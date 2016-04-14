Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Software AG & IDS Scheer
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 227
Software AG & IDS Scheer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каменнова Мария 41 17
|Коптелов Андрей 74 13
|Айвазов Армен 449 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Серова Елена 299 8
|Бейлезон Олег 32 5
|Яппаров Тагир 72 4
|Подбуцкий Георгий 26 3
|Макаров Станислав 111 3
|Борисов Алексей 16 3
|Викторов Алексей 9 2
|Иванов Константин 17 2
|Шарак Андрей 42 2
|Казак Максим 95 2
|Вольпе Борис 69 2
|Смирнов Максим 19 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Белайчук Анатолий 20 2
|Попов Алексей 315 2
|Назаров Алексей 69 2
|Кирейко Андрей 4 2
|Волков Максим 25 2
|Алешин Владимир 13 2
|Афанасьев Денис 29 2
|Попова Мария 77 2
|Анохин Сергей 40 2
|Соколовский Александр 36 2
|Андреев Владимир 66 2
|Черников Алексей 22 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Терехов Андрей 28 1
|Ян Давид 40 1
|Филатов Леонид 5 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Синицин Артур 5 1
|Герасимов Александр 40 1
|Собянин Сергей 211 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Gartner 2192 13
|CNews Analytics 1990 9
|Forrester Research 386 6
|IDC - International Data Corporation 2720 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763269, в очереди разбора - 666957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763269, в очереди разбора - 666957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru