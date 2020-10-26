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Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше?

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Ирина Пешкова

Акции SAP рухнули на 21%, а рыночная стоимость компании снизилась сразу на $33,1 млрд. Руководство организации бьет тревогу. Пандемия и очередной локдаун приведут к еще большему сокращению закупок софта клиентами по всему миру.

Дальнейшие прогнозы нерадостные

Акции SAP, ведущего немецкого производителя ПО для управления бизнесом, рухнули на 21% на Франкфуртской фондовой бирже, и это самое большое падение акций компании с 1999 г. Котировки снизились с 125 евро до 100 евро за акцию. Основные причины — падение доходности и продаж на фоне коронавируса, а также сокращение прогноза доходов на конец 2020 г., пишет Bloomberg.

Падение акций снизило рыночную стоимость SAP на 28 млрд евро ($33,1 млрд). Компания уверена, что вторая волна коронавируса и последующий локдаун повлияют на сокращение закупок ее продуктов бизнесом и в первом полугодии 2021 г.

Выручка компании в III квартале 2020 г. снизилась на 4% и составила 6,5 млрд евро. Операционная прибыль сократилась на 1% и составила 2,1 млрд евро. Ранее аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали выручку в 6,9 млрд евро и операционную прибыль SAP на уровне 2,2 млрд евро.

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Компания SAP оказалась в кризисе

По прогнозам генерального директора SAP Кристиана Кляйна (Christian Klein), кризис и падение спроса, вызванные пандемией, отложат достижение намеченных показателей выручки от облачных сервисов, общего объема продаж и операционной прибыли на один или два года в зависимости от отрасли. Вследствие новой волны коронавируса и его последствий на экономику, SAP снизил свои прогнозы по выручке. Ранее он планировал заработать 35 млрд евро в 2023 г., но сейчас прогноз более чем пессимистичен: компания надеется заработать примерно такую же сумму, около 36 мрлд евро, но только в 2025 г.

Бизнес напрямую зависит от клиентов

Предыдущий прогноз предполагал, что многие компании возобновят свою работу, и экономика медленно, но восстановится, что приведет к постепенному улучшению условий спроса в третьем и четвертом кварталах. Но ожидания не оправдались. В некоторых странах снова введен режим изоляции, поэтому прогнозируемого восстановления спроса не произошло.

На протяжении многих лет SAP выстраивал и оттачивал имеющуюся технику продаж. Консультанты SAP опирались на личное общение и частные встречи с клиентами. В условиях эпидемии очные продажи проводить невозможно, кроме того, последствия пандемии на экономику сводятся к тому, что клиенты стали чаще откладывать принятие важных решений об обновлении ПО.

Пессимистичный краткосрочный прогноз SAP может негативно сказаться на европейской индустрии ПО, предупреждают аналитики. Европейский технологический индекс Stoxx, который является индикатором работы ведущих предприятий Евросоюза, упал на 6,3%, что стало самым большим падением с марта 2020 г.

Сейчас, по данным компании, объем выручки в 2020 г. может колебаться от 27,2 млрд евро до 27,8 млрд евро против прогнозируемых ранее 28,5 млрд евро. Выручка от облачных вычислений составит от 8 млрд евро до 8,2 млрд евро в 2020 г. по сравнению с первоначальной оценкой от 8,3 млрд евро до 8,7 млрд евро. Операционная прибыль может вырасти до 8,5 млрд евро, что ниже предыдущих прогнозов в 8,7 млрд евро.

Спрос на облачные продукты все равно растет

SAP продолжает развивать облачные продукты. По данным компании, облачные сервисы принесли ей на 10% больше, чем в 2019 г.. Выручка подразделения поднялась до 1,98 млрд евро. В базе пользователей облачных решений сейчас более 200 млн человек. Компания рассчитывает, что выручка подразделения облачных вычислений к 2025 г. превысит 22 млрд евро.

Несколько фактов о SAP

Компания SAP была основана в 1972 г. в Вальдорфев Германии, и теперь имеет офисы по всему миру. У компании 440 тыс. клиентов в 180 странах мира. Первоначально SAP разрабатывал ПО для планирования корпоративных ресурсов (Enterprise Resource Planning System). Затем компания поставила перед собой цель стать лидером на рынке сквозного корпоративного прикладного ПО, баз данных, аналитики, интеллектуальных технологий и управления опытом и стала широко развивать облачные решения.

В России SAP считается одним из наиболее надежных поставщиков ПО. В апреле 2020 г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий подала идею включить немецкую компанию в российский перечень системообразующих предприятий.



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