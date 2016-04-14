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Software AG & IDS Scheer

СОБЫТИЯ

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14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH

Группа немецких компаний Scheer GmbH выходит со своими продуктами и услугами на российский рынок. Для этого Scheer зак
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась

г. была переименована в «Логику Бизнеса». В 2005 г. организация была продана немецкой компании IDS Scheer, а ее название сначала сменилось на «IDS Scheer Логика бизнеса», а затем на «ID
31.10.2011 Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи”

Генеральный директор Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ Мария Каменнова перешла на работу в группу компаний “АйТи”.
12.08.2011 «Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК вы
24.05.2011 Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Фе
11.05.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG

17 мая состоится онлайн-семинар «BPM-инновации: последнее слово Software AG», в ходе которого объединенная компания Software AG & IDS Scheer представит свои новейшие решения в области управления бизнес-процессами, которые были продемонстрированы в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. В целом в рамках он
21.04.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG

й новейшим решениям Software AG в области управления бизнес-процессами, которые были представлены в марте на выставке CeBIT'2011 в Ганновере. Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. В целом в рамках онлайн-семинара будут представлены: решение Enterprise BPM — завершенная интеграция платформ ARIS и webMethods на основе единого репозитория автоматиз
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынк
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS

25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста»

инновации для роста». Андрей Коптелов, директор практики внедрения бизнес-приложений, Software AG & IDS Scheer расскажет про управление ИТ-архитектурой торговой компании. «Производительность ин
25.02.2011 Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли

кодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 м
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления ри
09.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011

гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес
02.02.2011 25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods

учить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods от компании Software AG & IDS Scheer, а также увидеть, как строить интеграционные сценарии и бизнес-процессы с использо
01.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011

гожительства? Во-первых, надежность и простота обслуживания Adabas/Natural, считают в Software AG & IDS Scheer. Продукты изначально создавались для обработки больших массивов данных, чтобы обес
29.12.2010 Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного м
20.12.2010 Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен про
17.11.2010 Псковских детей теперь регистрируют электронно

здана с использованием процессной методологии и соответствующих инструментов компании Software AG & IDS Scheer. Запуск системы в эксплуатацию состоялся 11 ноября в управлении ЗАГС города Пскова
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»

с-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным п
13.08.2010 «Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP

вская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщ
12.08.2010 Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects

внедрена система бизнес-аналитики и поддержки принятия решений с помощью компании Software AG & IDS Scheer в России и СНГ. В прошлом году в российском подразделении Bauer Media была внедрена си
12.07.2010 Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»

Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление
23.06.2010 30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS»

роцессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS Scheer. Участие в дискуссии удаленное (подключение к вебинару по телефону) и бесплатное.

11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS

оцессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer со
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer

оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективно
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS

Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерг
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer

Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Мин
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM»

17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компани
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов

Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стат
21.01.2010 IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей

Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых зна
14.10.2009 IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке»

Компания IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по внедрению решения SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Б
10.09.2009 IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express

Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Нов
01.09.2009 ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения

Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM),

11.08.2009 IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты

Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по инт
15.07.2009 Software AG покупает IDS Scheer

Компания Software AG подписала 14 июля договор с основателями IDS Scheer - Августом-Уиллемом Шеером (August-Wilhelm Scheer) и Александром Поксаем (Alexa
15.07.2009 СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества

Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью и
25.06.2009 Bauer Media в России внедрил SAP ERP с помощью IDS Scheer

Издательский Дом Bauer Media и компания IDS Scheer Россия и страны СНГ завершили внедрение системы управления предприятием на базе решени
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP

ированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфарм» в группу STADA

27.03.2009 Доход IDS Scheer в России в 2008 финансовом году вырос на 13,5%

Компания IDS Scheer опубликовала отчет за 2008 финансовый год. Доход группы IDS Scheer AG за отчетн

Публикаций - 209, упоминаний - 451

Software AG & IDS Scheer и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 77
Software AG 203 65
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Oracle Corporation 7074 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Microsoft Corporation 25775 17
9594 14
BI Telecom - БиАй Телеком 29 11
АйТи 1519 9
Весть-Метатехнология 33 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
Бизнес-Консоль 18 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 7
SAP CIS - САП СНГ 868 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Казахтелеком 348 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
Ultimus 6 5
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 5
Softline - Софтлайн 3743 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 4
Convera Technologies 19 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Citrix Systems 868 4
Neoflex - Неофлекс 257 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
БИС - Банковские информационные системы 104 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Совзонд - Sovzond 123 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 16
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 9
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 6
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 6
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
СБ Банк - Судостроительный банк 59 4
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 4
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Рустранском - Русагротранс 25 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 3
Укрсоцбанк АКБ 19 3
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 3
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 3
Заводы ГРОСС ГК 3 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 138
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 124
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 72
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 42
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Контроллинг 105 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 14
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 13
Стандартизация - Standardization 2339 12
Workflow - Поток работ 367 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 10
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 9
Управляемость - Manageability 2271 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 9
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 8
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 7
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 8
Microsoft Office 4170 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Microsoft Visio - MS Visio 194 7
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Microsoft Windows 2000 8678 6
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Software AG - ARIS Toolset 6 4
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Microsoft BizTalk Server 107 4
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SAP NetWeaver 158 4
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Software AG - ARIS Express 3 3
Ultimus BPM Suite SOA 3 3
Convera RetrievalWare 14 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
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Directum СЭД - ECM-система 307 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Каменнова Мария 45 21
Коптелов Андрей 134 19
Серова Елена 320 13
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 12
Ткачёв Роман 27 12
Борисов Алексей 33 8
Белайчук Анатолий 32 7
Алешин Владимир 21 7
Андреев Владимир 101 6
Казак Максим 162 6
Попова Мария 141 6
Коваль Игорь 31 5
Вожегова Мария 28 5
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Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 5
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Кузнецов Андрей 115 5
Попов Алексей 339 5
Бейлезон Олег 32 5
Коротков Андрей 87 4
Краснов Федор 11 4
Митрейкин Александр 20 4
Федоров Игорь 15 4
Ферапонтов Михаил 4 4
Башков Александр 5 4
Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 4
Яппаров Тагир 110 4
Кирейко Андрей 5 4
Волков Максим 34 4
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Гриб Андрей 17 3
Ларичев Юрий 16 3
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Комягин Сергей 22 3
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Маликин Андрей 11 3
Хургес Михаил 13 3
Брагинский Матвей 9 3
Бакланова Татьяна 7 3
Загоруйко Александр 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 60
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Европа 24964 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 7
Европа Восточная 3138 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Австрия - Австрийская Республика 1357 5
Казахстан - Республика 6048 4
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Украина 7928 4
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Россия - СЗФО - Псковская область 697 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
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Словакия - Словацкая Республика 482 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 62
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
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Английский язык 7030 6
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NYT - The New York Times 1100 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
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ABC News 52 2
Intelligent Enterprise 27 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
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НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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