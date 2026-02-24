Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kyndryl
Kyndryl (NYSE: KD) - поставщик услуг в области ИТ-инфраструктуры. Компания проектирует, строит, контролирует и модернизирует сложные и критически важные информационные системы, от которых мир зависит каждый день. Почти 90 000 сотрудников Kyndryl обслуживают более 4 000 клиентов в более чем 60 странах мира, 75 процентов из которых включены в список Fortune 100.
СОБЫТИЯ
Kyndryl и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9567 4
|Google LLC 12356 2
|Cisco Systems 5239 2
|Salesforce 460 1
|X Corp - Twitter 2915 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
|SAP SE 5467 1
|Alphabet 159 1
|Broadcom - VMware 2512 1
|Microsoft Corporation 25348 1
|Red Hat 1347 1
|HP Inc. 5777 1
|Intel Corporation 12591 1
|Lenovo Group 2375 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 18 1
|Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
|Hicks Matt - Хикс Мэтт 3 1
|Kavanaugh Jim - Каванаг Джим 3 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
|Dow Jones - MarketWatch 333 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 1
|Bloomberg 1558 1
|The Register - The Register Hardware 1730 1
