Microsoft Corporation 25775 2
АйТи 1519 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Ultimus 6 1
Orbisson 1 1
Бизнес-Консоль 18 1
Абис-Софт 6 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Казахтелеком 348 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
OpenText 238 1
Tibco Software 94 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 1
Инталев - Intalev 275 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
БИГ - Бизнес Инжиниринг Групп 1 1
Газпром центрремонт 6 1
БТФ КБ - Банк торгового финансирования 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Форус Банк 4 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 11
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Repository - Репозиторий 1176 4
Zachman Framework - Фреймворк Захмана - Модель Закмана 8 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 3
Workflow - Поток работ 367 3
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 3
BPE - Business Process Excellence - технологии совершенства бизнес-процессов 7 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 2
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration - Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция - инструмент для расположения описаний веб-сервисов 45 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 361 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
Software AG - ARIS Platform 180 16
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 4
Software AG - ARIS BSC - ARIS Balanced Scorecard 8 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 3
Microsoft Visio - MS Visio 194 3
Software AG - ARIS MashZone 6 2
Software AG - ARIS Toolset 6 2
Software AG - ARIS SOA Architect 3 2
Software AG - ARIS Express 3 2
Software AG - ARIS Audit Manager 2 2
Software AG - ARIS Design Platform 8 2
Software AG - ARIS BPM Portal 11 2
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Software AG - ARIS Community 1 1
Software AG - ARIS Connectivity 1 1
Software AG - ARIS Controlling Platform 1 1
Software AG - ARIS Implementation Platform 1 1
Software AG - ARIS Process Risk Scout 3 1
Software AG - ARIS PEM - ARIS Process Event Monitor 1 1
Software AG - ARIS PCA - ARIS Process Cost Analyzer 1 1
Software AG - ARIS QMS - ARIS Quality Management Scout 3 1
Software AG - ARIS RCM - ARIS Risk & Compliance Manager 2 1
Software AG - ARIS Repository 1 1
Software AG - ARIS Server 1 1
Software AG - ARIS Simulation 1 1
Software AG - ARIS Six Sigma 1 1
Software AG - ARIS Strategy Platform 2 1
Software AG - ARIS UML Designer 2 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
СТУ - Business Studio 22 1
CA ERwin - CA ERwin Modeling Suite - Model Manager - ERwin Examiner - ModelMart 19 1
CA BPwin - Process Modeler 14 1
IBS Project Center 2 1
IBS - Сетевая учебная корпорация ИС 4 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
SAP Signavio 6 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Коптелов Андрей 134 3
Каменнова Мария 45 3
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
Осокина Полина 25 1
Садков Дмитрий 12 1
Елиферов Виталий 10 1
Чехов Антон 22 1
Пинаев Дмитрий 4 1
Цой Сергей 3 1
Полянский Юрий 3 1
Касимов Азат 1 1
Меликсетян Лиана 2 1
Дорохов Александр 4 1
Фаллер Константин 1 1
Караваев Илья 3 1
Голубев Виктор 1 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Гарбук Сергей 18 1
Гимранов Ринат 126 1
Будин Алексей 22 1
Федосеев Алексей 20 1
Волков Максим 34 1
Киселев Сергей 70 1
Шеленцов Сергей 18 1
Аншина Марина 79 1
Вагнер Юлия 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Украина 7928 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Образование в России 2893 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
Bloomberg 1627 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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