IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ

Основоположник концепции мейнфреймов скоро представит новую систему, предназначенную для работы с ИИ-приложениями



Семнадцать мгновений бессбойных систем

IBM предпринимает новую попытку повысить популярность своих мейнфреймов. Представленная на днях модель z17 функционирует на базе продвинутого процессора Telum II и предназначена для задач, связанных с ИИ.

Мейнфрейм как таковой является универсальной высокопроизводительной, отказоустойчивой серверной системой, оснащенной значительными ресурсами ввода-вывода, большим объемом оперативной и внешней памяти, и предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой.

Именно IBM является родоначальником таких систем: первая такая машина System/360 была представлена в 1964 г. после нескольких лет разработок, на которые IBM затратила около $5 млрд. К началу 1980-х этот тип систем был безоговорочным лидером на рынке. Неофициальные «клоны» даже выпускались в СССР.

В первую половину 1990-х мейнфреймы переживали серьезный спад в силу технологических изменений и роста производительности неспециализированных систем. IBM радикально пересмотрела подход к созданию мейнфреймов, разработав 64-разрядную архитектуру z/Architecture, переработав процессоры для них и обеспечив возможность запускать на одной машине множество серверов с разными операционными системами.

IBM IBM выпустила новую версию своего мейнфрейма Z17 под задачи генеративного ИИ

В результате, вопреки прогнозам, индустрия мейнфреймов не прекратила свое существование ни в 1993 г., ни после.

Новая модель IBM z17 обладает значительной вычислительной мощностью, и, в частности, позволяет оценивать миллионы финансовых транзакций в режиме реального времени, что обеспечит финансовому сектору возможность более эффективно бороться с мошенничеством; кроме того, модель почти вполовину ускоряет инференционные процессы ИИ, по сравнению с моделью z16.

Мейнфрейм также способен обрабатывать сразу множество моделей, в том числе LLM-разработку IBM Granite. Система поддерживает более 250 различных ИИ-приложений в диапазоне от оценки финансовых рисков до анализа медицинских изображений.

Систему строили с учетом мнений существующих пользователей мейнфреймов IBM. Среди наиболее важных нововведений - расширенные возможности по защите данных.

Непроходящая популярность

В IBM утверждают, что 45 из 50 крупнейших банков мира из используют мейнфреймы, несмотря на конкуренцию со стороны облачных сервисов. Мейнфреймы строятся с тем, чтобы свести вероятность простоя к нулю, что для многих крупных корпораций является критической необходимостью. Помимо крупнейших банков, 8 из 10 ведущих страховых корпораций мира, 7 из 10 топовых ритейлеров и 8 из 10 топовых телекоммуникационных фирм используют мейнфреймы IBM - и не собираются от них отказываться.

Что касается процессора Telum II, то это специализированная разработка, нацеленная на ИИ-приложения. Новая версия построена на основе восьми выскопроизводительных ядер с тактовой частотой 5,5 ГГц, при этом для каждого ядра предусмотрены 36 мегабайт собственной памяти. В Telum II также встроены подпроцессор, который ускоряет ввод-вывод данных и специализированный ИИ-ускорителем IBM Spyre. По утверждению разработчиков, этот ускоритель расширяет возможности по идентификации мошенничества при финансовых транзакциях, а кроме того, благодаря ему генеративные ИИ смогут черпать и обрабатывать любые данные, хранящиеся в самом мейнфрейме.

Реализована также поддержка ИИ-агентов, таких как IBM watsonx Code Assistant for Z и IBM watsonx Assistant for Z.

Клиентам также будут предложены инструменты разработчика AI Toolkit for IBM Z и LinuxOne для разработки своих собственных ИИ-агентов.

Опять же, для ИИ-приложений создана новая версия операционной системы z/OS 3.2, поддерживающая аппаратное ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом и инструментами интеграции с облачными серверами.

Релиз этой версии ОС намечен на третий квартал этого года.

К этому добавлен программный инструмент IBM Z Operations Unite, который позволяет комбинировать актуальные данные о текущих операциях в формате OpenTelemetry, упрощая тем самым управление ИТ-операциями. В частности, это позволит ускорять обнаружение аномалий, снижать продолжительность расследований (в девять раз, как утверждают разработчики) и минимизировать негативный эффект от любых инцидентов.

Что же касается безопасности данных, то к программным компонентам z17 добавляются средства управления секретными данными, разработанными компанией Hashicorp, которую IBM выкупила в этом году за колоссальную сумму $6,4 млрд. Теперь этот инструмент называется IBM Vaults, и весь доступ к защищаемым им данным, как располагающимся в самом мейнфрейме, так и в гибридных облачных средах, предоставляется на основе идентификации запрашивающей стороны.

«Отличительной чертой мейнфреймов ZSeries является, или, по крайней мере, должно быть полная непрерывность работы, без простоев и сбоев», - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Использование его как своего рода «привратника» для секретных данных в критических системах уже по этому имеет смысл. Размер выплат за покупку Hashicorp свидетельствует о том, что в IBM уверены в эффективности новых средств».

На рынок IBM z17 выйдет в июне текущего года.