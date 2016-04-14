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Software AG & IDS Scheer


14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 3
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 1
03.12.2013 Конференция CNews "BPM: Современные тенденции в управлении" 1
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 2
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
09.07.2012 «Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии 2
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
02.12.2011 Анализ бизнес-процессов: инструменты бесплатно 2
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
03.11.2011 Куда приведет эволюция BPM? 1
31.10.2011 Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи” 2
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
12.08.2011 «Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК 4
20.07.2011 “Систематика” завершила поглощение SAP-интегратора 1
24.05.2011 Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании» 5
11.05.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
21.04.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 2
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях 6
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 3
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ 6
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 2
23.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 2
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 3
01.03.2011 «Систематика» покупает одного из крупнейших SAP-интеграторов России 1
25.02.2011 Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли 2
22.02.2011 3 марта 2011 г. круглый стол «ВРМ 2011: направления развития» 2
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS 5
09.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 2
02.02.2011 25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods 2
01.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 2
29.12.2010 Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой 1
20.12.2010 Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007 5
09.12.2010 Что показал "рентген" бизнес-процессов компаний России 1
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» 1
17.11.2010 Псковских детей теперь регистрируют электронно 2
15.11.2010 Австрийский SAP-консультант открыл офис в России 2
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
28.09.2010 27 октября в Москве состоится «Процессный форум 2010» 1

Публикаций - 109, упоминаний - 227

Software AG & IDS Scheer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG 123 34
SAP SE 3215 26
IBM 3544 14
Oracle Corporation 3350 10
3748 7
АйТи 752 7
РДТЕХ 159 6
Microsoft Corporation 11095 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Facebook 3766 4
Docsvision - ДоксВижн 774 4
Lenovo Motorola 1006 3
Логика Бизнеса 141 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 3
Газпром информ 23 2
Логика BPM 39 2
Navicon - Навикон 198 2
Казахтелеком 202 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Мегаплан 60 2
1С-Рарус 538 2
Сервис Плюс 97 2
Прогноз 196 2
Tibco Software 29 2
Sciener - Сайнер 19 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Citrix Systems 571 2
Google LLC 7154 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
InterTrust - ИнтерТраст 232 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Abbyy 795 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
АТК Консультационная группа 15 1
InterSystems - ИнтерСистемз 73 1
Иркутскэнерго ПАО 29 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
X5 Group 599 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 3
Аэрофлот 493 3
РОСНО СК 69 3
Росгосстрах 182 3
Газпром ПАО 521 3
Stada 15 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ВТБ24 583 2
Бинбанк 184 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 2
Виктория - Сеть супермаркетов 41 2
Роснефть НК 367 2
РусГидро ПАО 129 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Альфа-Банк 1125 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Связной ГК 878 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Цифроград 53 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Castorama - Касторама 16 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Adidas 96 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Администрация Президента РФ 268 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Рособоронэкспорт 34 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Роснано 456 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Администрация Псковской области 22 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2205 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 28
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 16
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 10
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Workflow - Поток работ 57 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 174 1
ИТ-аудит 75 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Lean - Бережливое производство 21 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Software Engineering - Программная инженерия 13 1
Software AG ARIS 108 49
Software AG webMethods 35 17
Microsoft Office 1942 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
Microsoft Excel 436 3
Linux OS 4260 2
Microsoft Word 348 2
Microsoft Visio 67 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
IBM WebSphere 79 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Cisco Webex 107 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Microsoft Office 2007 98 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 20 1
IBM FileNet 55 1
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 12 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Softline DeskWork 55 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Alfresco 114 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
Qlikview 97 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
Apple iPhone 4 700 1
Microsoft PowerPoint 400 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
SQL - Язык программирования 434 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
IBM DB2 150 1
Каменнова Мария 41 17
Коптелов Андрей 74 13
Айвазов Армен 449 8
Четвернин Алексей 651 8
Серова Елена 299 8
Бейлезон Олег 32 5
Яппаров Тагир 72 4
Подбуцкий Георгий 26 3
Макаров Станислав 111 3
Борисов Алексей 16 3
Викторов Алексей 9 2
Иванов Константин 17 2
Шарак Андрей 42 2
Казак Максим 95 2
Вольпе Борис 69 2
Смирнов Максим 19 2
Заржецкий Александр 30 2
Белайчук Анатолий 20 2
Попов Алексей 315 2
Назаров Алексей 69 2
Кирейко Андрей 4 2
Волков Максим 25 2
Алешин Владимир 13 2
Афанасьев Денис 29 2
Попова Мария 77 2
Анохин Сергей 40 2
Соколовский Александр 36 2
Андреев Владимир 66 2
Черников Алексей 22 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Никифоров Николай 1126 1
Терехов Андрей 28 1
Ян Давид 40 1
Филатов Леонид 5 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Синицин Артур 5 1
Герасимов Александр 40 1
Собянин Сергей 211 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Германия - Федеративная Республика 3643 8
Германия - Ганновер 68 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Европа 3759 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 4
Австрия - Австрийская Республика 528 3
Чехия - Чешская Республика 497 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 3
Восточная Европа 1679 3
Словакия - Словацкая Республика 213 2
Россия - Псковская область 302 2
Польша - Республика 829 2
Африка 1489 2
Ближний Восток 1473 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Смоленская область 229 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Германия - Берлин 357 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Тамбов 206 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Югория - страховая компания 11 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Узбекистан - Республика 823 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Аутсорсинг 84 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Gartner 2192 13
CNews Analytics 1990 9
Forrester Research 386 6
IDC - International Data Corporation 2720 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
CeBIT 86 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763269, в очереди разбора - 666957.
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