Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Software AG ARIS Business Architect ARIS IT Architect
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 37
Software AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 134 3
|Каменнова Мария 45 3
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
|Осокина Полина 25 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Чехов Антон 22 1
|Пинаев Дмитрий 4 1
|Цой Сергей 3 1
|Полянский Юрий 3 1
|Касимов Азат 1 1
|Меликсетян Лиана 2 1
|Дорохов Александр 4 1
|Фаллер Константин 1 1
|Караваев Илья 3 1
|Голубев Виктор 1 1
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Будин Алексей 22 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Волков Максим 34 1
|Киселев Сергей 70 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Аншина Марина 79 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Bloomberg 1627 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|Gartner - Гартнер 3658 3
|Forrester Research 834 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.