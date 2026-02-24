Древнее ПО на языке COBOL может быть быстро и дешево переписано с помощью ИИ. У акций IBM случилось крупнейшее падение за четверть века

Обвал акций IBM

Биржевые котировки акций корпорации IBM рухнули максимально более чем за 25 лет – до $223,39 за одну ценную бумагу. Падение произошло на фоне заявления компании Anthropic, касающегося возможности применения технологий искусственного интеллекта для модернизации старых информационных систем, разработанных с использованием языка программирования COBOL, пишет The Register.

Стартап в сфере ИИ Anthropic в официальном блоге сообщил, что разрабатываемый им инструмент Claude Code способен ускорить процесс рефакторинга приложений, написанных на COBOL.

Всего за один день, 23 февраля 2026 г., ценные бумаги IBM по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже потеряли в цене 13,2%. Как отмечает Reuters, это самое мощное однодневной падение рыночной капитализации американской корпорации с 18 октября 2000 г. Предположительно, инвесторы начали избавляться от акций IBM в том числе из-за действий Anthropic.

В своем сообщении Anthropic отмечает, что программное обеспечение, написанное на COBOL, все еще широко распространено и необходимо для функционирования критически важных систем. Поддержка и модернизация таких систем представляет собой проблему: разработчики, владеющие COBOL, на сегодняшний день являются большой редкостью, а усилия по подготовке новых кадров с соответствующими навыками не принесли ощутимых результатов. Таким образом, миграция на более современные технологии представляется процедурой рискованной и дорогостоящей.

IBM Акции IBM упали максимально с 2000 г.

«ИИ способен оценить, какие компоненты переносить безопасно, а какие из них требуют осторожного обращения, – считают в Anthropic. – Области, в которых был накоплен технический долг [проблемы в архитектуре, коде ПО; – прим. CNews], должны быть задокументированы до того, как они станут неожиданностью при осуществлении миграции».

Claude Code – агентный ИИ-инструмент компании Anthropic. Согласно документации, он способен «читать кодовую базу, редактировать файлы, выполнять команды и интегрируется с инструментами разработки».

Где применяется COBOL

COBOL – один из старейших языков программирования, первая его версия появилась еще в 1959 г. Тем не менее множество информационных систем США и других стран мира до сих пор завязаны на COBOL.

Согласно Международному журналу передовых исследований в области науки, связи и технологий (International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology; IJARSCT) по состоянию на конец 2023 г. 43% всех банковских систем использовали COBOL. Помимо финансовых организаций, код на этом языке программирования все еще можно обнаружить в софте, применяемом в гражданской авиации, правительственных системах.

Угроза бизнесу IBM по выпуску мейнфреймов?

Падение стоимости акций IBM может быть обусловлено опасениями инвесторов по поводу мейнфреймного бизнеса компании, которому в какой-то мере угрожают ИИ-инструменты, облегчающие миграцию legacy-систем на более современные технологии.

Мейнфрейм – универсальная высокопроизводительной и отказоустойчивая серверная система, оснащенная значительными ресурсами ввода-вывода, большим объемом оперативной и постоянной памяти и предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой, к примеру, в банках, в том числе для работы с ПО, написанным на COBOL.

IBM является родоначальником таких систем: первая ЭВМ такого типа System/360 была представлена еще в 1964 г. Корпорация продолжает выпуск мейнфреймов и в 2025 г. Так, в апреле была представлена модель z17, которая функционирует на базе продвинутого процессора Telum II и предназначенная для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Специалисты Anthropic – далеко не первые, кому в голову пришла идея об использовании ИИ в модернизации систем с обширной COBOL-базой. Более того, о необходимости этого задумывалась и сама IBM, а к IV кварталу 2023 г. даже вывела на рынок watsonx Code Assistant for Z. Это новый продукт, ориентированный на владельцев мейнфреймов IBM Z-серии, нацеленный на автоматизацию процесса переноса устаревшего COBOL-кода на язык Java.

Как отмечает The Register, инициативы по переносу информации и бизнес-процессов в облако, ранее озвучивали в том числе гиперскейлеры Amazon Web Services (AWS), Microsoft и Kyndryl, бывшее сервисное подразделения IBM, ставшее независимым в ноябре 2021 г.

Все это не оказало негативного влияния на состояние мейнфреймного бизнеса IBM. В январе 2026 г. «Голубой гигант» отчитался о рекордных продажах мейнфреймов, принесших корпорации наибольшую выручку за последние 20 лет. По итогам 2025 г. доходы данного направления выросли на 8% до $67,5 млрд к показателю 2024 г., чистая прибыль увеличилась на 76% до $10,6 млрд.

Бизнес IBM по производству мейнфреймов демонстрировал рост и в 2024 г.