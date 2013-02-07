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Software AG ARIS Process Governance
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.02.2013
|Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
|25.01.2013
|Software AG сократила российского гендиректора 1
|19.01.2012
|Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
|15.04.2010
|IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Software AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Software AG - ARIS Platform 180 4
|Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
|SAP Signavio 6 1
|Microsoft Visio - MS Visio 194 1
|Комягин Сергей 22 3
|Якубовская Елена 2 2
|Синицин Артур 7 2
|Каменнова Мария 45 2
|Тимошенко Дмитрий 3 1
|Дятлова Ирина 2 1
|Каменова Мария 3 1
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Ян Давид 69 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.