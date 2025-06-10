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FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Group Deutsche Börse Frankfurt Clearstream Франкфуртская фондовая биржа

FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

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10.06.2025 ГК Softline усиливает IR-функцию кластера FabricaONE.AI 1
18.08.2023 Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте 2
02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 1
05.05.2022 Российские компании заставят в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж. Таков приказ властей 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов 1
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 1
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок 3
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 3
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
22.05.2019 «Диасофт» стал партнером МКБ в проекте автоматизации процессов депозитарного учета 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 2
11.07.2018 Fujitsu представила блокчейн-методику проверки концепции новых продуктов 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
30.06.2017 Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд 2
19.07.2016 Блокчейн похоронит систему SWIFT 1
18.06.2015 У Oracle рухнула прибыль 2
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
27.08.2012 Акции Nokia взлетели на победе Apple над Samsung 2
23.05.2012 Холдинг «Финам» выпустил приложение для торгов на биржах для Android 2
18.05.2012 В ходе IPO Facebook оценена в $104 млрд 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 2
18.04.2011 МТС и OTEGlobe SA осуществили прямое присоединение сетей 1
03.03.2011 МТС модернизировала точку присутствия в ancotel 1
17.02.2011 Лондонская биржа завершила переход на Linux 1
18.01.2011 Стоимость акций Apple упала на новостях о Джобсе 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ 2
01.06.2010 IBS Group хочет привлечь новых инвесторов 1
31.03.2010 Выделенный центр разработок позволяет ИТ-директору сосредоточиться на стратегии 1
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 1

Публикаций - 173, упоминаний - 216

FSE и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 36
Panasonic - Technics 70 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 20
Philips 2099 18
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 18
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
SAP SE 5601 14
Ростелеком 10948 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 13
Microsoft Corporation 25775 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Software AG 203 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Deutsche Telekom 954 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
Toshiba Corporation 2980 4
Sony 6739 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 4
Google LLC 12690 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 55
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 22
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 14
Газпром ПАО 1493 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 5
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
Neuer Markt 21 4
Croyton 4 3
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
Deutsche Bahn AG 26 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Visa International 1993 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
Rocket Internet 9 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 2
Euroclear 19 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 2
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U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
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Apple iOS 8583 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 3
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 3
Leica Dicomar 20 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 3
Software AG - ARIS Platform 180 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Panasonic NV - видеокамера 14 2
Microsoft Office 4170 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Microsoft Windows 16882 2
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Intel Itanium 649 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
SAP NetWeaver 158 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Linux Slackware 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
BSS Электронный офис 22 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Карачинский Анатолий 96 12
Мацоцкий Сергей 180 10
Люлин Владимир 18 5
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 3
Schmidt Thomas - Шмидт Томас 3 3
Савченко Виктор 30 2
Граванова Юлия 20 2
Дегтярев Валерий 16 2
Федоров Олег 14 2
Григорьева Алла 9 2
Черногородский Сергей 8 2
Шпаковский Андрей 6 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 20
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 19
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 17
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