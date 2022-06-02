Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 118686
ИКТ 9614
Организации 7531
Ведомства 1378
Ассоциации 756
Технологии 3104
Системы 19911
Персоны 47296
География 1914
Статьи 1349
Пресса 957
ИАА 604
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1872
Мероприятия 818

FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Group Deutsche Börse Frankfurt Clearstream Франкфуртская фондовая биржа

FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа


02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 2
05.05.2022 Российские компании заставят в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж. Таков приказ властей 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов 2
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 2
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок 3
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 3
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
22.05.2019 «Диасофт» стал партнером МКБ в проекте автоматизации процессов депозитарного учета 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 2
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 2
11.07.2018 Fujitsu представила блокчейн-методику проверки концепции новых продуктов 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
30.06.2017 Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд 2
19.07.2016 Блокчейн похоронит систему SWIFT 1
18.06.2015 У Oracle рухнула прибыль 2
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 2
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
27.08.2012 Акции Nokia взлетели на победе Apple над Samsung 2
23.05.2012 Холдинг «Финам» выпустил приложение для торгов на биржах для Android 2
18.05.2012 В ходе IPO Facebook оценена в $104 млрд 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 2
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 2
18.04.2011 МТС и OTEGlobe SA осуществили прямое присоединение сетей 1
03.03.2011 МТС модернизировала точку присутствия в ancotel 1
17.02.2011 Лондонская биржа завершила переход на Linux 1
18.01.2011 Стоимость акций Apple упала на новостях о Джобсе 2
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ 2
01.06.2010 IBS Group хочет привлечь новых инвесторов 2
31.03.2010 Выделенный центр разработок позволяет ИТ-директору сосредоточиться на стратегии 1
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 2
01.02.2010 Акции: "Армада" и IBS - лидеры роста 2
19.10.2009 Google может уничтожить книгоиздателей 1

