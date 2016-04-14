«Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH Группа немецких компаний Scheer GmbH выходит со своими продуктами и услугами на российский рынок. Для этого Scheer зак

«Логика бизнеса 2.0» распалась г. была переименована в «Логику Бизнеса». В 2005 г. организация была продана немецкой компании IDS Scheer, а ее название сначала сменилось на «IDS Scheer Логика бизнеса», а затем на «ID

Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи” Генеральный директор Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ Мария Каменнова перешла на работу в группу компаний “АйТи”.

«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК вы

Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Фе

17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 17 мая состоится онлайн-семинар «BPM-инновации: последнее слово Software AG», в ходе которого объединенная компания Software AG & IDS Scheer представит свои новейшие решения в области управления бизнес-процессами, которые были продемонстрированы в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. В целом в рамках он

17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG й новейшим решениям Software AG в области управления бизнес-процессами, которые были представлены в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. В целом в рамках онлайн-семинара будут представлены: решение Enterprise BPM — завершенная интеграция платформ ARIS и webMethods на основе единого репозитория автоматиз

Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынк

Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS

Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» инновации для роста». Андрей Коптелов, директор практики внедрения бизнес-приложений, Software AG & IDS Scheer расскажет про управление ИТ-архитектурой торговой компании. «Производительность ин

Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли кодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 м

«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления ри

25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес

25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods учить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods от компании Software AG & IDS Scheer, а также увидеть, как строить интеграционные сценарии и бизнес-процессы с использо

25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес

Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного м

Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007 Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-

Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен про

Псковских детей теперь регистрируют электронно здана с использованием процессной методологии и соответствующих инструментов компании Software AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова

Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» с-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным п

«Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP вская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщ

Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects внедрена система бизнес-аналитики и поддержки принятия решений с помощью компании Software AG & IDS Scheer в России и СНГ. В прошлом году в российском подразделении Bauer Media была внедрена си

Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур» Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление

30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS» роцессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. Участие в дискуссии удаленное (подключение к вебинару по телефону) и бесплатное.

«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS оцессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer со

Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективно

IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерг

Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Мин

В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компани

Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стат

IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых зна

IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» Компания IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по внедрению решения SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Б

IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Нов

ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM),

IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по инт

Software AG покупает IDS Scheer Компания Software AG подписала 14 июля договор с основателями IDS Scheer - Августом-Уиллемом Шеером (August-Wilhelm Scheer) и Александром Поксаем (Alexa

СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью и

Bauer Media в России внедрил SAP ERP с помощью IDS Scheer Издательский Дом Bauer Media и компания IDS Scheer Россия и страны СНГ завершили внедрение системы управления предприятием на базе решени

«Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP ированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфарм» в группу STADA