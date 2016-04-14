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Software AG & IDS Scheer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.04.2016
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«Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH
Группа немецких компаний Scheer GmbH выходит со своими продуктами и услугами на российский рынок. Для этого Scheer зак
|17.07.2013
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«Логика бизнеса 2.0» распалась
г. была переименована в «Логику Бизнеса». В 2005 г. организация была продана немецкой компании IDS Scheer, а ее название сначала сменилось на «IDS Scheer Логика бизнеса», а затем на «ID
|31.10.2011
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Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи”
Генеральный директор Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ Мария Каменнова перешла на работу в группу компаний “АйТи”.
|12.08.2011
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«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК вы
|24.05.2011
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Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Фе
|11.05.2011
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17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG
17 мая состоится онлайн-семинар «BPM-инновации: последнее слово Software AG», в ходе которого объединенная компания Software AG & IDS Scheer представит свои новейшие решения в области управления бизнес-процессами, которые были продемонстрированы в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. В целом в рамках он
|21.04.2011
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17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG
й новейшим решениям Software AG в области управления бизнес-процессами, которые были представлены в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. В целом в рамках онлайн-семинара будут представлены: решение Enterprise BPM — завершенная интеграция платформ ARIS и webMethods на основе единого репозитория автоматиз
|12.04.2011
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Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях
Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынк
|05.04.2011
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Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS
|25.03.2011
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Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста»
инновации для роста». Андрей Коптелов, директор практики внедрения бизнес-приложений, Software AG & IDS Scheer расскажет про управление ИТ-архитектурой торговой компании. «Производительность ин
|25.02.2011
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Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли
кодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 м
|15.02.2011
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«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления ри
|09.02.2011
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25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011
гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес
|02.02.2011
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25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods
учить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods от компании Software AG & IDS Scheer, а также увидеть, как строить интеграционные сценарии и бизнес-процессы с использо
|01.02.2011
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25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011
гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес
|29.12.2010
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Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой
Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного м
|20.12.2010
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Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-
|03.12.2010
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Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен про
|17.11.2010
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Псковских детей теперь регистрируют электронно
здана с использованием процессной методологии и соответствующих инструментов компании Software AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова
|06.09.2010
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Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»
с-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным п
|13.08.2010
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«Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP
вская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщ
|12.08.2010
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Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects
внедрена система бизнес-аналитики и поддержки принятия решений с помощью компании Software AG & IDS Scheer в России и СНГ. В прошлом году в российском подразделении Bauer Media была внедрена си
|12.07.2010
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Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»
Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление
|23.06.2010
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30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS»
роцессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. Участие в дискуссии удаленное (подключение к вебинару по телефону) и бесплатное.
|11.06.2010
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«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS
оцессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer со
|25.05.2010
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Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer
оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективно
|15.04.2010
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IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS
Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерг
|29.03.2010
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Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer
Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Мин
|26.03.2010
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В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM»
17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компани
|26.03.2010
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Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов
Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стат
|21.01.2010
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IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей
Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых зна
|14.10.2009
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IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке»
Компания IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по внедрению решения SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Б
|10.09.2009
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IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express
Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Нов
|01.09.2009
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ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения
Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM),
|11.08.2009
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IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты
Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по инт
|15.07.2009
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Software AG покупает IDS Scheer
Компания Software AG подписала 14 июля договор с основателями IDS Scheer - Августом-Уиллемом Шеером (August-Wilhelm Scheer) и Александром Поксаем (Alexa
|15.07.2009
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СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества
Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью и
|25.06.2009
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Bauer Media в России внедрил SAP ERP с помощью IDS Scheer
Издательский Дом Bauer Media и компания IDS Scheer Россия и страны СНГ завершили внедрение системы управления предприятием на базе решени
|01.04.2009
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«Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP
ированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфарм» в группу STADA
|27.03.2009
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Доход IDS Scheer в России в 2008 финансовом году вырос на 13,5%
Компания IDS Scheer опубликовала отчет за 2008 финансовый год. Доход группы IDS Scheer AG за отчетн
Software AG & IDS Scheer и организации, системы, технологии, персоны:
|Каменнова Мария 45 21
|Коптелов Андрей 134 19
|Серова Елена 320 13
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 12
|Ткачёв Роман 27 12
|Борисов Алексей 33 8
|Белайчук Анатолий 32 7
|Алешин Владимир 21 7
|Андреев Владимир 101 6
|Казак Максим 162 6
|Попова Мария 141 6
|Коваль Игорь 31 5
|Вожегова Мария 28 5
|Коробова Анна 25 5
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 5
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 5
|Кузнецов Андрей 115 5
|Попов Алексей 339 5
|Бейлезон Олег 32 5
|Коротков Андрей 87 4
|Краснов Федор 11 4
|Митрейкин Александр 20 4
|Федоров Игорь 15 4
|Ферапонтов Михаил 4 4
|Башков Александр 5 4
|Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 4
|Яппаров Тагир 110 4
|Кирейко Андрей 5 4
|Волков Максим 34 4
|Бутыркин Вячеслав 14 4
|Гриб Андрей 17 3
|Ларичев Юрий 16 3
|Бутман Игорь 8 3
|Комягин Сергей 22 3
|Шматалюк Антон 12 3
|Маликин Андрей 11 3
|Хургес Михаил 13 3
|Брагинский Матвей 9 3
|Бакланова Татьяна 7 3
|Загоруйко Александр 5 3
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