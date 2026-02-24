Разделы

IBM Watsonx Code Assistant


СОБЫТИЯ

24.02.2026 Древнее ПО на языке COBOL может быть быстро и дешево переписано с помощью ИИ. У акций IBM случилось крупнейшее падение за четверть века 1
09.04.2025 IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ 2
25.07.2024 Пробудилась тупиковая технология, которой более полувека, прародитель суперкомпьютеров и серверов. Продажи растут, производитель купается в деньгах 1
07.05.2024 В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами 1
19.03.2024 Создан свободный компилятор для древнего языка программирования, который управляет всеми деньгами мира. Его делали 20 лет 1
04.12.2023 Все деньги мира зависят от древнейшего языка программирования. Созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов 1
23.08.2023 IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

IBM и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9567 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 1
OpenText - Micro Focus 113 1
HashiCorp 13 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2295 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
Mainframe - Мейнфрейм 271 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 812 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4710 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 830 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5963 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2263 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 175 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 559 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1750 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4628 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4175 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 295 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1131 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2267 1
Oracle Java - язык программирования 3358 5
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 59 5
C/C++ - Язык программирования 857 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 3
IBM Mainframe z/OS 66 2
FreePik 1533 2
Midjourney - нейросеть 102 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 210 1
IBM DB2 392 1
Google Android 14846 1
Linux OS 11055 1
Apple macOS 2289 1
Microsoft Windows 16456 1
ANSI Fortran 61 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
IBM LinuxONE 18 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Зайцев Михаил 318 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 4
Россия - РФ - Российская федерация 158807 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2190 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6353 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1612 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7824 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1213 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1714 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 1
The Register - The Register Hardware 1730 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
PC Magazine - PCMag 95 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 82 3
Informa - Ovum - Omdia 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 3
