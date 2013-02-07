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Software AG ARIS Process Governance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 209 4
SAP SE 5601 3
Software AG 203 3
АйТи 1519 3
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Software AG - Terracotta 13 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 20 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7074 1
Lenovo Motorola 3566 1
Казахтелеком 348 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
Контроллинг 105 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Workflow - Поток работ 367 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 39 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 1
Software AG - ARIS Platform 180 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
SAP Signavio 6 1
Microsoft Visio - MS Visio 194 1
Комягин Сергей 22 3
Якубовская Елена 2 2
Синицин Артур 7 2
Каменнова Мария 45 2
Тимошенко Дмитрий 3 1
Дятлова Ирина 2 1
Каменова Мария 3 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Яппаров Тагир 110 1
Ян Давид 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
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Европа 24964 1
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Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Gartner - Гартнер 3658 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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