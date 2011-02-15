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Software AG ARIS RCM ARIS Risk & Compliance Manager

СОБЫТИЯ

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15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

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