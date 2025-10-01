Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Illsley Roy Иллсли Рой


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 IBM гонит независимых разработчиков ПО для мейнфреймов в облако. Эмулятор для ПК отправляют на свалку 1
11.03.2024 IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры 1
23.08.2023 IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
13.03.2009 Виртуализация: новая цель Oracle? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Illsley Roy и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6812 3
Microsoft Corporation 25077 2
IBM - International Business Machines Corp 9512 2
Canonical 209 1
Intel Corporation 12442 1
Dell EMC 5061 1
Broadcom - VMware 2448 1
AMD - Advanced Micro Devices 4413 1
GitHub 936 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Citrix Systems 831 1
Red Hat 1338 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 395 1
Nginx - Энджайникс 183 1
Ampere Computing 54 1
DataDog 10 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 282 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 547 1
Fujitsu 2055 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 317 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1836 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1599 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Academic Mainframe Consortium - AMC - Академический консорциум мэйнфреймов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2176 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2999 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6550 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2892 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1087 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1150 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1687 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 410 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 307 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 331 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6054 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1258 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4817 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5404 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 754 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1712 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 807 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1354 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 64 1
Oracle Java - язык программирования 3294 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1084 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 2
C/C++ - Язык программирования 822 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 55 2
Microsoft Azure 1443 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Fusion ERP 66 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
Apple iOS 8145 1
Intel x86 - архитектура процессора 1958 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 34 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Google Android 14512 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 920 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 170 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 611 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle GraalVM 5 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 123 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 163 1
SUSE Rancher 24 1
Nginx Plus 13 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 123 1
Jenkins 48 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
IBM DB2 390 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Ampere Altra 11 1
Midjourney - нейросеть 85 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
IBM - Watsonx Code Assistant 6 1
Oracle Cloud Developer 5 1
IBM Mainframe z/OS 65 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Белоусов Сергей 245 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 3
Япония 13443 2
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4056 1
Европа 24540 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1127 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Сингапур - Республика 1891 1
Индия - Bharat 5623 1
Америка - Американский регион 2183 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
Канада 4958 1
Израиль 2777 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Бразилия - Федеративная Республика 2429 1
Великобритания - Лондон 2400 1
Саудовская Аравия - Королевство 625 1
США - Калифорния 4751 1
Япония - Токио 1002 1
Швейцария - Цюрих 270 1
Чили - Республика 481 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 387 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
США - Торонто 270 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Австралия - Сидней 275 1
Япония - Осака 142 1
Канада - Монреаль 70 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Австралия - Мельбурн 113 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4594 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4684 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2262 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 1
The Register - The Register Hardware 1665 2
InformationWeek 241 1
VNUNet.com 214 1
Vnunet 224 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1242 1
Informa - Ovum - Omdia 138 4
IDC - International Data Corporation 4934 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще