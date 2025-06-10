Индексная книга (каталог) CNews*
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FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Group Deutsche Börse Frankfurt Clearstream Франкфуртская фондовая биржа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 173, упоминаний - 216
FSE и организации, системы, технологии, персоны:
|Карачинский Анатолий 96 12
|Мацоцкий Сергей 180 10
|Люлин Владимир 18 5
|Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 3
|Schmidt Thomas - Шмидт Томас 3 3
|Савченко Виктор 30 2
|Граванова Юлия 20 2
|Дегтярев Валерий 16 2
|Федоров Олег 14 2
|Григорьева Алла 9 2
|Черногородский Сергей 8 2
|Шпаковский Андрей 6 2
|Москалев Евгений 9 2
|Каменова Мария 3 2
|Koenigs Erwin - Кенигс Эрвин 3 2
|Андреев Владимир 101 2
|Баланова Светлана 37 2
|Кириллов Александр 30 2
|Меликян Артур 4 1
|Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 1
|Каменнова Мария 45 1
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Гирев Андрей 77 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Голубева Надежда 43 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
|Комягин Сергей 22 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Шенкер Олег 22 1
|Ромский Георгий 23 1
|Бобин Максим 12 1
|Клименко Антон 11 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Жилинская Ольга 8 1
|Зак Михаил 6 1
|Юдаева Ксения 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.