Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Kyndryl

Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) - поставщик услуг в области ИТ-инфраструктуры. Компания проектирует, строит, контролирует и модернизирует сложные и критически важные информационные системы, от которых мир зависит каждый день. Почти 90 000 сотрудников Kyndryl обслуживают более 4 000 клиентов в более чем 60 странах мира, 75 процентов из которых включены в список Fortune 100. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2026 Древнее ПО на языке COBOL может быть быстро и дешево переписано с помощью ИИ. У акций IBM случилось крупнейшее падение за четверть века 1
19.09.2024 IBM тайком увольняет тысячи специалистов, заставляя подписывать NDA. В зоне риска опытные программисты, продажники и саппорт 1
26.04.2023 Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех 1
26.01.2023 В ИТ-гигантах стартовали многотысячные увольнения сотрудников 1
26.11.2021 Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Kyndryl и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9567 4
Google LLC 12356 2
Cisco Systems 5239 2
Salesforce 460 1
X Corp - Twitter 2915 1
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
SAP SE 5467 1
Alphabet 159 1
Broadcom - VMware 2512 1
Microsoft Corporation 25348 1
Red Hat 1347 1
HP Inc. 5777 1
Intel Corporation 12591 1
Lenovo Group 2375 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1783 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 186 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 857 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9825 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1903 1
Оцифровка - Digitization 4950 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8970 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7690 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1400 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
Red Hat OpenShift 135 1
Broadcom - VMware Cross-Cloud Architecture 8 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 19 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Ansible 124 1
Linux OS 11055 1
Red Hat Ansible 126 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 18 1
Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
Hicks Matt - Хикс Мэтт 3 1
Kavanaugh Jim - Каванаг Джим 3 1
Беларусь - Белоруссия 6088 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 2
Россия - РФ - Российская федерация 158807 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Европа Западная 1493 1
США - Северная Каролина 322 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Индия - Bharat 5737 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7824 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 148 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6518 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 1
Bloomberg 1558 1
The Register - The Register Hardware 1730 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще