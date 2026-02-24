Kyndryl (NYSE: KD) - поставщик услуг в области ИТ-инфраструктуры. Компания проектирует, строит, контролирует и модернизирует сложные и критически важные информационные системы, от которых мир зависит каждый день. Почти 90 000 сотрудников Kyndryl обслуживают более 4 000 клиентов в более чем 60 странах мира, 75 процентов из которых включены в список Fortune 100.