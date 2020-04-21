Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий подала идею включить немецкую компанию SAP в российский перечень системообразующих предприятий. О своем предложении оно сообщило в письме Минкомсвязи, но ведомство пока не ответило на него.

SAP как системообразующая компания

Российское представительство немецкой компании SAP может войти в перечень системообразующих организаций, подготавливаемый российскими властями. С соответствующей просьбой к главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву обратился в письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Письмо есть в распоряжении CNews, его подлинность подтвердила руководитель пресс-службы Минкомсвязи Анна Ахмадиева. По ее словам, оно было получено Минкомсвязи 20 апреля 2020 г. На момент публикации материала ответ министерства не был готов.

АПКИТ была образована в 2001 г. По составу участников это самое представительное некоммерческое объединение в ИТ-сфере в России. Подразделение «САП СНГ» действует с 1992 г. и, по данным ЕГРЮЛ на 100% принадлежит компании SAP, созданной в 1972 г. и занимающейся разработкой систем управления ресурсами предприятия (ERP-систем). Должность генерального директора «САП СНГ» с апреля 2019 г. занимает Андрей Филатов, а число сотрудников компании составляет около 1300.

Аргументы «за»

В своем письме, по данным ресурса «Экспертный центр электронного государства», Николай Комлев уточнил, что ООО «САП СНГ» (представительство SAP в России), соответствует формальным требованиям для внесения ее в перечень системообразующих предприятий. В качестве примера он привел тот факт, что компания входит в реестр Минкомсвязи для получателей льгот по страховым взносам разработчикам программного обеспечения.

АПКИТ предложило считать SAP системообразующим предприятием

Комлев добавил также, что просьба АПКИТ о включении «САП СНГ» в перечень системообразующих компаний не означает, что Ассоциация претендует на финансовую поддержку. «Мы не просим денег, нам важен факт признания важности SAP для российской экономики», – сказал глава АПКИТ в своем письме Минкомсвязи.

АКПИТ предложила внести в перечень системообразующих предприятий не только «САП СНГ». Вместе с ней в письме Николая Комлева было перечислено еще 15 претендентов, каждый из которых входит в состав АКПИТ. Среди них есть компании «Код безопасности», «Инфосистемы джет», «Акронис-инфозащита», «Философия.ИТ», «Группа систематика» и др. Как и «САП СНГ», они соответствуют формальным критериям отбора.

Мнение «против»

По информации «Экспертного центра электронного государства», против добавления SAP в перечень системообразующих предприятий высказался доктор экономических наук, профессор Финансового университета Дмитрий Чистов. «Конечно, SAP – системообразующая компания. Но не российская, а немецкая. В России SAP ведёт внедрения, объём их значителен, если брать в деньгах, намного дороже, чем у отечественных компаний – “1С”, “Галактика”. Что касается рабочих мест, то адаптация продуктов SAP для получения российских сертификатов соответствия велась в Польше и Индии. Наши заказчики оплатили создание рабочих мест там, а не в России», – сказал он.

«Можно признать системообразующей компанией “Макдоналдс” или IKEA, потому что они на 90% используют отечественные продукты, создали и поддерживают в России рабочие места. SAP сравнения по этому критерию не выдерживает», – добавил Чистов.

Как заявили CNews представители российского офиса SAP, местное представительство компании «занимается локализацией решений под российский рынок и законодательство с момента начала работы в России - с 1992 г. В год вносится более 200 изменений в решения только с точки зрения адаптации к новым законам».

SAP и Реестр российского ПО

Компания SAP, как сообщал CNews, стремится попасть еще и в Реестр российского ПО. В апреле 2019 г. ее российский офис совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) приступил к проработке вопроса о локализации продуктов SAP, чтобы они могли считаться российскими.

SAP рассуждал на тему попадания в Реестр еще в марте 2016 г. Тогда в качестве способа рассматривалась возможность совмещения ПО компании с продуктами местных разработчиков – создание так называемых партнерских решений.

В июне 2019 г., по данным «Коммерсанта», Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» выступила против включения локализованного иностранного ПО в реестр российского софта. Об этом было сказано в письме исполнительного директора АРПП Рената Лашина президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.