Публикаций - 171, упоминаний - 235

FSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 36
Panasonic - Technics 69 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1546 20
Philips 2055 18
Ростелеком - Связьинвест 1704 17
SAP SE 4963 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10242 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9791 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8161 10
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 282 9
Microsoft Corporation 23711 9
IBM - International Business Machines Corp 9241 8
Software AG 200 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 318 6
HP - Hewlett-Packard 3602 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 6
Deutsche Telekom 910 5
IBS - ИБС экспертиза 155 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 4
Google LLC 11096 4
Toshiba Corporation 2898 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5615 4
DXC Technology - Computer Sciences 94 4
Sony 6492 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 269 4
Nintendo 741 3
Ситроникс - Sitronics 1110 3
Oracle Corporation 6374 3
Yandex - Яндекс 5910 3
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 117 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 3
Meta Platforms - Facebook 4353 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 444 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 3
Samsung Electronics 9814 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 615 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1919 50
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 686 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1236 30
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 30
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 399 20
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 13
Газпром ПАО 1181 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6035 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 723 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1036 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Croyton 5 3
Deutsche Lufthansa AG 115 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 3
BP - British Petroleum 177 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2469 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 589 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 368 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 165 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 542 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Россети Ленэнерго 2382 2
Rocket Internet 9 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 2
Visa International 1884 2
Татнефть 211 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 414 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6692 2
Merrill Lynch 433 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 347 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 2
Альфа-Групп 667 2
Citi - Citigroup 293 2
Uber 312 2
Barclays 99 2
Volkswagen Group - VW 260 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 429 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18400 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1696 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3838 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2498 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4653 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1601 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10575 3
Федеральное казначейство России 1592 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1342 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9480 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1942 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 1
Президент Российской Федерации 3801 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1083 1
Правительство Москвы 2082 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3015 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1264 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Судебная власть - Judicial power 2133 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 86 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 23 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2765 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 214 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 484 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 287 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2601 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 249 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11501 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40407 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80288 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3603 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6748 21
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 246 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54883 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1744 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25737 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26382 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12915 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12924 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18167 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6231 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22583 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5553 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9952 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17792 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13731 8
Видеокамера - Camcorder 2148 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26617 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9400 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5780 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17810 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10210 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12767 6
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11983 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5315 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3879 5
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение 235 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8520 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9517 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3016 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15317 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7662 4
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6716 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17625 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11143 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10277 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13554 4
Microsoft Windows 2000 12797 22
Apple iPhone 6 6273 7
Microsoft Windows BitLocker 1291 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 122 4
Google Android 12813 3
Nintendo GameCube - игровая приставка 105 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 33 2
Apple iOS 6968 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 2
Linux OS 8475 2
Oracle Java - язык программирования 2798 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 103 2
Microsoft Office 3493 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4242 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 2
Software AG - ARIS Platform 176 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 1
Software AG - ARIS Process Governance 4 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Nokia Nseries 432 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 167 1
Panasonic DVD-проигрыватель 8 1
BSS Электронный офис 22 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 15 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 143 1
HERE Maps 44 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 227 1
SCO UnixWare 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4386 1
Leica DC Vario-Elmarit 32 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 52 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 1
EPAM Бюджетирование 1 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 9 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 26 1
Карачинский Анатолий 94 13
Мацоцкий Сергей 179 11
Люлин Владимир 18 5
Граванова Юлия 20 2
Федоров Олег 13 2
Андреев Владимир 86 2
Москалев Евгений 9 2
Дегтярев Валерий 16 2
Григорьева Алла 9 2
Черногородский Сергей 8 2
Волков Александр 27 2
Савченко Виктор 30 2
Баланова Светлана 30 2
Кириллов Александр 30 2
Жилинская Ольга 7 1
Омельченко Сергей 15 1
Каменнова Мария 44 1
Клименко Антон 11 1
Бобин Максим 11 1
Ромский Георгий 18 1
Шенкер Олег 21 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 1
Комягин Сергей 21 1
Дудченко Владимир 22 1
Мартыненко Вадим 2 1
Cruickshank Don - Крюкшанк Дон 1 1
Дроздов Лев 2 1
Чернышов Валерий 1 1
Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
Николаев Виктор 1 1
Титова Елена 4 1
Федорова Лариса 1 1
Туровский Юрий 6 1
Смыслов Владислав 4 1
Забежинский Леонид 2 1
Юдаева Ксения 3 1
Малофеев Кирилл 2 1
Енин Евгений 3 1
Зак Михаил 6 1
Нестеренко Татьяна 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50565 66
Россия - РФ - Российская федерация 125743 64
США - Нью-Йорк 3101 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17228 55
Европа 21480 49
Германия - Федеративная Республика 12170 44
Япония 13023 39
Франция - Иль-де-Франс - Париж 994 37
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 133 36
Япония - Осака 111 35
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 437 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40022 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13057 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15457 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 707 10
Германия - Берлин 705 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 1592 9
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 468 9
Россия - ПФО - Оренбургская область 546 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 614 9
Россия - ПФО - Самарская область 1144 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15363 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 9
Россия - ПФО - Саратовская область 616 9
Россия - ПФО - Пензенская область 529 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 551 9
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 363 9
Нидерланды 3333 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13340 6
Украина 7363 6
Великобритания - Лондон 2379 5
Азия - Азиатский регион 5147 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2401 5
Сингапур - Республика 1783 5
Европа Восточная 3009 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 353 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2653 4
Индия - Республика 5131 4
Америка 2161 4
Ближний Восток 2685 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5638 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21150 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42958 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14362 31
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4790 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6964 23
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3535 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42787 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1757 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4325 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5346 12
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6986 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4150 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5620 8
Кредитование - Сrediting - Заём 5975 7
Энергетика - Energy - Energetically 4502 6
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 104 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7091 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5262 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5042 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8488 6
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 620 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4286 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1077 5
Рыночная капитализация - Market capitalization 475 5
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 244 5
Английский язык 6221 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2049 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5305 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2122 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 736 4
Финансовые показатели 2120 4
Доходность - ставка доходности - Rate of return 591 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24790 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 525 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15494 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1770 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4206 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4361 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11032 18
Thomson Reuters - Рейтер 5788 7
Bloomberg 1136 6
Forbes - Форбс 654 5
91Mobiles 1725 5
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 828 2
FT - Financial Times 1176 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 690 2
Ведомости 613 1
Business Insider 212 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 173 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1328 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 1
Известия ИД 493 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
The Times 74 1
Yonhap News Agency 35 1
Sky News - Телеканал 23 1
Царьград - телеканал 20 1
S&P - Standard and Poor’s 483 6
IDC - International Data Corporation 4863 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7530 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2384 4
Gartner - Гартнер 3491 2
Fortune Global 500 283 2
Медиалогия 51 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 494 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11811 62
CeBIT 461 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233843, в очереди разбора - 860971.
Создано именных указателей - 118686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще