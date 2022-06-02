Индексная книга CNews*
FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Group Deutsche Börse Frankfurt Clearstream Франкфуртская фондовая биржа
Публикаций - 171, упоминаний - 235
FSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карачинский Анатолий 94 13
|Мацоцкий Сергей 179 11
|Люлин Владимир 18 5
|Граванова Юлия 20 2
|Федоров Олег 13 2
|Андреев Владимир 86 2
|Москалев Евгений 9 2
|Дегтярев Валерий 16 2
|Григорьева Алла 9 2
|Черногородский Сергей 8 2
|Волков Александр 27 2
|Савченко Виктор 30 2
|Баланова Светлана 30 2
|Кириллов Александр 30 2
|Жилинская Ольга 7 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Каменнова Мария 44 1
|Клименко Антон 11 1
|Бобин Максим 11 1
|Ромский Георгий 18 1
|Шенкер Олег 21 1
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 1
|Комягин Сергей 21 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Мартыненко Вадим 2 1
|Cruickshank Don - Крюкшанк Дон 1 1
|Дроздов Лев 2 1
|Чернышов Валерий 1 1
|Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
|Николаев Виктор 1 1
|Титова Елена 4 1
|Федорова Лариса 1 1
|Туровский Юрий 6 1
|Смыслов Владислав 4 1
|Забежинский Леонид 2 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Малофеев Кирилл 2 1
|Енин Евгений 3 1
|Зак Михаил 6 1
|Нестеренко Татьяна 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233843, в очереди разбора - 860971.
Создано именных указателей - 118686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233843, в очереди разбора - 860971.
Создано именных указателей - 118686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.