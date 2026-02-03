Разделы

Klein Christian Кляйн Кристиан


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается 2
01.08.2024 В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников 2
25.07.2024 SAP увольняет 10 тысяч сотрудников 2
26.01.2023 В ИТ-гигантах стартовали многотысячные увольнения сотрудников 2
03.03.2022 SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры 2
15.04.2021 SAP анонсировала результаты первого квартала 2021 года, повысив прогноз на год 1
29.01.2021 Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP 1
20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 1
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 2
28.07.2020 SAP представила итоги второго квартала 2020 года 1
27.07.2020 SAP анонсировала IPO для Qualtrics 1
21.04.2020 Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию 3
27.03.2020 SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 1
05.02.2020 SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года 1
23.01.2020 SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 2
21.10.2019 Квартальный доход SAP от облачных сервисов вырос на 37% 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 2

Публикаций - 18, упоминаний - 28

Klein Christian и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5455 18
Microsoft Corporation 25318 4
Qualtrics 24 4
Amazon Inc - Amazon.com 3156 2
X Corp - Twitter 2913 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
SAP Product Engineering 1 1
SAP Gigya 6 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Google LLC 12323 1
WorkDay 27 1
Kyndryl 4 1
Megabuyte 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3152 1
Alphabet 159 1
Cisco Systems 5231 1
Apple Inc 12717 1
Intel Corporation 12571 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
HP Inc. 5767 1
9095 1
Oracle Corporation 6896 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
Salesforce 460 1
Галактика - Корпорация 1509 1
ServiceNow 94 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Coca-Cola Company 260 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Coats 5 1
Carhartt 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Walgreens 15 1
Газпром ПАО 1424 1
Связной ГК 1384 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 184 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
Podcasts - Подкастинг 297 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 536 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 247 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 6
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 5
SAP Concur 27 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 4
SAP Ariba 301 3
SAP Fieldglass 8 2
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 2
SAP RISE - RISE with SAP 10 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 929 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
SAP Leonardo 41 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 1
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 30 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
SAP Data Custodian 1 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 432 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 19 1
Microsoft Azure 1471 1
Oracle Java - язык программирования 3346 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 23 1
Microsoft Teams - MS Teams 628 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 23 1
Mucic Luka - Мучич Лука 15 6
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 2
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 2
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 1
Бондарь Юрий 13 1
Федоров Михаил 28 1
Hughes Kristin - Хьюз Кристин 2 1
Smith Ryan - Смит Райан 4 1
Scott Jeff - Скотт Джефф 1 1
Brown Dave - Браун Дэйв 11 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Serafin Zig - Серафин Зиг 6 1
Saueressig Thomas - Зауэрэссиг Томас 4 1
Hill John - Хилл Джон 6 1
Путин Владимир 3380 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 7
Германия - Федеративная Республика 12955 6
Европа 24674 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
Колумбия - Республика 538 1
Африка Северная 250 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Япония 13564 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Америка - Американский регион 2190 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Украина 7811 1
Испания - Королевство 3770 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Европа Западная 1492 1
Швейцария - Давос 73 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 3
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 8 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
The Register - The Register Hardware 1716 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 2
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Intelligent Enterprise 27 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Bloomberg 1554 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
Forrester Wave 45 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Forrester Research 828 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
SAP Sapphire Now 8 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
