IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни

IBM создала инструмент на базе искусственного интеллекта для автоматизированного перевода кода с древнего языка COBOL на современный Java. Тремя годами ранее IBM стремилась вернуть COBOL популярность, поскольку написанное на нем ПО все еще используется в госструктурах всего мира.

IBM избавляет мир от COBOL

Компания IBM разработала инструмент по автоматическому преобразованию кода на старом языке программирования COBOL в код на Java, пишет The Register. IBM уже предлагает свое новшество клиентам – компаниям и госорганизациям, использующим написанное на COBOL программное обеспечение. Разработка позиционируется как средство модернизации используемого ПО.

Новое творение IBM получило название Watsonx Code Assistant – оно предлагается нынешним и будущим владельцам ее мейнфреймов Z-серии. Массовое распространение инструмента начнется в IV квартале 2023 г., но IBM заранее убеждает потенциальных заказчиков, что Watsonx Code Assistant автоматизирует и значительно ускорит процесс отказа от COBOL в пользу Java.

Другими словами, IBM пытается избавить мир от зависимости от COBOL – старейшего языка программирования, первая версия которого появилась в 1959 г. По состоянию на 2023 г. он считается устаревшим, в последнее время его популярность вновь начала расти, и IBM сыграла в этом далеко не самую последнюю роль.

Как IBM возрождала COBOL

Многие американские инфосистемы написаны именно на COBOL, что является большой проблемой. В мире осталось не так много программистов, пишущих на этом языке, следовательно, почти нет тех, кто готов поддерживать эти системы. Они давно морально устарели и, как показала практика, не соответствуют современным запросам.

Фото: Нейросеть MidJourney Молодые программисты не очень хотят изучать язык почти 70-летней давности, а тех, кто писал на нем десятки лет назад, становится все меньше

Например, в начале весны 2020 г., когда весь мир погрузился в пандемию коронавируса, рухнула американская система занятости, ПО для которой написано на COBOL для мейнфреймов почти полувековой давности. Она не выдержала нагрузки, поскольку из-за пандемии и локдаунов в США, как и в России других странах мира, резко выросло количество безработных.

Решить проблему вызвалась IBM. Как сообщал CNews, в середине апреля 2020 г. она объявила о подготовке к запуску обучающих курсов по языку COBOL, чтобы насытить мир специалистами по этому языку. Статистику по количеству прошедших обучение программистов IBM не приводит, но ее усилия не пропали даром.

Как пишет портал TechCrunch, по итогам 2022 г. в мире насчитывалось 800 млрд строк кода на COBOL. Пятью годами ранее их было почти вчетверо меньше – в пределах 220 млрд.

В рейтинге Tiobe за август 2023 г. COBOL находился на 15 строчке среди самых популярных языком программирования в мире. Годом ранее он занимал 31 место.

Все дело в деньгах

Как пишет The Register, несмотря на свой почтенный возраст (почти 65 лет), COBOL до сих пор находится внутри множества программ, обеспечивающих работоспособность жизненно важных процессов в организациях по всему миру. Но, несмотря на все усилия IBM, специалистов в этом языке по-прежнему очень мало, а те, кто писал на нем десятки лет назад, в большинстве своем давно вышли на пенсию. Одна из авторов COBOL умерла шесть лет назад, летом 2017 г.

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А чем меньше специалистов в той или иной сфере, тем больше им приходится платить. «Я видел цифры, показывающие, что они (специалисты COBOL – прим. CNews) могут получать одни из самых высоких зарплат, потому что очень много критически важных приложений написаны на COBOL и требуют обслуживания», – сообщил The Register главный аналитик компании Omdia Рой Иллсли (Roy Illsley).

Java, в свою очередь, является одним из самых популярных языков программирования в мире – согласно рейтингу Tiobe за август 2023 г. , в этом плане он уступает лишь С++, С и Python, который лидирует с октября 2021 г. В России Java и вовсе признан самым востребованным в стране. Впрочем, несмотря на отсутствие дефицита специалистов в своих рядах, Java-программисты тоже совершенно не возражают против высоких зарплат – в начале 2021 г., к примеру, они могли получать в пределах 250 тыс. руб. в месяц в зависимости от своих знаний и опыта.

Итоговый план IBM

Миграция кода с COBOL на Java означает, что в мире сразу станет больше специалистов, способных обслуживать программное обеспечение многих частных и государственных организаций. В будущем такой софт будет потенциально проще перенести со старых мейнфреймов в новую современную инфраструктуру.

Java-код, создаваемый при помощи Watsonx Code Assistant, будет объектно-ориентированным, но по-прежнему будет взаимодействовать с оставшимися компонентами систем, написанными на COBOL, утверждает IBM, а также с такими ключевыми сервисами, как CICS, IMS, DB2 и др.